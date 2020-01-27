Полиция заинтересовалась угрозами студентам во Владикавказе из-за танца

27 января 2020, 23:42

Исполнительница резонансного танца во Владикавказе пожаловалась на угрозы со стороны людей, заставивших ее публично извиняться, после чего полиция начала проверку. Местные аналитики осудили насильственные методы «борцов за нравственность» в регионе.

Как писал «Кавказский узел», темнокожий студент и девушка публично попросили прощения за танец во Владикавказе, который местные жители сочли неприличным. Пользователи Instagram поспорили, следовало ли извиняться приезжему студенту.

Видеозапись инцидента, за который извинились студенты, была размещена 26 января в Instagram-паблике "Владикавказ | Осетия", насчитывающем 159 тысяч подписчиков. На кадрах видео, которое распространилось и в другие паблики, видна девушка, танцующая под музыку в окружении других студентов. В танце девушка бедрами совершает ритмичные движения. В какой-то момент из толпы молодых людей отделяется темнокожий парень и, пристраиваясь к девушке то сзади, то спереди, повторяет ее телодвижения. Молодые люди из числа зрителей танец встречают громкими криками, хохотом, а девушки стыдливо прикрывают лица руками. На видео также периодически слышны аплодисменты и видно, как несколько человек снимают танец.

Проверке полиции предшествовало не менее трех извинений владикавказской студентки

МВД Северной Осетии сообщило о проверке по факту угроз и преследования участников вызвавшего большой резонанс в республике видеоролика с танцами у СОГУ 25 января.

«Танец молодых людей на празднике, снятый на видео и получивший негативный резонанс в социальных сетях, носит моральный аспект и находится в зоне ответственности организаторов мероприятия. По факту угроз и преследования участников видеоролика в МВД Северной Осетии проводится проверка», - говорится в сегодняшнем сообщении на странице МВД Северной Осетии в Instagram.

В этом же сообщении указано, что в мероприятиях на территории Северо-Осетинского госуниверситета, приуроченных к празднованию Дня российского студенчества, приняли участие около 900 человек. Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан на протяжении всего празднества осуществляли сотрудники республиканской полиции, и в целом праздник прошел без нарушений общественного порядка, сообщает МВД.

Неизвестные молодые люди повторно заставили публично извиниться девушку за танцы во время празднования 25 января Дня студента.

"Я прошу прощения у всего осетинского народа за то, что произошло. Это было некрасиво, некультурно... И такого, правда, больше никогда не повторится", – говорит девушка на видео, размещенном сегодня в паблике «ЧП / Владикавказ». "Ты раскаиваешься в том, что совершила?" – спрашивает ее снимающий на камеру человек. Девушка ответила утвердительно и назвала своё имя.

Ранее видео с извинениями танцевавшей девушки были опубликованы 26 января в Telegram-канале OssetiaFB. Это видео было снято в темном помещении, девушка говорит очень негромко, почти шепотом. "Добрый вечер. Хотела бы попросить прощения за свой танец. Правда, если бы нас кто-то остановил, этого бы не было сейчас... Прошу меня простить, такого больше не повторится", - с волнением в голосе говорит девушка на видео.

Студентка сегодня же заявила, что намерена написать заявление в полицию, так как молодые люди угрожали ей расправой, если она не принесет извинения. «Этим танцем я никого не хотела задеть, так уж вышло. Но вчера (26 января) ко мне подошли трое незнакомых парней, напугали меня. Сказали, что если я не извинюсь публично, то меня ждут большие проблемы. Потом заставили встать перед камерой и извиниться. Я испугалась и растерялась», - рассказала девушка, слова которой приводит сайт Ossetia.news.

Отметим, что извинилась танцевавшая у СОГУ девушка и перед преподавателями лицея, в котором учится, сообщила директор этого учебного заведения. «Сегодня было совещание, мы вызвали ее вместе с мамой. Девочка у нас выпускница и неплохая студентка. Она у нас активистка, состоит в республиканском волонтерском движении. Учащаяся извинилась (перед преподавателями), все осознала без всякого злого умысла. Маме тоже было очень стыдно», - рассказала директор лицея, слова которой приводит "ОсНова". В итоге за откровенный танец студентке был объявлен выговор, пишет информационный сайт.

Аналитики сочли опасной тенденцию распространения «борьбы за нравственность»

Профессор СОГУ Борис Койбаев в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» осудил как танцевавших студентов, так и тех, кто снимал этот танец на видео, выложил его в социальные сети, а потом заставил извиняться.

«Можно было разобраться на месте. Почему нельзя было это сразу предотвратить, а надо было до конца досмотреть, снять [на видео] и потом выложить это. Поэтому, я считаю, там виноваты не только эти двое, но и те, кто был рядом и фиксировал все это. Они должны были сказать, что так нельзя, и должны были остановить это», - считает Борис Койбаев.

