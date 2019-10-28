Одиночный пикет в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева у здания Советского суда Махачкалы. Июнь 2019 г. Фото Мурада Мурадова для "Кавказского узла"

28 октября 2019, 16:37

Жалоба коллег Гаджиева оставлена без удовлетворения

Суд в Махачкале отказался удовлетворить жалобу журналистов на полицейских, которые задержали их после серии пикетов с требованием освободить сотрудника "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня друзья и коллеги журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева провели серию одиночных пикетов в его поддержку. Сначала сотрудники полиции задержали бывшего главреда газеты "Молодежь Дагестана" Шамиля Абашилова. Пикетчики перешли к зданию Советского РОВД, где продолжили акции. Их пригласили войти в здание, после чего выяснилось, что все они задержаны, но причину задержания полицейские не указали. Их отпустили после записи персональных данных. Рассмотрение иска журналистов к силовикам началось 21 октября.

О том, что истцы проиграли в суде, рассказала сегодня журналистка Саида Вагабова, которая проходила по делу свидетелем. "Позиция МВД такая: раз не был представлен протокол о задержании, то и самого задержания не было. Мы никак не можем этого доказать. При этом представитель МВД, по каким-то сведениям, утверждал, что меня там не было, что я вру. У нас каких-то документальных доказательств нет, что нас удерживали", - рассказала Вагабова

Ответчиками в суде выступали майор и юрист МВД, сообщило "МБХ-медиа".

Информацию о решении суда подтвердили сегодня и "Кавказ.Реалии". На сайте Советского райсуда Махачкалы к 15.30 мск 28 октября данных об этом решении не появилось.

Журналист Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня по делу о финансировании терроризма. 18 июня суд постановил заключить его под стражу. Гаджиев заявил о фальсификации дела. Дагестанские журналисты начали акции с требованием освободить коллегу. 22 августа "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным и потребовал освободить его. 16 октября Amnesty International распространила заявление, в котором назвала уголовное преследование дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева частью кампании против издания "Черновик".

О журналисте Абдулмумине Гаджиеве, и о том, почему за него вступились коллеги, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву", "Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете", "Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале".

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