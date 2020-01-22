Александр Емельяненко арестован в Анапе за хулиганство

22 января 2020, 10:10

Суд в Анапе назначил бойцу ММА Александру Емельяненко, который готовится к бою с Магомедом Исмаиловым, семь суток административного ареста за хулиганство на спортивной базе.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта 2019 года Емельяненко задержали в Кисловодске, когда он, будучи нетрезвым, пытался скрыться от сотрудников ДПС. Емельяненко безуспешно пытался обжаловать в суде лишение водительских прав и штраф. После административного ареста спортсмена исполнительный директор RCC Николай Клименко сообщил, что Александр Емельяненко не примет участия в шестом турнире Russian Cagefighting Championship в Челябинске.

Александр Емельяненко с 2016 года выступал за бойцовский клуб "Ахмат". После того как его контракт подошел к концу в 2018 году, он подписал контракт на четыре боя с промоутерской компанией RCC Boxing. В ноябре 2018 года стало известно, что Емельяненко не стал продлевать контракт с "Ахматом". Он утверждал, что решение было принято по обоюдному согласию, а в Минспорта Чечни отметили, что "уход Александра из клуба не значит, что он оставляет Чечню".

Анапский городской суд 21 января постановил арестовать Александра Емельяненко на семь суток по статье о хулиганстве, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края сообщил ТАСС.

Емельяненко задержали в ночь на 21 января на базе отдыха "Спорт", расположенной в анапском селе Супсех. Известный спортсмен был пьян и вел себя неадекватно, передали информацию источника в оперативных службах региона "Кубанские новости". Полиция рассматривает вопрос и о возбуждении уголовного дела, со ссылкой на собственный источник сообщил сегодня "Интерфакс".

К 10.10 мск 22 января на сайте Анапского горсуда отсутствует решение об аресте Александра Емельяненко, на сайте УМВД по Краснодарскому краю нет информации о его задержании, а на сайте краевого управления Следкома не говорится об административном или уголовном преследовании спортсмена.

Александр Емельяненко еще 20 января разместил на своей странице в Instagram отрывок из художественного фильма с пьяной сценой в ресторане. "Я плохой", - прокомментировал Емельяненко это видео.

Эта публикация собрала сегодня критические комментарии пользователей. "Не умеешь пить! Или мешаешь водку с пивом - вот в чем причина, а остальное все следствие", - заявил georgi5439. "Опять надебоширил! Отписка от тебя, недоспортсмен!" - возмутился evgengmz1984.

К 10.10 мск 22 января эту публикацию просмотрели 301 тысячу раз и прокомментировали 1589 раз.

В Супсех Емельяненко приехал около 13 января, чтобы готовиться к бою с Магомедом Исмаиловым на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА) в Москве. Поединок запланирован на 3 апреля. В пресс-службе АСА сообщили, что арест Емельяненко не повлияет на проведение боя с Исмаиловым, передал вечером 21 января "Спорт-Экспресс".

Боец ММА Магомед Исмаилов в ноябре 2019 года высказался в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, признанного Правозащитный центром "Мемориал" политзаключенным. Подробнее о Гаджиеве и его деле можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Российской боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вызвал Емельяненко на бой после того, как в ноябре 2019 года тот победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. Кокляев ранее поддержал брата Александра Емельяненко Федора в конфликте с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. И Кокляев, и Федор Емельяненко резко раскритиковали прошедшие в Грозном "детские бои".

Сам Александр Емельяненко дружит с Рамзаном Кадыровым. В декабре 2019 года глава Чечни вызвал Александра Емельяненко на бой - второй после того, как в 2017 году Емельяненко демонстративно проиграл Кадырову в дружеском поединке. Согласие Александра Емельяненко на поединок вызвало у пользователей соцсетей сомнение, что и этот поединок будет честным. Болельщики указали, что Емельяненко уронил честь профессионального спортсмена, приняв вызов главы Чечни. Кадыров пообещал нокаутировать соперника "единственным и первым ударом".