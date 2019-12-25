Идея Кадырова о новом бое с Емельяненко вызвала скепсис в соцсетях

25 декабря 2019, 04:49

Глава Чечни Рамзан Кадырова вызвал на бой Александра Емельяненко, который два года назад уже демонстративно проиграл ему в дружеском поединке. Пользователи соцсетей усомнились в честности боя.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети Instagram 22 декабря видеообращение, в котором сообщил, что "у нас в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой".

"Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта. Но заранее пригласил президента Федерации бокса (Чечни) и президента клуба "Ахмат"... Короче, как вы думаете - бокс или ММА?" - сказал он.

"Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным", - говорится в комментарии к видео.

Емельяненко поддерживает тесные отношения с Разманом Кадыровым и устраивал с ним дружеские поединки. В одном из них в декабре 2017 года он демонстративно проиграл главе Чечни.

По данным на 04.49 мск сегодня, 25 декабря ролик набрал 29643 просмотра и 579 комментариев. Многие пользователи выступили в поддержку Александра Емельяненко.

"По шахматам вызови, а так шансов нет", - считает iakushdudin.

"Рамзан Ахматович! Ваше дело руководить республикой! Никто не сомневается в Вашей решительности и смелости, но, мне кажется не дело руководителю такого уровня махать кулаками! Это моё мнение, может быть чего то и не понимаю. Прошу не судить строго!" - написал tolmachiov_mikhail.

Некоторые пользователи напомнили правила проведения дуэлей.

"Ну так-то оружие дуэли выбирает ответчик! Так что, если Александр согласится, то ринг выбирать ему!" - напомнил starkoff_boroda.

"Бой один на один будет или как обычно ? Толпой на одного?" - спрашивает brest_bear.

Некоторые пользователи поддержали Рамзана Кадырова.

"Рамзан Ахматович, болею за вас. Думаю, бокс", - написал nazar_kindyak.

"Для тебя не проблема и то, и другое. Сила", - считает birlant_taysumova1.

"В любом случае ставлю на Рамзана. Что-то мне подсказывает - не проиграю", - написала yana_yanina7.

Многие пользователи различных пабликов в Instagram усомнились в честности предполагаемого поединка.

"И это глава Чеченской Республики? Какая у него деятельность, вызовы бойцам бросать или руководить Чечней?" - написал stahurec в паблике "Про Чечня" в Instagram, где также было опубликовано видеообращение Кадырова (13070 просмотров и 60 комментариев по данным на 04.49 мск сегодня, 25 декабря).

"Можно смело все свои сбережения ставить на победу Рамзана", - написал bammatovrustam в паблике "Чечня лайф" в Instagram (11367 просмотров и 80 комментариев по данным на 04.49 мск сегодня, 25 декабря).

"Хорошо, когда люди занимаются каждый своим делом", - иронизирует ismail_05r.

"Я думаю, у Александра даже рука не поднимется", - считает a222mp01.

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

22 декабря Александр Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова. На своей странице в соцсети Instagram он опубликовал видеообращение главы Чечни и написал, что "флешмоб "Вызови Емельяненко" на бой дошел и до моего друга Рамзана".

По данным на 04.49 мск сегодня, 25 декабря публикация Емельяненко набрала 339963 просмотра и 3115 комментариев.

"Что-то модно стало после Кокляева все с Саней подраться хотят... Надери им, Саша, по полной", - написал в комментариях alikseibutorin.

"Саня, ну ты же проиграешь. Уважаемый Рамзан Ахматович, мы вас просим не вызывать Саньку", - иронизирует isaev7929.

"Если друг, то вызывай в шахматы или в Чапаева", - предложил pushkin5333.

"Кадыров с охраной на бой выйдет?" - спрашивает morotwiki.

"Easy money (легкие деньги). Надо соглашаться", - иронизирует vasherov.

Некоторые пользователи усомнились, что такой бой может быть в реальности.

"Объясните мне, для чего это делается [...]? Ну глупо же!!! Пиар Кокляева ещё пойму, ну а этот то куда", - отметила lyalyakott.

"Бой будет проплачен 100% Не может глава республики проиграть", - считает d._.o._.k.

"Это если состоится?! То будет просто театр!" - написал offline495.

"Я смотрю, у вас все проблемы в стране закончились, если ваш

Позднее Кадыров объяснил, почему вызвал Емельяненко на бой.

"На самом деле (я) сделал это с иронией. Считаю, что Александр Емельяненко хороший боец. Видел, как он тренируется, я стоял с ним на спаррингах, у него очень хорошие данные. В клубе «Ахмат» он набрал очень хорошую форму. Раз все так хотят — выберем […] Я и сейчас занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю. Проиграть не хочу. Мы созванивались. Мы договорились, что обсудим с ним. Если клуб «Ахмат», Лига АСА, федерация бокса хорошо заплатят — заработаем деньги», - приводит слова главы Чечни 23 декабря "Грозный-информ".

