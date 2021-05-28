Чеченские спортсмены подхватили кадыровский тренд на вседозволенность

28 мая 2021, 17:47

Спортсмены в Чечне ощущают себя элитой и пытаются копировать поведение руководства республики, прокомментировали правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев нападение на судью и игроков московского футбольного клуба на матче с "Ахматом" в Грозном.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая во время матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив" футболист молодежной команды "Ахмата" напал на арбитра после получения красной карточки. Затем началась массовая драка, в ходе которой, как заявила пресс-служба "Локомотива", пострадали два игрока московской команды. Клуб "Ахмат" сегодня отстранил троих игроков, принявших участие в потасовке.

Болельщики раскритиковали поведение игроков "Ахмата". Читатели спортивных сайтов указали, что нападение на судью и игроков "Локомотива" иллюстрирует слова футболиста Артема Дзюбы об "угнетающей атмосфере" в Грозном, за которые его вынуждали извиниться. Подробнее о претензиях к капитану сборной России Артему Дзюбе рассказывается в справке "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне".

Спортсмены в Чечне чувствуют себя элитой и, по примеру властей, склонны к вседозволенности, указала корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Спорт очень поддерживается руководством Чечни, и спортсменов выдвигают как героев. Вряд ли кто-то слышал, чтобы Рамзан Ахматович рассказывал о каких-то невероятных достижениях в науке. А о достижениях в спорте в Чечне разговор ведется постоянно. Руководство республики очень гордится этими достижениями. И, ощущая себя элитой, спортсмены ведут себя соответственно", - считает Ганнушкина.

По ее мнению, власти Чечни распространяют свое влияние на другие регионы страны, а это "часть молодежи вдохновляет на соответствующее поведение".

Чеченские власти, в частности, следят за критикой в адрес Рамзана Кадырова, даже если она высказывается за пределами республики. В мае пользователь соцсети TikTok из Перми принес публичные извинения за то, что записал видеоролик в поддержку школьника из Дагестана, назвавшего Рамзана Кадырова "шайтаном". Представители руководства Чечни в российских регионах отслеживают критические публикации в соцсетях, чтобы проводить с их авторами разъяснительные беседы, рассказал бывший представитель Кадырова на Урале Салаудин Мамаков. Подробнее о распространении практики публичных извинений за пределы Чечни говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Поведение игроков "Ахмата" в матче с "Локомотивом" не ухудшает имидж властей Чечни, и без того негативный, указала Ганнушкина.

"Высшая российская власть дает полную свободу чеченскому руководству. Она поставила его в особые условия. И не нужно никакого поведения молодых спортсменов, чтобы обратить внимание на безобразие", - сказала правозащитница.

Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, пояснили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Рамзан Кадыров - единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также считает, что поведение молодых чеченских футболистов является отражением политики властей республики. Он призвал не связывать инцидент с национальными особенностями.

"Это не какие-то национальные особенности чеченского народа, а тенденция, исходящая от тех, кто оплачивает их деятельность. Это абсолютно не отображает настроение и мораль чеченского народа. В настоящее время то, что делают спортсмены "Ахмата", - копируют тренд, заданный Кадыровым и его окружением", - пояснил Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

* организация внесена Минюстом России в список иноагентов.