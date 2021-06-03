03 июня 2021, 03:33
Девять футболистов дисквалифицированы после драки на матче "Ахмата"
Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил от участия в матчах восемь игроков грозненского "Ахмата" и футболиста московского клуба "Локомотив" после массовой драки во время матча, сообщил Российский футбольный союз.
Как писал "Кавказский узел", 27 мая во время матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив" футболист молодежной команды "Ахмата" напал на арбитра после получения красной карточки. Затем началась массовая драка, в ходе которой, как заявила пресс-служба "Локомотива", пострадали два игрока московской команды. Клуб "Ахмат" 28 мая отстранил троих игроков, принявших участие в потасовке. Спортсмены в Чечне ощущают себя элитой и пытаются копировать поведение руководства республики, прокомментировали инцидент правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев. Решение по драке на матче молодежных команд грозненского "Ахмата" и "Локомотива" будет принято 2 июня, сообщил контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
Ранее опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты дали диаметрально противоположные прогнозы относительно решения контрольно-дисциплинарного комитета. Обычно клубы наказываются за появление на поле посторонних людей, однако в связи с особым положением футбольного клуба "Ахмат" в Российской премьер-лиге санкции к нему, если и будут применены, то мягкие, считает спортивный комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново. Правила одинаковы для всех, поэтому снисхождения к "Ахмату" не будет, уверен журналист телеканала "Матч-ТВ" Магомед Батыров.
Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета состоялось 2 июня, на нем было принято решение о санкциях за драку на матче молодежных футбольных команд, сообщил Российский футбольный союз на своем сайте.
Игроки Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев и Билал Ахъядов за участие в массовой драке отстранены на шесть матчей молодежного первенства. Футболиста Лечи Садулаева дисквалифицировали на восемь матчей, так как кроме участия в массовой драке, его наказали за толчок судьи и оскорбительное поведение в адрес официального лица. Игрок Турпал-Али Ибишев был отстранен на две игры за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча, говорится в сообщении. На шесть матчей за участие в массовой драке дисквалифицирован также футболист "Локомотива" Артем Карпукас.
Футбольный клуб "Ахмат" оштрафован на 50 тысяч рублей "за необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего", и еще на 25 тысяч рублей - "за неподобающее поведение команды", сообщается на сайте союза.
Напомним, ранее читатели спортивных сайтов указали, что приезжие болельщики и футболисты игравших с "Ахматом" команд неоднократно сталкивались с агрессией на стадионе в Грозном. Они поддержали Артема Дзюбу и раскритиковали слова Вячеслава Грозного о традиционном кавказском гостеприимстве в Чечне. Болельщики напомнили о конфликте из-за обнаженных торсов болельщиков "Зенита" на "Ахмат Арене" в марте 2020 года и избиении кубанского футболиста Гогниева на том же стадионе в 2011 году.
После слов об "угнетающей атмосфере" и "враждебных болельщиках" во время матчей в Грозном игроку "Зенита" и капитану сборной России Артему Дзюбе предложили взять их обратно. Почему Дзюбу поддержали болельщики и стоит ли за скандалом Рамзан Кадыров, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне".
Клуб "Ахмат" переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также подготовлена справка о футбольном клубе "Ахмат".
Автор: "Кавказский узел";