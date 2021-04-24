Защита назвала необоснованным продление ареста 11 жителям Анзорея

24 апреля 2021, 17:35

Верховный суд Кабардино-Балкарии проигнорировал все аргументы защиты и при этом никак не обосновал невозможность смягчить меру пресечения 11 арестованным по делу о шариатских патрулях в Анзорее, заявил адвокат. Обвиняемые оставлены под стражей до конца июня.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2020 года суд постановил заключить под стражу 11 жителей Лескенского района 24-43 лет, которые, по версии полиции, являлись членами экстремистского сообщества и применяли силу к тем, кто не разделяет их взгляды. Предполагаемому организатору, Султану Аталикову, грозит до 10 лет заключения, а другим подозреваемым - до шести. Обвиняемые могли стать жертвами двойных стандартов следователей, но родные задержанных за правовой помощью не обращались, указали правозащитники Олег Орлов и Валерий Хатажуков.

Нальчикский горсуд решением от 22 марта продлил срок ареста 11 жителей Анзорея еще на три месяца. Защита обжаловала это решение, но вчера, 23 апреля, Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил решение нижестоящего суда без изменения. По мнению адвоката Рамзана Узуева, который защищает Ислама Безрокова, суды подошли вопросу о мере пресечения формально.

"Основанием для продления срока содержания под стражей всем 11 обвиняемым стали отрицательные характеристики, выданные СИЗО №1 Нальчика. В ходе судебного заседания в суде первой инстанции нами было заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для истребования документов, подтверждающих данные характеристики. Однако суд даже не рассмотрел наше ходатайство, ничем не подтвержденные отрицательные характеристики легли в основу судебного решения", - заявил адвокат.

При этом к материалам дела по инициативе Безрокова были приобщены ответы на адвокатские запросы из ОМВД, прокуратуры и администрации Лескенского района. "За период с 2016 по 2020 год каких-либо жалоб на обвиняемых к ним не поступало, и им ничего не известно о существовании так называемых «шариатских патрулей» в сельском поселении Анзорей. То есть отсутствовало само событие преступления. Следователи объединили отдельные бытовые конфликты, происходившие в с.п. Анзорей в 2016-2020 годах, и «создали» экстремистское сообщество. Даже свидетели, чьи показания вложены в перечень документов, представленных суду в обоснование ходатайства о продлении меры пресечения в отношении Безрокова, не указывают на него как на лицо, совершившее преступление", - подчеркнул адвокат.

Он указал, что 11 обвиняемых содержатся под стражей уже почти полгода. "И обвиняют их лишь в том, что они придерживались традиций, обычаев и этикета своего народа. В постановлении суда даже не обосновываются выводы суда о невозможности избрания более мягкой меры пресечения. Каждому обвиняемому уделяется максимум два абзаца текста постановления, какими бы доводами и насколько бы долго ни обосновывала защита незаконность их содержания под стражей", - возмутился Ислам Безроков.

По версии следствия, обвиняемые, ориентируясь на шариатские нормы, создали в 2016 году "джамаат", состоявший из двух групп под управлением наибов. В материалах дела говорится о пяти преступных эпизодах, произошедших с 2016 года по июнь 2020 - в двух случаях говорится о побоях, и в трех об угрозах. Так, по версии следствия, парень и две девушки, которые вечером находились на берегу речки, получили в свой адрес угрозы от членов джамаата за прорези на джинсах и за позднюю прогулку. Защита считает, что основанием дела об экстремистском сообществе стали обычные бытовые конфликты. Родственники обвиняемых заявили "Кавказскому узлу", что ничего не знают о шариатских патрулях в Анзорее.

Стремление жить в соответствии с религиозными нормами и местными обычаями нередко вступает в противоречие с законом, указал ранее "Кавказскому узлу" журналист и исламовед Руслан Курбанов. По его мнению, верующие на Кавказе нередко стремятся навязывать религиозные нормы тем, кто им не следует, игнорируя существующий в исламе принцип недопустимости принуждения.