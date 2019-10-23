Гаджиеву разрешили свидание с семьей

23 октября 2019, 22:16

Арестованный по делу о финансировании терроризма дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев впервые после заключения под стражу увиделся с женой и четырьмя детьми.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист свою вину не признает. 15 октября суд в Махачкале продлил содержание Гаджиева под стражей до 13 ноября.

Вместе с Гаджиевым по делу о финансировании терроризма были арестованы уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Свидание арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева с женой и детьми состоялось 22 октября, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Дана Сакиева. Она рассказала, что разрешение на свидание следователь дал в пятницу (18 октября).

По словам Сакиевой, это третье свидание Гаджиева с родными после заключения под стражу. На двух предыдущих арестованный встречался с мамой, а на третьем к нему пришла его семья, сказала она.

Свидание длилось не менее часа, Гаджиев чувствовал себя хорошо и обрадовался, увидев всех четырех детей впервые после своего ареста, сказала Сакиева.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов сообщил, что разрешение на свидания или их запрет обвиняемому дается по усмотрению следователя.

Представитель инициативной группы Арсен Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 23 октября была подана еще одна жалоба в Верховный суд Дагестана на отказ Советского райсуда согласовать акции в поддержку журналиста. Инициативная группа также требует признать незаконным отказ Министерства юстиции Дагестана согласовать публичное мероприятие в виде митинга в поддержку Гаджиева, отметил он.

Инициативная группа коллег и друзей Абдулмумина Гаджиева еженедельно подает по 48 уведомлений о проведении публичных акций в его поддержку, рассказал ранее Магомедов. По состоянию на 22 октября всего было подано 532 уведомления о проведении публичных акций, и активисты получили 494 отказа, 48 уведомлений пока на рассмотрении. Также было подано 58 кассационных жалоб, из них 16 уже поступило в Пятигорск, но они пока не приняты; 151 апелляционная жалоба на решения судов и 174 иска по отказам в согласовании митингов, рассказал юрист.

Напомним, правозащитники назвали дело Абдулмумина Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.