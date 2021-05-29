Дисциплинарный комитет назначил дату рассмотрения драки на матче "Ахмата"

29 мая 2021, 17:38

Решение по драке на матче молодежных команд грозненского "Ахмата" и "Локомотива" будет принято 2 июня, сообщил контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

"Кавказский узел" сообщал, что 27 мая во время матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив" футболист молодежной команды "Ахмата" напал на арбитра после получения красной карточки. Затем началась массовая драка, в ходе которой, как заявила пресс-служба "Локомотива", пострадали два игрока московской команды. Клуб "Ахмат" 28 мая отстранил троих игроков, принявших участие в потасовке. Спортсмены в Чечне ощущают себя элитой и пытаются копировать поведение руководства республики, прокомментировали инцидент правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит инцидент с дракой на матче молодежных команд грозненского "Ахмата" и московского "Локомотива" на ближайшем заседании, 2 июня, со ссылкой на службу коммуникаций РФС сообщило сегодня РИА "Новости".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты дали диаметрально противоположные прогнозы относительно решения контрольно-дисциплинарного комитета. Обычно клубы наказываются за появление на поле посторонних людей, однако в связи с особым положением футбольного клуба «Ахмат» в Российской премьер-лиге санкции к нему если и будут применены, то мягкие, считает спортивный комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново. Правила одинаковы для всех, поэтому снисхождения к "Ахмату" не будет, уверен журналист телеканала "Матч-ТВ" Магомед Батыров.

Читатель "Кавказского узла" palmer_romaguera скептически высказался о перспективе применения санкций к "Ахмату". "Да бросьте вы, какие санкции?! Это же "Ахмат!" А "Ахмат", как всем известно - сила! Кто посмеет сказать что-нибудь супротив такой силы? Ответ очевиден - никто", - написал он сегодня в комментариях к публикации.

"А в чем заключается особое положение клуба "Ахмат"? Типа всех играют друг с другом в полную силу, а когда выходят играть с "Ахматом" все играют вполсилы, чтобы, не дай Бог, не обидеть ребяток?" - задался вопросом Игорь Сажин. "Особое положение клуба "Ахмат" заключается в особом положении Чеченской Республики", - ответил Vladimir Petrov.

Футбольный клуб "Ахмат" ранее подвергался различным взысканиям. После нападения на судью в Грозном в октябре 2020 года контрольно-дисциплинарный комитет РФС на три года отстранил специалиста службы безопасности "Ахмата" Сайда-Хусейна Алханова от футбольной деятельности. Сам футбольный клуб был оштрафован на 200 тысяч рублей и должен был провести пять домашних матчей молодежного первенства по футболу сезона 2020-2021 без зрителей. Клуб наказан, в том числе "за необеспечение безопасности на стадионе", "за массовое появление на поле посторонних лиц, за неправомерные действия зрителей", указано в решении РФС.

Штраф в 150 тысяч рублей и один матч без болельщиков последовали после резонансного инцидента на "Ахмат-арене" в марте 2020 года. Болельщики "Зенита" решили поддержать спортсменов, сняв футболки, а недовольные этим фанаты грозненской команды попытались прорваться на гостевую трибуну. Матч был прерван, но драку удалось предотвратить. Болельщики "Ахмата" отреагировали так, потому что оголение торса "не соответствует чеченским традициям, а на стадионе были женщины, подростки", пояснил тогда официальный представитель грозненского клуба.

Отметим, что болельщики раскритиковали поведение игроков "Ахмата" на матче с "Локомотивом". Читатели спортивных сайтов указали, что нападение на судью и игроков "Локомотива" иллюстрирует слова футболиста Артема Дзюбы об "угнетающей атмосфере" в Грозном, за которые его вынуждали извиниться. Подробнее о претензиях к капитану сборной России Артему Дзюбе говорится в справке "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне".

Клуб "Ахмат" переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также подготовлена справка о футбольном клубе "Ахмат".