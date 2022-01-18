Пользователи соцсети осудили обнародование извинений родителей Болатукаева

18 января 2022, 21:59

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Родители уроженца Кизилюртовского района Дагестана Шугаиба Болатукаева, обвиненного в разжигании межнациональной розни из-за конфликта в автобусе в Москве, принесли извинения за поведение сына. Пользователи Instagram упрекнули чиновников за публикацию видео об этом и высказали несогласие с распространившейся модой на публичные извинения.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 января было опубликовано видео, на котором уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров автобуса в Москве. После инцидента возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной вражды, полицейские задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину. Ранее в тот же день глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что уроженец Дагестана должен извиниться и перед пассажирами, и перед земляками, от имени которых он пытался выступить. Молодой человек в коротком ролике принес извинения за свои слова. Сегодня участник резонансного конфликта в московском автобусе Шугаиб Болатукаев был арестован на два месяца по делу о разжигании межнациональной розни.

Родители принесли извинения за поведение сына

После того, как стало известно, что оскорбивший пассажиров автобуса в Москве - это уроженец Кизилюртовского района Шугаиб Болатукаев, в администрации Кизилюрта прошла встреча чиновников с его родителями, сообщила 17 января на своем сайте газета "Кизилюртовские вести". Во встрече приняли участие глава Кизилюрта Магомед Магомедов, и.о. главы Кизилюртовского района Рамазан Рамазанов и родители арестованного Аида и Даниял Болатукаевы. Родители Болатукаева не стали оправдывать поступок сына и принесли извинения за случившееся. "Он не имел права оскорблять народ. Мусульманин не имеет права оскорблять или обижать женщин, стариков, детей. Я как отец против его действий и извиняюсь за сына", - процитировало Данияла Болатукаева издание.

Поступку уроженца дагестанца сложно найти оправдание, заявил глава Кизилюрта Магомед Магомедов, но подчеркнул, что не стоит судить о республике по поведению одного представителя. "Парень переступил через морально-нравственные нормы и нарушил кодекс чести горца, для которого уважение к старшим и женщинам всегда было и остается на первом месте. Он не имел морального права позволять себе подобные высказывания в присутствии старших, тем более в их адрес", - сказал Магомед Магомедов.

И.о. главы Кизилюртовского района Рамазан Рамазанов заявил, что стоит не реагировать на любые провокационные высказывания, от кого бы они ни исходили. "Мы все граждане России и должны с уважением относиться друг к другу", - процитировало Рамазана Рамазанова издание.

Ролик со встречи родителей Болатукаева с местными властями был опубликован на странице администрации города Кизилюрта в Instagram, насчитывающем более 11 тысяч подписчиков. В видеоролике родители Болатукаева и представители местных властей осудили поведение дагестанца. "Прошу прощения за своего сына перед всею страной, перед всеми россиянами… Как мать люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент", - сказала в ролике Аида Болатукаева.

Пользователи Instagram осудили обнародование извинений родителей Болатукаева



За 23 часа видео с извинениями родителей Шугаиба Болатукаева на странице администрации города Кизилюрта в Instagram собрало 4568 просмотров и 76 комментариев. Пользователи соцсети раскритиковали поведение дагестанца, но также здесь много комментариев с осуждением практики публичных извинений.

"Уважаемые дагестанцы, помните, что, находясь на чужбине, вы продолжаете оставаться дагестанцами и являетесь лицом республики. Именно по вашим поступкам, словам и действиям судят о вашей семье, родителях, родному городу и республике. Будьте достойны своего прекрасного, многонационального, дружного и дружелюбного Дагестана. Не заставляйте отцов склонять свои седые головы, а матерей лить слезы и просить прощения за вас... Самое печальное то, что большинство жителей оправдывают поступок Шугаиба и не видят в нем ничего предосудительного. И до тех пор, пока общество не признает вину своих земляков, и не будет относиться критично к их недостойному поведению за пределами республики, нам с вами ещё придётся за них краснеть и извиняться. К сожалению, такой случай уже не первый, но судя по поддержке, которую скандалист получает от жителей в сети, далеко не последний", - высказывается администратор паблика. "Надеюсь, что эта ситуация, которая так огорчила его родителей и возмутила других, станет для него уроком в жизни", - пишет dr_zubayrieva.

