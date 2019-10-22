Суд запретил дагестанским журналистам снимать заседания по их иску к полиции

22 октября 2019, 01:36

На суде по делу о задержании группы журналистов и правозащитников 22 июня во время пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева истцы рассказали обстоятельства задержания и пожаловались на действия сотрудников полиции. Судья отклонил ходатайство проводить фото- и видеосъемку заседаний.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня друзья и коллеги журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева провели серию одиночных пикетов в его поддержку. Сначала сотрудники полиции задержали бывшего главреда газеты "Молодежь Дагестана" Шамиля Абашилова. Пикетчики перешли к зданию Советского РОВД, где продолжили акции. Их пригласили войти в здание, после чего выяснилось, что все они задержаны, но причину задержания полицейские не указали. Их отпустили после записи персональных данных.

Журналист Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня по делу о финансировании терроризма. 18 июня суд постановил заключить его под стражу. Гаджиев заявил о фальсификации дела. Дагестанские журналисты начали акции с требованием освободить коллегу. 22 августа "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным и потребовал освободить его. 16 октября Amnesty International распространила заявление, в котором назвала уголовное преследование дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева частью кампании против издания "Черновик".

21 октября в Советском районном суде рассматривался коллективный иск дагестанских журналистов, которые были задержаны во время проведения пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева, в отношении начальника отдела участковых уполномоченных Советского РОВД Абакара Раджабова и УМВД по Махачкале о признании незаконными действий по задержанию, передает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

В начале судебного заседания юрист Марат Исмаилов заявил ходатайства о приобщении к материалам дела фотографий и видеозаписи, на которых видно, как истцов приглашают в отдел полиции. Судья удовлетворил ходатайства Исмаилова. Один из задержанных, правозащитник Зияутдин Увайсов также заявил ходатайство о разрешении проведении фото- и видеосъемки в ходе судебного заседания.

«Есть необходимость видеофиксации, чтобы в дальнейшем представители общества могли смотреть, оценивать, комментировать действия ответчика и, в том числе, действия истцов», - заявил он.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства и запретил видео- и фотофиксацию на протяжении всего судебного заседания.

После этого суд перешел к допросу представителей сторон процесса, которые не были допрошены в рамках первого судебного заседания. В ходе выступления один из истцов Арсен Магомедов восстановил событийный ряд от начала пикетирования до выхода из здания Советского РОВД.

Магомедов рассказал суду о том, как сотрудники полиции пригласили его как участника пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева, а также журналистов, освещавших данную акцию, на встречу с начальником УМВД по Советскому району. После того, как журналисты и правозащитники зашли в отдел полиции, в течение пятнадцати минут к ним никто не выходил, сообщил он. После пятнадцати минут ожидания все присутствующие предприняли попытку покинуть отдел полиции, однако сделать это не получилось.

Магомедов, по его словам, попросил Абакара Раджабова уточнить статус присутствовавших и пояснить, задержаны ли они, сотрудник полиции этого не сделал. Когда участники акции и журналисты предприняли попытку покинуть здание, по его словам, им воспрепятствовали, не объяснив правовой статус и причины нахождения их в отделе.

В последующем после неоднократных требований уточнить, в каком статусе они находятся в отделе полиции, Раджабов заявил, что участник одиночного пикета и журналисты задержаны, пояснил Магомедов.

«В итоге они сошлись на том, что «дайте паспорта». Просто он у нас паспорта (паспортные данные) собрал и в итоге сказал, что теперь все, теперь можете выходить», - рассказал Арсен Магомедов.

Далее в рамках судебного заседания выступил один из задержанных 22 июня Зияутдин Увайсов, который также рассказал о событиях, произошедших в день задержания, а также непосредственно о самом задержании.

По словам Увайсова, после того, как сотрудники Советского РОВД отказались уточнять, задержан ли он, он предпринял попытку покинуть здание УМВД. Однако Увайсов, по его словам, в последующем был возвращен сотрудниками полиции в здание, где находились остальные задержанные

Увайсов заявил, что поддерживает ранее заявленные исковые требования и просит суд удовлетворить их в полном объеме. «Вроде бы на месте нам говорят, что мы вас задерживаем, а в последующем почему-то у работников полиции не хватает решимости подтвердить свои действия», - отметил Увайсов, комментируя заявление стороны ответчика о том, что никакого задержания не было.

Ответчик Абакар Раджабов поинтересовался у Зияутдина Увайсова, «дергал ли» его кто-нибудь после возвращения в отдел полиции, на что Увайсов ответил, что его не дергали, так как он не сопротивлялся действиям сотрудника полиции. Раджабов уточнил, что ни с одним из административных истцов он диалога не имел, хотя и находился на тот момент в отделе полиции. «Абсолютно, что эти люди говорят, я не могу понять», - пояснил Раджабов, обращаясь к суду.

Истцы просят признать незаконными действия начальника отдела участковых уполномоченных по Советскому району Абакара Раджабова, который непосредственно дал распоряжение задержать более десяти журналистов и правозащитников, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Марат Исмаилов, представляющий интересы административных истцов.

«При этом сделал он это без оснований, в нарушение установленной процедуры, без оформления. В результате этих обжалуемых действий было нарушено право на свободу передвижения, на свободу личной неприкосновенности. Задерживать безосновательно - это произвольное грубое вмешательство в свободу человека», - заявил он.

По его словам, такие же требования предъявлены к УМВД по Махачкале, так как привлечение ведомства в качестве соответчика является процессуальной нормой.

«Когда обжалуешь действия должностного лица, в качестве второго ответчика привлекается государственный орган, в котором он работает», - пояснил представитель ответчиков.

Главная проблема в том, что действия сотрудников полиции не фиксируют, и за этими действиями нет должного контроля, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Зияутдин Увайсов. По его словам, это позволяет сотрудникам полиции задерживать человека в здании РОВД, не проведя соответствующую процедуру. Он также назвал незаконным отказ в удовлетворении ходатайства о проведении фото- и видеосъемки на заседании суда.

Какими-либо комментариями Абакара Раджабова и официальных представителей УМВД по Махачкале относительно озвученных адвокатом и истцами сведений "Кавказский узел" пока не располагает.

Сообщение о конфликте интересов: автор материала Ильяс Капиев был допрошен в рамках судебного заседания в качестве свидетеля. Он пояснил суду, как разворачивались события после того, как журналистов и участника пикета завели в отдел полиции.

О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев, и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".