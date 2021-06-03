Девять футболистов дисквалифицированы после драки на матче "Ахмата"

03 июня 2021, 03:33

Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил от участия в матчах восемь игроков грозненского "Ахмата" и футболиста московского клуба "Локомотив" после массовой драки во время матча, сообщил Российский футбольный союз.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая во время матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив" футболист молодежной команды "Ахмата" напал на арбитра после получения красной карточки. Затем началась массовая драка, в ходе которой, как заявила пресс-служба "Локомотива", пострадали два игрока московской команды. Клуб "Ахмат" 28 мая отстранил троих игроков, принявших участие в потасовке. Спортсмены в Чечне ощущают себя элитой и пытаются копировать поведение руководства республики, прокомментировали инцидент правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев. Решение по драке на матче молодежных команд грозненского "Ахмата" и "Локомотива" будет принято 2 июня, сообщил контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты дали диаметрально противоположные прогнозы относительно решения контрольно-дисциплинарного комитета. Обычно клубы наказываются за появление на поле посторонних людей, однако в связи с особым положением футбольного клуба "Ахмат" в Российской премьер-лиге санкции к нему, если и будут применены, то мягкие, считает спортивный комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново. Правила одинаковы для всех, поэтому снисхождения к "Ахмату" не будет, уверен журналист телеканала "Матч-ТВ" Магомед Батыров.

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета состоялось 2 июня, на нем было принято решение о санкциях за драку на матче молодежных футбольных команд, сообщил Российский футбольный союз на своем сайте.

Игроки Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев и Билал Ахъядов за участие в массовой драке отстранены на шесть матчей молодежного первенства. Футболиста Лечи Садулаева дисквалифицировали на восемь матчей, так как кроме участия в массовой драке, его наказали за толчок судьи и оскорбительное поведение в адрес официального лица. Игрок Турпал-Али Ибишев был отстранен на две игры за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча, говорится в сообщении. На шесть матчей за участие в массовой драке дисквалифицирован также футболист "Локомотива" Артем Карпукас.

Футбольный клуб "Ахмат" оштрафован на 50 тысяч рублей "за необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего", и еще на 25 тысяч рублей - "за неподобающее поведение команды", сообщается на сайте союза.