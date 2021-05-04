Юноша бьет мужчину в Кабардино-Балкарии. СТоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/COcPUoNHBZO/

04 мая 2021, 18:29

Три жителя Кабардино-Балкарии публично извинились за избиение любителей спиртного

Юноши на видео, опубликованном сегодня в соцсети, попросили простить их за нападение в Терском районе Кабардино-Балкарии на двух мужчин, употреблявших алкоголь.

Instagram-паблик "ЧП.КБР" по просьбам пользователей соцсети опубликовал сегодня видео избиения. "Пара молодых людей из Кабардино-Балкарии нанесла побои двум мужчинам в возрасте лишь за то, что они решили отдохнуть на природе и распить горячительные напитки. Кто они такие, чтобы судить вот так?" - приводится в публикации сообщение пользователя, приславшего видео.

В кадре бородатый молодой человек разговаривает с мужчиной старше его. "Ты не понимаешь, что я сказал?" - спрашивает юноша. "Ты что, подраться хочешь?" - отвечает мужчина на видео, переведенном корреспондентом "Кавказского узла" Людмилой Маратовой.

Внезапно юноша наносит собеседнику два удара кулаками в лицо. Мужчина падает в траву и не двигается. Сразу после этого в кадре появляется человек в шортах, который совершает аналогичное нападение на другого мужчину. Мужчина падает и пытается встать. В это время первый нападавший слегка хлопает ладонью по лицу того мужчины, который продолжает лежать без движения.

К 18.28 мск 4 мая это видео собрало 16656 просмотров и 863 "лайка". У паблика 151 тысяча подписчиков.

Юноши извиняются за избиение двух мужчин в Кабардино-Балкарии. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/COctZvmF1fy/ . Лица людей на видео заретушированы "Кавказским узлом", поскольку они могут быть несовершеннолетними.Instagram-паблик "Патриот КБР" распространил тот же ролик, добавив к нему видео с извинениями. В кадре, низко опустив головы, стоят три молодых человека. Они находятся в помещении, за их спиной висит картина. Первым говорит бородатый молодой человек, он стоит посередине. "Я тот, кто был на видео. Я искренне сожалею о том, что случилось. Я этим опозорил своих родителей, отца, который меня все это время воспитывал, свою республику, район. Я получил за это наказание. Я извинился перед этим человеком, и он простил меня. Я бы хотел искренне попросить прощения у всех остальных его родственников <...>. Если сможете, простите меня", - говорит юноша.

Еще один молодой человек также подтверждает, что был запечатлен на видео. "Прошу простить меня за те неправильные деяния. Я сожалею. Я опозорил свою республику, своих родителей", - говорит он. Юноша, который в кадре стоит слева, говорит, что он снимал видео. "Я искренне сожалею о произошедшем и обещаю, что такого больше никогда не повторится. Я сожалею обо всем том, что я снимал, что я там просто так стоял и ничего не сказал", - заявляет молодой человек.

Практика публичных извинений распространяется на Северном Кавказе с подачи чеченских властей, указано в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

К 17.28 мск 4 мая, это видео собрало 44,1 тысячи просмотров, 1745 "лайков" и 1438 комментариев. У паблика 356 тысячи подписчиков.

В публикации поясняется, что избиение произошло в Терском районе республики, но уточнений, где и кем снято видео с извинениями, нет. Также там сказано, что правоохранители проводят доследственную проверку. Однако на сайтах управления Следкома по Кабардино-Балкарии и республиканской прокуратуры, по состоянию на 17.55 мск 4 мая, нет информации об этом инциденте и проверке.

На еще одном видео, опубликованном сегодня в паблике "Патриот КБР", бородатый юноша, фигурировавший на видео с избиением и извинениями, стоит перед группой мужчин с бородами. Ему говорят, что такой поступок не соответствует ни народным обычаям, ни нормам ислама. "Надеемся, что он нас услышал и понял", - перевела слова одного из мужчин на видео корреспондент "Кавказского узла" Людмила Маратова.

К 18.28 мск 4 мая это видео собрало 21,3 тысячи просмотров, 650 "лайков" и 294 комментария.

Telegram-канал Podsadnoy расценил видео избиения как свидетельство "вновь нарастающей агрессии". "Эта зараза, с которой, как многие думали, покончено, вновь варится и культивируется в недрах некоторых мечетей. Как в недрах Мордора, там вновь зародилось зло, плодятся орки - они уже бегут по окрестностям в виде «исламских» патрулей, насаживая всюду свои правила и уставы! Бессовестное нападение на стариков (мирно отдыхающих в дали от людей, один из которых всю жизнь проработал учителем) недостойное ни горца, ни мусульманина, но это не единственное в своем роде их деяние. Показанные на видео <...> уже довольно давно терроризируют тамошние окрестности, вколачивая в головы сверстников свой устав, но, к сожалению, до этого нет никому никакого дела", - говорится в сегодняшней публикации на канале.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2020 года суд постановил заключить под стражу 11 жителей Лескенского района по делу о "шариатских патрулях". По версии следствия, они являлись членами экстремистского сообщества и применяли силу к тем, кто не разделяет их взгляды. Предполагаемому организатору, Султану Аталикову, грозит до 10 лет заключения, а другим подозреваемым - до шести. Обвиняемые могли стать жертвами двойных стандартов следователей, но родные задержанных за правовой помощью не обращались, указали правозащитники Олег Орлов и Валерий Хатажуков. Обвиняемые оставлены под стражей до конца июня.

Примечание:

"“Российская ЛГБТ-сеть” потребовала расследовать принудительную отправку активистки в Ингушетию", "Адвокаты заявили о пытках осужденных по обвинению в терроризме жителей Каспийска", "Защита обжаловала продление ареста Магамадова и Исаева".

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