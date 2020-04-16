Житель Кабардино-Балкарии покаялся за фейк о коронавиурсе

16 апреля 2020, 18:48

Крупный штраф грозит жителю Кабардино-Балкарии за публикацию недостоверного видео о коронавиурсе, сообщило МВД. Часть пользователей Instagram выступили против наказания за репосты в соцсетях и раскритиковали силовиков за публикацию видео с извинениями тырныаузца.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений, начатая в Чечне с подачи властей, распространилась и за пределы этой республики. Так, 9 апреля студент из Майкопа Артем Логунов опубликовал видео с извинениями за репост шутки о панике, сделанный на фоне пандемии коронавируса. Извинениям предшествовала "профилактическая беседа" с сотрудниками Центра "Э", рассказал Логунов. Правозащитники указали на необоснованность претензий силовиков к студенту.

МВД опубликовало видео с задержанным

Сотрудники полиции отчитались, что нашли автора распространенного в соцсетях видеоролика "Коронавирус - спецоперация по введению концлагеря во всем мире?" На 32-летнего жителя Тырныауза составлен административный протокол по статье "Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений". Ему грозит от 30 тысяч до 100 тысяч рублей штрафа, сообщила сегодня пресс-служба УМВД по Кабардино-Балкарии.

Дело передано в мировой суд Эльбрусского района. "Мужчина пояснил, что видео он получил по рассылке в мессенджере и необдуманно выставил на свою страницу, за что приносит свои извинения", - говорится в публикации на сайте республиканского главка МВД.

На видео, которым сопровождается публикация, мужчина признает, что публиковал видеоролик, связанный с коронавирусом. Он не поясняет, что это был за ролик, и оговаривает, что не является его автором. "Это, скорее всего, было сделано необдуманно <...> Никаких противоправных <...> целей я не преследовал <...>. Видеоролики уже удалены, ничего подобного в телефоне нет, впредь обязуюсь ничего подобного больше не повторять", - говорит мужчина. Его лицо на видео скрыто размытием.

"Кавказский узел" не может проверить, раскаивается ли человек на видео, искренне считая себя неправым, или делает это под принуждением.

Общее число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло на 16 апреля 69, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Пользователи Instagram призвали МВД раскрывать серьезные преступления

Видео с извинениями тырныаузца и релиз о том, что он привлечен к ответственности, УМВД по Кабардино-Балкарии разместило и на своей странице в Instagram. К18.48 мск 16 апреля, оно собрало 2708 просмотров и 29 комментариев. У паблика 50,3 тысячи подписчиков.

Часть комментаторов призвали наказать и других распространителей фейковых видеороликов. "Со всеми этими "истеричками" провели бы воспитательные беседы", - написала alihan4ik__001. "Прежде, чем что-то писать и настраивать людей, нужно думать, сколько вреда, а потом еще и горя вы можете принести!" - высказалась ia_liana_.

Им возразил пользователь aslan_sufiyanovich, указавший на неуместность подобных извинений. "Все мы, пользователи сети интернет и разных мессенджеров, перекидываемся различного содержания роликами <...> Но вопрос у меня в другом: как, чем, под каким предлогом можно уговорить, напугать и заставить мужчину 32 лет перед камерой на всю республику извиниться? Его и так привлекут к установленной законом ответственности. Так зачем еще извиняться, как школьник, перед камерой?" - удивился он.

Аналогичная публикация на странице Минздрава Кабардино-Балкарии к 18.45 мск 16 апреля собрала 4105 просмотров и 14 комментариев. У паблика 69,7 тысячи подписчиков.

Комментаторы и здесь высказали полярные мнения. "Это показательное видео для тех, кто сеет панику и распространяет ложные слухи. Таких в войну расстреливали прямо на месте за саботаж", - заявил iskander5697. "Вы бы за другие преступления привлекали к уголовной ответственности - кругом наркотики продают, молодежь гибнет от этого, а вы за непонятное видео штрафы лепите. В неработающем Тырныаузе откуда у людей такие деньги?" - возмутилась sonya_001.

Развал Тырнаузского комбината произошел в 90-е годы и повлек за собой рост безработицы среди молодежи, став, в частности, одной из причин активизации вооруженного подполья в Эльбрусском районе. Из-за отсутствия работы многие молодые люди покинули город.

Наказывать за репосты роликов в интернете, даже и фейковых, не стоит, заявили многие комментаторы в сообществе "Патриот КБР", где также были опубликован релиз полиции о раскаявшемся тырныаузце и видео покаяний. К 18.45 мск 16 апреля эта публикация собрала 24,5 просмотров и 93 комментария. У паблика 300 тысяч подписчиков.

"Вся страна что только не пишет и не пересылает, и ничего, а тут опасного преступника нашли, надо же", - сыронизировала anzhelikaneil. "Просто смешно", - согласилась ajajna24. "Такие видео по всему ин[терн]ету гуляют - всех ловите ловите и штрафуйте тогда, а то крайнего нашли! Самим не смешно?" - написал пользователь mon_cheri_17.

"Поднимите руки те, кто в эти дни не пересылал про вирус какую-либо информацию! Надо ловить первичные сайты, а не людей, которые не знают, где правда, а где ложь!" - призвала janneta_04.68.

"Лучше бы реальных преступников ловили - тех, кто продает наркотики налево и направо, или же насильников", - высказался hasanbi_ibn_aslanbi. "А что, мы теперь своего мнения не должны иметь? <...> роликами засыпан весь интернет", - указал meri626.

О практике публичных извинений говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также регулярно обновляет "Хронику публичных извинений на Кавказе".