Житель Дагестана осужден по статье о госизмене

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Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор военнослужащему из Дагестана, обвиненному в госизмене. По информации источников, он имел российское гражданство и гражданство Украины.

Осужденному Шамилю Шарипову 30 лет, в последние годы он жил в Дагестане. Обвинение ему было предъявлено по двум статьям - о госизмене и об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия.

Приговор Шарипову был вынесен Южным окружном военном судом в Ростове-на-Дону, обратила внимание 10 июля "Медиазона"*.

Согласно версии обвинения, в марте 2023 года Шарипов, находясь в ДНР, "собрал и передал противнику сведения о ВС РФ". Назначенное ему наказание в открытых данных суда не указано. Пресс-служба суда отказалась сообщить, какой срок назначен Шарипову, заявив, что не раскрывает сведения о делах против военных.

Сведения из баз данных свидетельствуют, что житель Дагестана Шарипов имел, помимо российского гражданства, гражданство Украины, отмечает издание.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовский областной суд в июне приговорил гражданского пилота Сергея Самойлова к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за финансирование ВСУ.

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