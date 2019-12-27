Уроженцы Чечни осуждены в Волжском вопреки обращению к Кадырову

27 декабря 2019, 16:28

Суд в Волгоградской области признал виновными в вымогательстве уроженцев Чечни, заступиться за которых просил Рамзана Кадырова брат предполагаемого организатора преступной группы.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Турпал-Али Джабраилов записал видеообращение к Кадырову, в котором заявил, что его брат и еще несколько земляков почти четыре года находятся в Волгоградской области под следствием по несправедливому обвинению. Общественная палата Чечни и Общественная наблюдательная комиссия республики пообещали разобраться в этом деле, указав, что максимальный срок содержания в СИЗО составляет два с половиной года. Жители Чечни выразили в Instagram сочувствие землякам, арестованным в Волгоградской области.

Как рассказали близкие подсудимых корреспонденту "Кавказского узла", обвиняемые были задержаны по разным статьям весной 2016 года. Многие из них не были знакомы друг с другом. Уже после ареста следователь объединил их в одном деле и переквалифицировал обвинение по статье о вымогательстве организованной преступной группой. Как утверждает автор обращения к Кадырову, прокурор потребовал приговорить обвиняемых к срокам от 13,5 до 17 лет, при том, что максимальное наказание по части 3 статьи 163 УК России составляет 15 лет.

Сегодня Волжский городской суд признал виновными всех десятерых обвиняемых: Висхажа Астемирова, Талеха Гулиева, Умара Дадаева, Расула Джабраилова, Олега Золотарева, Альбека Магомедова, Ибрагима Мусаева, Александра Новоженина, Евгения Рязанцева и Виталия Чантурию. Они признаны виновными по статьям о грабеже, разбое, вымогательстве и похищении важного личного документа.

Джабраилов, признанный организатором преступной группы, приговорен к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, Магомадов осужден на 11 лет, Мусаев и Чантурия получили по 10 лет заключения, Новоженин осужден на 9,5 года, Гулиев – на 9,5 года, Золотарев - на 11 лет и месяц, Астемиров – на 9 лет, Рязанцев – на 8,5 года, Дадаев получил три года. "У всех, кроме Дадаева – строгий режим, у Дадаева колония-поселение", - пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Там отметили, что большая часть осужденных - уроженцы Чечни, но не уточнили, кто именно.

По словам сотрудника пресс-службы, дело связано с вымогательством денег у военнослужащих. "Угрожая избиением родственников, подсудимые требовали передачи денежных средств под различными надуманными предлогами. Причем, у одних и тех же лиц деньги могли вымогать по несколько раз. Помимо военнослужащих, они вымогали деньги и у иных лиц, угрожая муляжом пистолета, то есть позиционировали себя преступной группой, которая занималась вымогательством. Они выявляли у людей психологические слабости, узнавали информацию о родственниках, данные о личной жизни, и пытались на них надавить. О встречах договаривались по телефону. Суммы, которые вымогали, варьировались от 10 до 200 тысяч рублей", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, группа вымогателей действовала с августа 2015 по март 2016 года на территории Волгограда, Волжского, Калача-на-Дону, Средней Ахтубы и Ленинского района Волгоградской области. "По делу проходят 15 потерпевших, из них 14 физических лиц и юридическое лицо – ООО «Нижневолжскнефтепродукт». С юрлицом связан эпизод нападения на автозаправочную станцию, но там удалось только разбить стекло - проникновению на АЗС препятствовал охранник. Ущерб составил чуть более девяти тысяч рублей, это стоимость стекла. Солидарный ущерб составил почти 641 тысячу рублей", - рассказали в объединенной пресс-службе.

Большая часть потерпевших – военнослужащие из части Калача-на-Дону, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Волжского городского суда, отметив, что потерпевшие на заседаниях не присутствовали.

На сайте управления Следкома по Волгоградской области по состоянию на 16.28 мск 27 декабря отсутствуют комментарии к заявлению председателя Общественной наблюдательной комиссии Чечни Хадижи Межиевой о нарушениях, допущенных следствием, а на сайте Общественной палаты Чечни нет реакции на сегодняшний приговор. Комментариями защиты "Кавказский узел" не располагает.