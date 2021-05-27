Участник флешмоба извинился перед Кадыровым за оскорбление

27 мая 2021, 11:47

Видео с оскорблением в адрес главы Чечни было записано в состоянии опьянения, пояснил автор видеообращения с извинениями перед Рамзаном Кадыровым. Представители руководства Чечни в российских регионах отслеживают критические публикации в соцсетях, чтобы проводить с их авторами разъяснительные беседы, рассказал бывший представитель Кадырова на Урале Салаудин Мамаков.

Как сообщал "Кавказский узел", пользователи Instagram запустили флешмоб с хэштегом, содержащим упоминание главы Чечни Рамзана Кадырова и слово "шайтан" после того, как 17 мая Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира главы Чечни в Instagram. 19 мая государственная телекомпания "Грозный" обнародовала видео с извинениями отца и других родственников комментатора, которым оказался 15-летний уроженец Дагестана.

Пользователь соцсети TikTok из Перми записал видеоролик в поддержку школьника из Дагестана, назвавшего Рамзана Кадырова "шайтаном". 23 мая в Сети появились видео, на кадрах которых он приносит извинения Кадырову, также тиктокер сделал закрытыми все свои аккаунты в соцсетях. "Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа. Я очень сожалею о своем поведении. Я и есть самый настоящий шайтан и лох. Простите меня, пожалуйста, Рамзан Ахматович", – говорит, в частности, автор видео. Чем была вызвана перемена отношения к главе Чечни, подросток не пояснил в своем видеообращении.

В ночь на 27 мая на странице Instagram-паблика eldit_net, на который подписаны около 220 тысяч пользователей, был опубликован видеоролик с извинениями взрослого мужчины перед Рамзаном Кадыровым. "Здравствуйте, Рамзан Ахматович! Я недавно назвал вас шайтаном, прошу прощения! Просто с утра встал, ну выпил на голодный желудок. Наверное, в тот момент я сам был шайтаном. Я прошу у вас прощения за это оскорбление! Я многих знаю из ваших и отношусь с уважением. Ну, а что могу сказать той молодежи, которая сейчас в интернете [проводит флешмоб]: ребят, не нужно это! Не совершайте ошибок", – сказал автор ролика.

Автор обращения не уточнил, когда и где было размещено видео, на кадрах которого он оскорбил Кадырова. В публикации на странице Instagram-паблика это также не указано.

Извинившийся перед Кадыровым несколько дней назад обрушился с критикой и оскорблениями в адрес главы Чечни, сказано в описании к видео. "На днях данный извиняющийся персонаж, которого зовут Андрей Бушмелев, решил все свои жизненные обиды излить в видеообращении. Истерика, а иначе его трёп назвать нельзя, включала в себя также и оскорбительные высказывания как в адрес Главы ЧР Рамзана Кадырова, так и всего чеченского народа. <...> Теперь гражданин Бушмелев извиняется, ссылаясь на опьянение. Извиняется, так как понимает, что его предыдущее видео не влезает ни в какие рамки этики", – подчеркнули администраторы Instagram-паблика.

Видеоролик с извинениями перед Кадыровым, опубликованный на странице паблика eldit_net, к 11.40 мск 27 мая набрал 32 452 просмотра и 410 комментариев. Большинство их авторов раскритиковали мужчину за оскорбления Кадырова. "Мы уже не потерпим больше таких выходок в адрес нашего главы", – заявил пользователь kapral_888. "Больше не делайте так, сами себя позорите", – считает пользователь ahm_777_. "Ты пытался оскорбить Рамзана Ахматовича? А ты не задумался, что за Рамзаном Ахматовичем стоит вся Чечня?" – спросил freeman1984tt.

Бывший представитель Кадырова назвал системной работу по принуждению к извинениям

Жителя Перми, оскорбившего Кадырова в соцсетях, могли искать в городе представители чеченской диаспоры, считает бывший полпред главы Чеченской Республики в Свердловской области, активист Салаудин Мамаков. В региональных диаспорах есть люди, которые "мониторят ситуацию", чтобы пресекать выпады в адрес властей Чечни, считает он.

"Все представители [главы Чечни] в регионах не то что должны - обязаны мониторить ситуацию, отслеживать подобные случаи. И незамедлительно принимать меры для привлечения правоохранительных и судебных органов, чтобы "привести в чувство" этих людей. Если вовремя подключиться и привлечь правоохранительные органы, то найти таких людей получается довольно быстро. С ними также проводят разъяснительную беседу, что так поступать нельзя", – привело 26 мая слова Мамакова онлайн-издание "Ура.ру".

Такая работа в Чечне поставлена на поток, добавил он.

Флешмоб в соцсетях со словом "шайтан", посвященный Рамзану Кадырову, свидетельствует об общественном неприятии практики публичных извинений, и чем больше людей его поддержат, тем менее вероятно их принуждение к покаянию, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Извинения за оскорбительный комментарий в адрес Рамзана Кадырова могли по требованию силовиков принести и случайные люди, предположил правозащитник Руслан Кутаев. Главе Чечни ради демонстрации силы необходимо было продемонстрировать успешность розысков обидчика. Рамзан Кадыров вновь показал, что извиняться перед ним за неосторожные публикации придется и жителям других регионов, отметил зам.главного редактора дагестанского издания "Черновик" Магомед Магомедов.

Напомним, что сами жители Чечни также регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".