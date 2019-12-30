Защита озвучила срок обжалования приговора уроженцам Чечни в Волжском

30 декабря 2019, 15:07

В связи с новогодними праздниками приговор уроженцам Чечни, осужденным в Волгоградской области по обвинению в вымогательствах, решено обжаловать в январе 2020 года, рассказали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря суд в Волжском признал уроженцев Чечни и других обвиняемых виновными в вымогательствах. Уроженца Чечни Расула Джабраилова суд признал организатором преступной группы и приговорил к 14 годам колонии. Еще девять обвиняемых приговорены к лишению свободы на сроки от трех до 11 лет. Защита решила обжаловать приговор, посчитав вину подсудимых недоказанной.

Брат Расула Джабраилова Турпал-Али Джабраилов 13 декабря записал видеообращение к Кадырову, в котором заявил, что его брат и еще несколько земляков почти четыре года находятся в Волгоградской области под следствием по несправедливому обвинению. Общественная палата Чечни и Общественная наблюдательная комиссия республики пообещали разобраться в этом деле, указав, что максимальный срок содержания в СИЗО составляет 2,5 года. 29 декабря Турпал-Али Джабраилов опубликовал новое видеообращение с благодарностью властям Чечни за юридическую помощь. Он пояснил, что взывал к главе Чечни "на эмоциях" и был "неправильно понят".

Апелляционная жалоба на приговор будет подана в январе, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат осужденного Олега Золотарева Олеся Комарчук.

"Доказательственной базы по делу абсолютно нет. У моего подзащитного 10 эпизодов вымогательства у военнослужащих в составе организованной группы. Он не признает ни одного эпизода и факта ОПГ. Он был свидетелем и наблюдателем со стороны", - озвучила позицию защиты адвокат.

Суд пришел к выводу, что группа вымогателей действовала с августа 2015 по март 2016 года на территории Волгограда, Волжского, Калача-на-Дону, Средней Ахтубы и Ленинского района Волгоградской области. К группе вымогателей, помимо Расула Джабраилова, суд причислил Висхажа Астемирова, Талеха Гулиева, Умара Дадаева, Олега Золотарева, Альбека Магомедова, Ибрагима Мусаева, Александра Новоженина, Евгения Рязанцева и Виталия Чантурию.

Сроки содержания подозреваемых под арестом были "значительно превышены", подтвердила Олеся Комарчук. "Сроки превысили все разумные и неразумные пределы. Превышение составило около трех лет", - сказала она.

Решение обжаловать приговор в январе связано с новогодними праздниками, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ибрагима Мусаева Алла Анащенко.

"Будем всей защитой подавать предварительную апелляционную жалобу после праздников, а потом, после ознакомления с протоколами последнего заседания, будем подавать дополнительную полноценную жалобу. Компенсации за превышение сроков [предварительного заключения] мы просить пока не можем, потому что на данный момент их невиновность либо непричастность не доказана. Если мы докажем это, и будет постановление вышестоящей инстанции, тогда разговор о компенсации возможен. Первоначальный срок [содержания в СИЗО] по тяжким преступлениям, до которого можно продлевать беспроблемно, - это год. Мы практически подходим к четырем годам. Но дело в том, что это [только] следственный срок – год. Дальше суды могут продлевать по исключительным обстоятельствам. По сути, следствие всегда продлевало по одному исключительному обстоятельству – потому что вменяется организованная группа. Только из-за это такое длительное содержание", - рассказала адвокат.

Доводы защитников обвиняемых разнятся, но адвокаты сходятся в том, что организованной группы не было, пояснила Алла Анащенко. "Мы будем пытаться это доказать. Моему подзащитному вменяется совершение преступления организованной группой. Фактически ему не вменяется признак самого вымогательства, ему отвели роль силовой поддержки. Он ничего не делал, но следствие отвело ему такую роль. Он ни у кого ничего не требовал, не вымогал, претензии не предъявлял, ни один потерпевший в суде не сказал, что он к нему применял силу или вымогательство. Вину свою он не признал. Есть те, кто признавал вину частично - не в том объеме, в котором вменяет следствие. Но организованную группу никто не признавал", - рассказала она.

По ее предположению, суд рассмотрит жалобы на приговор "не раньше марта". "Большей части [осужденных] предоставлен переводчик, он должен перевести достаточно объемный приговор, быстро его не переведет. Мне приговор еще не вручили. Его изготавливали в первую очередь конвою и подсудимым", - сказала Алла Анащенко, уточнив, что среди осужденных пятеро чеченцев.

В Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области не получали жалоб по поводу обвиняемых, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший председатель комиссии Владимир Козлович.

"Чеченские ОНК предыдущих созывов ко мне обращались. Мы сотрудничали постоянно, у нас не было недопониманий. Но должно быть обращение в волгоградскую ОНК от самих граждан или их представителей, тогда ОНК на законных основаниях отработает все вопросы. Но жалоб не было", - сказал он.

Напомним, что, по данным суда, обвиняемые вымогали деньги у военнослужащих и у других людей, "угрожая муляжом пистолета". "То есть позиционировали себя преступной группой, которая занималась вымогательством. Они выявляли у людей психологические слабости, узнавали информацию о родственниках, данные о личной жизни и пытались на них надавить. Суммы, которые вымогали, варьировались от 10 тысяч до 200 тысяч рублей", – пояснили ранее "Кавказскому узлу" в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.