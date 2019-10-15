Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву

15 октября 2019, 19:40

Суд в Махачкале оставил журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева под стражей до 13 ноября.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей с 18 июня. 14 октября жители Махачкалы вышли на пикет с требованием освободить журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, мотивируя свое участие в акции чувством справедливости.

Сегодня Советский райсуд Махачкалы вновь удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Абдулмумину Гаджиеву. Как и ранее, следователь ссылался на необходимость проведения большого объема следственных действий. Он подчеркнул в суде, что не считает возможным назначить Гаджиеву более мягкую меру пресечения.

Абдулмумин Гаджиев и сторона защиты, в свою очередь, заявили суду о неэффективной работе следствия. Они просили вынести решение о домашнем аресте, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Журналист не признают свою вину в финансировании терроризма. Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. О подробностях дела Гаджиева можно узнать из справки "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".