Победа Емельяненко над Кокляевым стала поводом для флешмоба

В ноябре Александр Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого его вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, пишет РИА "Новости".

На бой Емельяненко вызвал и российской боец смешанного стиля Магомед Исмаилов, пишет "Советский спорт".

"Емельяненко меня подбешивает. Знаешь, почему? Потому что он мог дать достоять Кокляеву. Там же было понятно, что он не представляет для него угрозу. Дал бы пауэрлифтеру доработать. Александр, я перебоксирую тебя. Будем драться по правилам ММА, но я настучу тебе по стойке", - заявил Исмаилов в видеообращенни, опубликованном на его канале "Лысый хищник" на видеохостинге YouTube (84731 просмотр, 4,3 тысячи лайков, 299 дизлайков и 829 комментариев по данным на 04.49 мск сегодня, 25 декабря).

Рамзан Кадыров поздравил Емельяненко с победой, отметив его великолепную технику. "Емельяненко в бою был силен и техничен, он демонстрировал мощные удары, которые доходили до цели. После очередного падения на ринг Кокляеву было присуждено техническое поражение. Поздравляем с победой нашего друга Александра", - цитирует главу Чечни Sport24.

Сторонники Кадырова критиковали брата Александра Емельяненко

Ранее "Кавказский узел" писал, что Александр Емельяненко выступал за бойцовский клуб "Ахмат" с 2016 года. После того, как его контракт подошел к концу в 2018 году, он подписал контракт на четыре боя с промоутерской компанией RCC Boxing. В ноябре 2018 года стало известно, что Емельяненко не стал продлевать контракт с "Ахматом". Он утверждал, что решение было принято по обоюдному согласию, а в Минспорта Чечни отметили, что "уход Александра из клуба не значит, что он оставляет Чечню".

Отметим, что теплые отношения Кадырова с Александром Емельяненко развивались на фоне конфликта между сторонниками главы Чечни и старшим братом бойца, президентом российской Федерации смешанных единоборств Федором Емельяненко. Поводом для конфликта стали "детские бои" в Грозном, на которых в октябре 2016 года победили трое сыновей Рамзана Кадырова десяти, девяти и восьми лет. Один из них нокаутировал соперника, а отец и тренер нокаутированного ребенка заявили, что бои были постановочными. Федор Емельяненко раскритиковал "детские бои", после чего представители окружения Кадырова озвучили оскорбительные высказывания в адрес президента Федерации смешанных единоборств. Вскоре после этого в Москве было совершено нападение на дочь Федора Емельяненко.

Согласно правилам проведения соревнований под эгидой Союза ММА России, до боев допускаются дети с 12 лет. В возрастных группах 12-13, 14-15 и 16-17 лет спортсмены должны быть одеты в обтягивающую футболку из синтетического материала (рашгард) и применять защитную амуницию.

Депутат Госдумы Адам Делимханов отреагировал на критику Федора Емельяненко, опубликовав в Instagram обращение к нему. "Кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес" сыновей Кадырова, заявил, в частности, он.

Раскритиковал Федора Емельяненко и президент бойцовского клуба "Ахмат" Абузайд Висмурадов.

"Эти противостояния носили показательный характер, чтобы популяризировать ММА у нас в республике. Отзывы об этих спаррингах носили положительные отклики. Но почему-то Федору Емельяненко это не понравилось. Вопрос, кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? Может, его гложет зависть, потому что Grand-Priz Akhmat 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского ММА, а его сюда не пригласили? Или он стал борцов за справедливость?" - цитирует Висмурадова tofight.ru.

Кокляев вступился за Федора Емельяненко в конфликте со сторонниками Кадырова

Конфликт между Рамзаном Кадыровым и Федором Емельяненко и проводимые в Грозном "детские бои" довольно резко прокомментировал Михаил Кокляев. Он предложил дисквалифицировать клуб "Ахмат" из российской Федерации ММА. Федору Емельяненко он предложил расформировать федерацию ММА и создать новую, но с более жесткими правилами, пишет fightnews.info.

"Как там [...] этого, что про Федора сказал - президента клуба "Ахмат" - дисквалифицировать его из спорта пожизненно... Не только его дисквалифицировать, а дисквалифицировать (из федерации ММА) сам клуб "Ахмат", - цитирует слова Кокляева издание.

При этом Кокляев выразил уверенность, что Висмурадов транслировал слова Рамзана Кадырова.

После этих слов Кокляеву, по его словам, позвонили. Пауэрлифтер предположил в интервью "7 каналу - Красноярск", что это был пранк или розыгрыш.

"Я понимал, что человек "делает пранк". Я очень политически грамотно разговаривал. Человек меня пытался на конфликт (вывести), [...] в сторону межнациональной розни, чтобы я там, может быть, сказал: "Да я тебя порву" [...]", - рассказал Кокляев.