По его мнению, необходима большая работа с молодежью на всех уровнях: образовательном, культурном, воспитательном. «Тем более, мы живем в век глобальной информации, когда все выкладывается [в Интернет], все всё видят», - заявил профессор.

По его словам, в республике учится много иностранных студентов, поэтому необходимо заниматься их воспитательным процессом, объяснять им, какая здесь культура. «Но и с нашими студентами также необходимо проводить беседы. Нужно проводить беседы со студентами, чтобы такого в дальнейшем не случалось», - сказал Койбаев.

Извинения для Осетии не уникальны, просто они не приобретали такого массового характера, как в Чечне, например, прокомментировал инцидент блогер из Владикавказа Алик Пухаев.

«Я думаю, это просто отголоски, попытка подражания, но не более. И массовый характер они ни в коем случае не приобретут в Осетии, потому что уже сейчас консервативная молодежь недовольна тем, что девушку заставили извиняться. Проблема не в девушке, а в других ребятах, которые стояли вокруг и не остановили, а снимали видео», - высказал свое мнение корреспонденту «Кавказского узла» Алик Пухаев. По его мнению, извинения девушки не решат проблему, а только вызывают раздражение.

По словам блогера, не стоит в данном случае проводить параллели с поведением "борцов за нравственность" в Чечне, так как в соседней республике эти люди имеют поддержку власти, а в Осетии этого нет. «Ожидать, что в Осетии появятся борцы за нравственность в том смысле, в котором они существуют в Чечне, я бы не опасался. Этого нет», - подчеркнул Алик Пухаев.

Истоки «борьбы за нравственность» происходят из Чечни. Еще в 2010 году там обстреливали из пейнтбольных ружей женщин, которые появлялись в общественных местах без головных платков. Виновных не наказали, а Кадыров обещал их даже наградить. Позднее на странице интернет-сообщества "Карфаген" публиковались фото чеченок, иногда со ссылками на родственников, которых призывали "разобраться" с девушками за их поведение. В итоге паблик был внесен в реестр запрещенных ресурсов, говорится в материале "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

Журналист Мадина Сагеева задается вопросом, займется ли инцидентом с извинениями полиция. «Мне неинтересно знать, как зовут девушку, которая танцевала. Но я хочу знать имя и фамилию безымянного героя, который допрашивал ее за кадром и спрашивал, раскаивается ли она. И я очень хочу знать, займётся ли этим инцидентом МВД? Налицо принуждение, девушка явно напугана. Кто записывает видео? Не опасен ли он для окружающих? Почему взял на себя функцию карающего правосудия и общественного судилища?» - написала в своем Telegram-канале «Алания24» Мадина Сагеева.

По ее словам, танцы - не преступление, «даже если это неприятное зрелище». «А вот насилие над личностью - это преступление. И хочется точно знать, что мы не являемся невольными свидетелями этого преступления. Если завтра с этой девочкой здесь, в Осетии, что-то случится, то кто будет виноват? Бокасса? Или эти, высокоморальные сторонники чистоты нации, которые устроили ей травлю и подкарауливали в переулках, чтобы записать видео чистосердечного раскаяния? И кого будут подкарауливать следующим?» - отметила Мадина Сагеева.

С ней согласен и другой североосетинский журналист Батраз Тигиев. «Вы простите, что я снова о танце, но надо выговориться. Видели видео, где у входа в СОГУ стоит целая делегация общественников и спрашивает с Батраза Гудиева (проректор по воспитательной работе и молодежной политике СОГУ – прим. «Кавказского узла»), как такое вообще допустили, где была полиция. Просто вникните в абсурдность ситуации. Из-за танца на День студента к вузу пришла целая делегация. И стар, и млад, и проводит расследование, ищет виновных», - написал Батраз Тигиев на своей странице в Facebook.

Видео со «встречи общественности с руководством СОГУ из-за инцидента с грязными танцами» опубликовано сегодня в паблике «northossetia» в Instagram. На нем претензии к представителям вуза предъявляют несколько человек, среди которых пожилой мужчина с седой бородой в папахе и молодой, крепкого телосложения мужчина в кожаной бейсболке.

Он высказал возмущение тем, что серьезные преступления остаются без комментариев «поборники морали». «Напомните, когда два типа избили старика, видео с их извинениями гуляло по сети? Заставляли ли наши поборники морали извиниться на камеру девицу, которая с ножом угрожала дпсникам? Хоть один казнокрад извинялся на камеру? Почему так происходит? Любая новость с намеком на аморальность или новость с обсуждением внешности кого бы то ни было собирает сотни комментариев, а холивар стоит несколько дней. Но по-настоящему важные для нации и региона вещи волнуют лишь блогеров, журналистов и активистов оснета», - подчеркнул Батраз Тигиев.

Регулярно приносят публичные извинения, в частности, за неподобающее поведение, жители Чечни. Практика принуждений к публичным извинениям с подачи Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".