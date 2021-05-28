Пользователи Instagram раскритиковали игроков "Ахмата" за драку на матче

28 мая 2021, 12:11

Напавшие на судью и игроков "Локомотива" футболисты "Ахмата" повели себя непрофессионально, указали пользователи соцсети, призвав отстранить инициаторов драки от участия в играх.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая во время матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив" футболист молодежной команды "Ахмата" напал на арбитра после получения красной карточки. Затем началась массовая драка, в ходе которой, как заявила пресс-служба "Локомотива", пострадали два игрока московской команды. Нападение на судью и игроков "Локомотива" иллюстрирует слова футболиста Артема Дзюбы об атмосфере в Грозном, за которые его вынуждали извиниться, указали болельщики. Клуб "Ахмат" сегодня отстранил троих игроков, принявших участие в потасовке.

После слов об "угнетающей атмосфере" и "враждебных болельщиках" во время матчей в Грозном игроку "Зенита" и капитану сборной России Артему Дзюбе предложили взять их обратно. Почему Дзюбу поддержали болельщики и стоит ли за скандалом Рамзан Кадыров, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне".

Запись о драке во время матча "Ахмат" – "Локомотив" в Грозном была опубликована 27 мая на странице Instagram-паблика chp_checnya, на который подписаны около 177 тысяч пользователей. К 11.50 мск эта публикация набрала 21,9 тысячи просмотров и 165 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала поведение футболистов "Ахмата". "Игру показывайте, а не себя", – написал _akaev_96. "Достойно проигрывать и выигрывать нужно", – заявил также muhammadov_567. "Не умеют проигрывать", – считает zhansultan9984. "Как же так, достойные [игроки] и проигрывать должны с достоинством, а где наша из веков идущая гостеприимность?" – спросил пользователь shabazovapetimat.

"Обиделись на судью. Стыдно иногда за наших", – подчеркнула sm.milana_. "Опять как животные себя показывают", – возмутился пользователь fatality_swfw. "Тех, кто начал потасовку, убрать из футбола", – потребовал пользователь m19970307.

"Вот почему наших не пускают и не берут в престижные клубы и виды спорта, потому что нет смиренности, нет терпения и ни капли здравости! Чуть что паникуют и драться лезут, как будто [этим самым] они что-то решат", – отметил пользователь ggoolldd333.

"Читать комментарии отдельное удовольствие. Спасибо, вы мой день сделали позитивным! Что касаемо футбола – есть идея. Нужно для наших новый футбол. Боксбол! Со своими правилами игры", – сыронизировал пользователь nikholi____b. "Если действовать по-кадыровски, они должны извиниться", – заявил __joker__007__ll.

Видео драки опубликовал 27 мая Telegram-канал Baza. В кадре судья свистит и подходит к игроку "Ахмата", показывая штрафную карточку. Игрок идет навстречу и, находясь рядом с судьей, делает резкое движение в его сторону, а затем разворачивается. За кадром раздаются и уже не стихают громкие крики болельщиков. Футболисты "Ахмата" собираются вокруг судьи, туда же подходят игроки "Локомотива". Москвичей начинают толкать, причем один из игроков "Локомотива" убегает, отрываясь от трех преследователей. Другой футболист столичной команды оказывается один между игроками "Ахмата" и получает несколько ударов.

Публикация о драке футболистов в Грозном также была опубликована 27 мая и на странице "Кавказского узла" в Instagram, на которую подписаны около 43,7 тысячи пользователей. К 11.50 мск эта запись набрала 645 отметок "нравится" и 208 комментариев. Большая часть их авторов также возмутилась поведением игроков "Ахмата". "Дзюба был прав?!" – спросил пользователь soul_110291. "А кто-то высказывал недовольство высказываниями Дзюбы, даже требуя от него извинений, что он не прав. Теперь Дзюба избавлен от такой необходимости", – полагает dzurdzuk2. "А кто-то говорил, что атмосфера там тяжёлая, и был прав", – также отметил пользователь batr0.0.0.6. "Что там Дзюба говорил?" – задался вопросом также gadji_d.

"Такой футбол нам не нужен", – отметил пользователь yuzhnovostochnyyvestnik. "Некрасиво. Проигрывать тоже надо уметь. Забитыми голами своё "я" надо доказывать, а не кулаками", – возмутился пользователь rioha1. "Скоро спортсмены вообще перестанут ездить в Грозный, чтобы участвовать в какого-либо рода соревнованиях", – посетовал пользователь va_s_07.

Еще одна часть пользователей сыронизировала на тему извинений. "Локомотив должен был проиграть сразу, по приезду, с извинениями", – написала amina_28__5900. "А теперь Рамзан [Кадыров] потребует "Локомотив" извиниться и дисквалифицировать судью навсегда", – отметил пользователь teatrserg. "Надо было сразу проиграть "Локомотиву", извиниться по колено и уехать", – написал bymerang0555. "Дело передано в "особый извинительный отдел" при МВД Чеченской Республики", – сыронизировал konditer_plyus_cherkessk.

Другая часть комментаторов заявила, что драка не была массовой. "Какая же это драка? Футболисты как обычно в своей манере", – считает mishatravel_blog. "Прям массовая драка… Три человека повздорили и сразу массовая драка", – высказал схожее мнение spiker_mash.

Приезжие болельщики и футболисты игравших с "Ахматом" команд неоднократно сталкивались с агрессией на стадионе в Грозном, указали ранее читатели спортивных сайтов, поддержав Артема Дзюбу и раскритиковав слова Вячеслава Грозного о традиционном кавказском гостеприимстве в Чечне. Болельщики напомнили о конфликте из-за обнаженных торсов болельщиков "Зенита" на "Ахмат Арене" в марте 2020 года и избиении кубанского футболиста Гогниева на том же стадионе в 2011 году.

Клуб "Ахмат" переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также подготовлена справка о футбольном клубе "Ахмат".