Футболист "Ахмата" извинился за драку на матче в Грозном

03 июня 2021, 18:30

Лечи Садулаев принес извинения после дисквалификации за участие в массовой драке и неуважительное отношение к судье. Извиняясь, футболист повторил спорный тезис о гостеприимстве "Ахмата".

"Кавказский узел" сообщал, что 27 мая в конце матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив", когда счет был уже разгромным (1:5), футболист "Ахмата" Лечи Садулаев толкнул арбитра в ответ на желтую карточку. Затем началась массовая драка, в ходе которой пострадали два игрока московской команды. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 2 июня отстранил от участия в матчах восемь игроков грозненского "Ахмата" и футболиста московского клуба "Локомотив". Садулаев отстранен на большее число матчей, чем остальные, - восемь. Клуб "Ахмат" оштрафован на 50 тысяч рублей "за необеспечение безопасности на стадионе и появление на поле постороннего", и еще на 25 тысяч рублей - "за неподобающее поведение команды".

Клуб "Ахмат" ранее назывался "Тереком", но был переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также подготовлена справка о футбольном клубе "Ахмат".

Лечи Садулаев заявил, что сожалеет о произошедшем. "Хотел бы высказаться по инциденту, который случился в матче с «Локомотивом». Очень неприятно и стыдно, что все так получилось. Мы понимаем, что футбол — это игра, которая дарит эмоции и радость, это игра, которая объединяет, но иногда эмоции бьют через край. Так было и в тот день. Мы проигрывали в счете и не смогли совладать с эмоциями. Я с большой ответственностью принимаю критику и надеюсь, что таких моментов в нашем футболе не будет", - сказал футболист.

Принося извинения, он не преминул сказать о гостеприимстве грозненского клуба. "«Ахмат» славится своим гостеприимством, мы все понимаем, что такого не должно быть, это неприемлемо. Я приношу свои извинения от всех ребят, которые были на поле в тот день. Пожму руку каждому футболисту «Локомотива», кто был тогда на поле", - процитировал сегодня Садулаева Sport24.

"Локомотив" принял извинения Садулаева. "Мы понимаем, что молодости свойственны горячность и эмоции. Но вместе с тем понимаем и то, что молодым футболистам нужно не только прогрессировать на поле, но и учиться сдерживать эти самые эмоции и направлять их в правильное русло. Наше мнение насчет случившейся ситуации остается прежним. Мы за жесткую, бескомпромиссную и честную борьбу на футбольном поле. В футболе нет места агрессии и насилию. Извинения «Ахмата» принимаем и двигаемся дальше", - привело сегодня издание слова директора по коммуникациям "Локомотива" Александра Бедарева.

Нападение на судью и игроков "Локомотива" иллюстрирует слова футболиста Артема Дзюбы об "угнетающей атмосфере" в Грозном, за которые его вынуждали извиниться, отмечается в видео "Кавказского узла", посвященном конфликту на молодежном первенстве. Возмущались словами Дзюбы бывший тренер "Ахмата" Вячеслав Грозный, генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров, а также депутат Госдумы, заслуженный тренер России, уроженец Северной Осетии Валерий Газзаев - все они напомнили в этой связи о традиционном кавказском гостеприимстве, указано в материале "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне".

На деле приезжие болельщики и футболисты игравших с "Ахматом" команд неоднократно сталкивались с агрессией на стадионе в Грозном. Резонансными стали конфликт из-за обнаженных торсов болельщиков "Зенита" на "Ахмат Арене" в марте 2020 года и избиение кубанского футболиста Гогниева на том же стадионе в 2011 году. Спортсмены в Чечне ощущают себя элитой и пытаются копировать тренд на вседозволенность, заданный руководством республики, прокомментировали ранее инцидент на матче между "молодежками" "Ахмата" и "Локомотива" правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

На странице Садулаева в Instagram и фан-аккаунте этого игрока по состоянию на 18.30 мск 3 июня отсутствуют извинения за драку. "Конечно, немного обидно, но зато есть над чем поработать", - говорится от имени Садулаева в публикации, сделанной в фанатской группе team_sadulaev99 еще 29 мая.

"Так жаль, он же в сборную должен был поехать", - прокомментировал публикацию 1suleymanov_i. Администратор группы подтвердил в комментариях, что Садулаев не присоединится к сборной из-за дисквалификации. "Жаль, что лишился вызова в сборную из-за ничего не решающего матча", - добавил zafcakhmat_official.

Подробнее о практике публичных извинений на Северном Кавказе говорится в материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" регулярно обновляет "Хронику публичных извинений на Кавказе". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".