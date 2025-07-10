Число отравившихся водой в Дагестане достигло 302

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В больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 302 жителя сел Магарамкентского района, в том числе 294 ребенка, 9з из них находятся в больнице.

Как писал "Кавказский узел", после массового отравления в Магарамкентском районе, где более 270 человек обратились к врачам с симптомами отравления, был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. 84 пациента с кишечной инфекцией к вечеру 9 июля находились в больнице. Роспотребнадзор связал отравление жителей в пяти населенных пунктах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) с употреблением водопроводной воды. Детсады в этих селах закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение в Магарамкентском районе Дагестана, где произошло массовое отравление жителей, не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой республики, анонсировав суточный запрет на использование воды в этих селах даже в технических целях из-за дезинфекции.

За последние трое суток с явлениями гастроэнтерита в Магарамкентскую центральную районную больницу обратились 302 человека, из них 294 ребёнка. "Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению", - сообщил сегодня Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.

Трое пациентов выписаны. "Сейчас в стационаре лечится 93 больных", - сообщило ведомство, сделав вывод, что вспышка кишечной инфекции в Магарамкентском районе пошла на спад.

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