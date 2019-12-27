Кадыров проигнорировал приговор уроженцам Чечни в Волжском

27 декабря 2019, 18:59

Защита Расула Джабраилова и других уроженцев Чечни, которых суд в Волжском признал виновными в вымогательстве, намерена обжаловать приговор. Родственники обвиняемых связали приговор с дискриминацией по национальному признаку, но представитель Кадырова назвал невозможным вмешательство главы Чечни в судебный процесс.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгоградской области сегодня признал виновными в вымогательстве уроженцев Чечни, заступиться за которых просил Рамзана Кадырова брат предполагаемого организатора преступной группы. Общественная палата Чечни и Общественная наблюдательная комиссия республики пообещали разобраться в этом деле, указав, что максимальный срок содержания в СИЗО составляет два с половиной года. Жители Чечни выразили в Instagram сочувствие землякам, арестованным в Волгоградской области.

Как рассказали близкие подсудимых корреспонденту "Кавказского узла", обвиняемые были задержаны по разным статьям весной 2016 года. Многие из них не были знакомы друг с другом. Уже после ареста следователь объединил их в одном деле и переквалифицировал обвинение по статье о вымогательстве организованной преступной группой.

Представитель главы Чечни в Волгоградской области Руслан Гончаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что знал о деле еще до обращения родственника подсудимого к главе Чечни.

"За делом мы следили, но глава Чечни не вмешивается в такие вопросы. Естественно, берет под контроль, поручает своим представителям, но мы не вмешиваемся в судебный процесс. Со слов родственников и адвокатов, не было такого состава преступления, чтобы подсудимым дали такие сроки. Я считаю, что суд принял абсолютно адекватное решение по той информации, которую ему предоставили, но по-человечески, я считаю, что есть перебор", - заявил он.

По состоянию на 18.45 мск 27 декабря на странице Рамзана Кадырова в Instagram и в его Telegram-канале нет никаких упоминаний о деле против уроженцев Чечни в Волжском и обращении родственников подсудимых.

Адвокаты: вина обвиняемых не доказана

Защита уроженцев Чечни и других осужденных, которым суд в Волжском сегодня вынес приговор по делу о вымогательстве, намерена обжаловать его, сообщил адвокат осужденного Расула Джабраилова Кирилл Плис корреспонденту "Кавказского узла"

"Я считаю, что признаков организованной группы, а тем более доказательств, что ее организовал и руководил ею Джабраилов, стороной обвинения не представлено. Кроме формальных формулировок, которые не подтверждены доказательствами, в приговоре ничего нет. Не было ни одного показания потерпевшего либо свидетеля о том, что мой подзащитный Джабраилов давал указания либо определял роли. Поэтому я считаю, что не нашли своего подтверждения как организация, так и руководство данной группой в действиях моего подзащитного. Суд пошел по пути наименьшего сопротивления и принял позицию, предложенную органом предварительного расследования и прокурором", - сказал адвокат. В суде сегодня присутствовали родственники подсудимых, в первую очередь уроженцы Чечни, отметил он.

Защитник Евгения Рязанцева Максим Левин также намерен обжаловать приговор. "Поскольку мой подзащитный вину в преступлениях не признает, мы конечно, будем обжаловать приговор. Приговор суровый, ему дали 8,5 года. Вину он не признавал, поскольку никаких преступлений не совершал. Факт ОПГ никто из подсудимых не признал", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Евгений Науменко, который ранее представлял интересы Александра Новоженина, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не видит нарушений в процессе. Длительный срок содержания подсудимых под стражей он объяснил тем, что "потерпевших много, свидетелей много, многие живут в других регионах России и заседания приходилось откладывать". "Я не связан договорными отношениями ни с одним из подсудимых. [...] Когда я был в деле, Новоженин никаких жалоб и претензий мне не высказывал, ни о чем меня не просил", - отметил Науменко.

Суд пришел к выводу, что группа вымогателей действовала с августа 2015 по март 2016 года на территории Волгограда, Волжского, Калача-на-Дону, Средней Ахтубы и Ленинского района Волгоградской области. В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области отметили, что большая часть осужденных - уроженцы Чечни.

Родственники подсудимых считают, что приговор "вынесен по национальному признаку", так как подсудимые были в основном выходцами с Кавказа. "Кроме одного, который получил самый маленький срок, остальные получили по полной программе. С приговором, конечно же, мы не согласны. Не приняли во внимание все доказательства, которые представили наши адвокаты, их просто игнорировали. Все обвинение было выстроено в основном на показаниях Ризвана Астамирова, который позднее отказался от своих показаний, сказал, что давал их под давлением правоохранительных органов", - заявил на условиях анонимности родственник одного из подсудимых корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина добавил, что родственники подсудимых до последнего ждали реакции со стороны Общественной наблюдательной комиссии и других общественных организаций. "Но не дождались", - сказал он.