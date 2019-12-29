Брат осужденного в Волжском уроженца Чечни объяснился за свою жалобу Кадырову

29 декабря 2019, 15:23

Уроженец Чечни, пожаловавшийся Рамзану Кадырову на необоснованное уголовное преследование земляков в Волгоградской области, после приговора опубликовал видеообращение о том, что взывал к главе Чечни "на эмоциях" и был "неправильно понят".

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря суд в Волжском признал виновными в вымогательстве уроженцев Чечни, заступиться за которых просил Рамзана Кадырова Турпал-Али Джабраилов, брат одного из обвиняемых Расула Джабраилова. В своем видеообращении мужчина утверждал, что один из обвиняемых оговорил других под давлением. Родственники обвиняемых связали приговор с дискриминацией по национальному признаку, но представитель Кадырова назвал невозможным вмешательство главы Чечни в судебный процесс.

Расул Джабраилов, признанный организатором преступной группы, приговорен к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Другие девять обвиняемых в вымогательстве денег у военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от трех до 11 лет. Защита решила обжаловать приговор.

Турпал-Али Джабраилов опубликовал новое видеообращение, сообщил сегодня ночью администратор Instagram-паблика "Про Чечню и не только", насчитывающего 363 тысячи подписчиков.

В опубликованном видео мужчина говорит на чеченском языке. Автор обращения "выражает благодарность властям Чечни которые оказывают всяческую юридическую помощь в судебном процессе", говорится в аннотации к видео. Под публикацией, по состоянию на 15.22 мск, опубликовано 14 комментариев. Большая часть из них на чеченском языке. Авторы комментариев на русском языке, в частности, попросили перевести видеообращение с чеченского языка.

Автор нового видеообращения извинился и взял слова обратно, утверждают "Кавказ.Реалии". В частности, мужчина сообщил, что его слова "неправильно поняли" и попросил "не распространять видео, которое было записано на эмоциях".

Брат осужденного также попросил пользователей соцсети воздержаться от утверждений, что чеченские власти не помогли им. "Клянусь, нам помогало наше представительство в Волгограде. Наша власть следит за заключенными ребятами [чеченцами], чтобы их не пытали и не оказывали на них давление", - приводит сегодня издание фрагмент перевода слов автора обращения.

Кроме того, по данным издания, автор видео заявил о несогласии с приговором осужденным и заверил, что "с помощью чеченских властей" готовится апелляционная жалоба на решение суда.

Напомним, что, по данным суда, обвиняемые вымогали деньги на территории Волгоградской области не только у военных, но и у других людей, "угрожая муляжом пистолета". То есть позиционировали себя преступной группой, которая занималась вымогательством. Они выявляли у людей психологические слабости, узнавали информацию о родственниках, данные о личной жизни и пытались на них надавить. О встречах договаривались по телефону. Суммы, которые вымогали, варьировались от 10 тысяч до 200 тысяч рублей", – пояснили ранее "Кавказскому узлу" в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".