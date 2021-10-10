Комики Ариана Лолаева и Саша Ни извинились за шутки об осетинах

10 октября 2021, 09:32

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Стендап-комики Ариана Лолаева и Саша Ни опубликовали в соцети видео с публичными извинениями за непристойные шутки, касающиеся осетин, которые были произнесены во время Roast Battle-2020.

Видео с извинениями опубликовано 9 октября на страницах комиков Арианы Лолаевой и Александра Ни в Instagram.

"Сегодня ( 9 октября) в сеть попало видео, в котором я произношу шутку, за которую я хотел бы принести свои искренние извинения. Видео вызвало большой резонанс, благодаря которому я понял, что сделал откровенную глупость", - говорит Александр Ни на видео. Он заявил, что приносит извинения всем осетинскому народу за то, что "задел святые сакральные вещи, которые дороги вашему народу".

Видео с кадрами Roast Battle 2020 было опубликовано 9 октября, в частности, на странице pozor_ossetia в Instagram. В нем Александр Ни отпускает непристойные шутки в адрес Арианы Лолаевой, в частности, упоминая осетинский пирог.

"Я не отдавал себе отчет, сейчас я все осознал и впредь буду следить за выражениями. Надеюсь, вы поймёте меня и примите мои извинения. Мне очень жаль, что так произошло и что я задел ваши чувства. Больше такого не повторится", - написал он в аннотации к видео.

"В Instagram опубликовали кадры выступления, в котором участвовали я и мой друг Саша ни Прозвучала шутка в мой адрес, которая задела чувства моих соотечественников. Я не в первый раз сталкиваюсь с травлей в интернете, но в этой ситуации я абсолютно понимаю ее резонность, я осознаю причину гнева и недовольства людей", - заявила Ариана Лолаева. Он отметила, что "Саша понятия не имел о том, что он задевает какие-то святые сакральные вещи и сугубо моя вина в то, что я не донесла это до него и не прекратила это, и допустила появление этого видел в сети".

Лолаева принесла извинения тем, "кому было больно и неприятно".

Страница Лолаевой в Instagram насчитывает 34,1 тысячу подписчиков, страница Александра Ни - 3 625 подписчиков.

Стендап-комик Ариана Лолаева родилась во Владикавказе. Она является участницей шоу «Открытый микрофон», «Comedy Баттл», «Стендап Андеграунд», «SEGOZAVTRA», «Шоу Историй», победительница первого выпуска шоу «Самый умный комик». Саша Ни – стендап-комик, участник «Comedy Баттл», «Открытый микрофон», «Стендап Андеграунд», «Roast Battle LC», говорится в справке на саqте Humorpedia/

Извинения для Осетии не уникальны, но они не приобретали такого массового характера, как в Чечне, указал ранее "Кавказскому узлу" блогер из Владикавказа Алик Пухаев. Он отметил, что "борцы за нравственность" в Чечне поддерживаются властями, а в Северной Осетии этого нет. "Поборники морали" оказали давление на студентку за танец, тогда как серьезные преступления с нравственной окраской остаются без их внимания, указал североосетинский журналист Батраз Тигиев.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2020 года темнокожий слушатель дополнительных курсов университета и студентка владикавказского лицея публично попросили прощения за танец, который местные жители сочли неприличным. При этом полиция начала проверку жалобы девушки на угрозы. 29 января 2020 года МВД Северной Осетии отчиталось, что полицейские провели профилактическую беседу с тремя молодыми людьми, которые записали на видео извинения девушки за танец. Мать студентки поблагодарила силовиков за защиту. Директор лицея, где учится студентка, заявила, что девушку решено не отчислять из учебного заведения, но ей сделан выговор. Травля студентки во Владикавказе прекратилась после флешмоба в Facebook. В этой истории были нарушены права девушки на свободу выражения мнения, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Практика принуждений к публичным извинениям распространилась из Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".