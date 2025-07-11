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00:52, 11 июля 2025

Житель Дагестана осужден по статье о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор военнослужащему из Дагестана, обвиненному в госизмене. По информации источников, он имел российское гражданство и гражданство Украины.

Осужденному Шамилю Шарипову 30 лет, в последние годы он жил в Дагестане. Обвинение ему было предъявлено по двум статьям - о госизмене и об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия. 

Приговор Шарипову был вынесен Южным окружном военном судом в Ростове-на-Дону, обратила внимание 10 июля "Медиазона"*. 

Согласно версии обвинения, в марте 2023 года Шарипов, находясь в ДНР, "собрал и передал противнику сведения о ВС РФ". Назначенное ему наказание в открытых данных суда не указано. Пресс-служба суда отказалась сообщить, какой срок назначен Шарипову, заявив, что не раскрывает сведения о делах против военных. 

Сведения из баз данных свидетельствуют, что житель Дагестана Шарипов имел, помимо российского гражданства, гражданство Украины, отмечает издание.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовский областной суд в июне приговорил гражданского пилота Сергея Самойлова к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за финансирование ВСУ. 

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Автор: "Кавказский узел"

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