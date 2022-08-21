Участник войны в Чечне публично извинился за гимн России с флагом ЛГБТ

21 августа 2022, 14:02

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Участник военной кампании в Чечне Сергей Нечаев записал видео с извинениями за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ в екатеринбургском гей-клубе. Автор извинений заявил, что приносит их добровольно после беседы с членами ультраправого движения.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась и на другие регионы России. В частности, 5 августа житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится.

Екатеринбургский исполнитель Сергей Нечаев, выступающий в женском образе под псевдонимом "Бомба Киберсиси", по требованию членов ультраправого движения извинился за исполнение гимна России с ЛГБТ-флагом в руках, назвав себя при этом участником боевых действий в Чечне, сообщает сегодня екатеринбургское издание It’s My City. Также в отношении исполнителя возбудили дело по статье 17.10 КоАП РФ "Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации", пишет издание.

Видео с извинением размещено в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Россия Z Консервативная". "Соратники провели беседу с трансвеститом из Екатеринбурга Сергеем Нечаевым, известным под псевдонимом Бомба Киберсиси, который 7 августа исполнил гимн России, стоя на сцене с флагом ЛГБТ. Мы посчитали поступок Нечаева оскорблением России и русского народа. […] Нечаев дал слово членам нашего движения, что больше такого не повторится", — говорится в публикации.

На видео Сергей Нечаев говорит, что приносит извинения добровольно. При этом его за плечо держит человек, стоящий за кадром. "Я добровольно хочу принести извинения русским людям за оскорбление их национальных чувств. Я благодарен парням за то, что аргументированно донесли до меня понимание того, что такое поведение недопустимо. Я сожалею о своем поступке, и больше такого не повторится", — сказал на видео исполнитель.

Выступление, на котором житель Екатеринбурга Сергей Нечаев исполнил гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ, прошло в ночь на 7 августа в екатеринбургском гей-клубе Fame. По словам администратора клуба Андрея Васильева, выступление не было согласовано с руководством Fame, и другие выступления теперь будут проходить более жесткий контроль. "Fame — развлекательное заведение, которое не затрагивает темы политики. Использование гимнов, гербов, флагов и прочего запрещено правилами", — привело 7 августа слова Васильева местное издание E1.ru.

Сам Нечаев пояснил, что хотел продемонстрировать патриотизм и поддержку государства. "Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином! Я не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление", - процитировало артиста издание.

Отметим, что жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а материалы о практике публичных извинений размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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