Часть комментаторов упрекнула местных чиновников за организацию извинений родителей Болатукаева. "Всё ради показухи, что за моду взяли на публику извинятся", - возмущается 05raiska. "Я не оправдываю поступок парня. Но для чего этот цирк с родителями?!" - соглашается ___madinagadjievna___. "Бедные родители, так жалко их. Аида золотой человек, много лет в роддоме работает, всегда всей душей относится к роженицам", - отмечает leila___0607. "Родителей не нужно было показывать", - считает malinka7212. "С Кадырова пример взяли, что ли", - отреагировала zhasmin9566.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики извиняются за обращения к гадалкам, критику чиновников и другие слова, вызвавшие недовольство представителей властей. Практика принуждения к извинениям с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Чечни. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

"Боже мой, что за цирк устроили, кошмар, слов нет, из-за нескольких слов, которых парень сказал от злости, такую проблему сделали", - заявила zaira_sheih. "Жалко маму. Не зря говорят - родители возвышают своих детей, а дети их толкают в яму", - отмечает sulimovaas. "Если был бы сын чиновника, так же его родителей вызвали бы за нарушение и выставляли в Инстаграм?" – интересуется _anisa_111_. "Никогда!" – отвечает ей djafarovnaa.

"Умоляю, что вы устроили, зачем родителей так отчитывать? Дома дети другие, за дверью другие. Мать и так подавлена, не дай Аллах никому такого. Столько умных и правильных слов сказано, но пол-Кизилюрта что такое уважение забыли давно, с кем как нужно разговаривать порой забывают, и большинство это те, кто сидят в кабинетах", - высказывается abdulla_albinka. "Я вообще не понимаю, зачем это снимать на камеру… Почему родители должны вот так сидеть в униженном состоянии из-за взрослого мужика, который не умеет держать язык за зубами, как жалко их, хватит выставлять родителей в таком виде, с опущенной головой. Им и без этого стыдно перед самими собой", - комментирует 3007saida.s

Часть комментаторов прямо или косвенно поддержала Шугаиба Болатукаева. "Когда "лицо кавказской национальности" чуть оступится - весь мир должен знать, а когда в Москве скинхеды били и бьют кавказцев и представителей других национальностей, это норма", - указывает bikashapieva. "Сколько можно извиняться и позориться. Пока вы не перестанете извиняться, с нами не перестанут вести себя высокомерно и по-хамски. На видео ясно слышно, как они хамят, а водитель даже матюкается. Правильно дагестанец им отвечал [...]. Перестаньте извиняться", - призывает gorets_region_05.

Такой ход дискуссии не понравился администраторам паблика, и они ограничили комментарии к сообщению.

Конфликт в московском автобусе был спровоцирован репликами водителя и пассажиров о национальности и вероисповедании, объяснил мужчина, который представился дагестанцем, участвовавшим в инциденте. Его видеообращение, опубликованное в ночь на 17 января, вызвало сочувственные отклики пользователей Instagram.

"Кавказский узел" нашел в системе ГАС "Правосудие" ряд судебных решений в отношении людей с ФИО Шугаиб Даниялович Болатукаев и Даниял Алимпашаевич Болатукаев.

Согласно решению суда, Шугаиба Болатукаева в 2017 году оштрафовали по части 1 статьи 12.26 КОАП за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В базе данных ГАС "Правосудие" нашлось три судебных решения в отношении Данияла Алимпашаевича Болатукаева. Даниял Болатукаев в 2017 году судился с МВД по поводу профучета по категории "экстремист". Вероятным поводом постановки на профучет послужило то, что Даниял Болатукаев придерживается иных взглядов в исламе, чем традиционные. Исход его процесса описан в решении суда по делу в отношении Курбаналиева: "На судебном заседании имам мечети Мусаев показал, что ему говорили, что Курбаналиев общается с Болатукаевым Даниялом, который придерживается иных взглядов в исламе, чем традиционные. Однако общение с Болатукаевым или иными лицами, придерживающимися иных, чем традиционные, взглядов в исламе, не является основанием для постановки на учет как "религиозный экстремист". Решением суда от 04.09.2017 года было признано незаконным действие МО МВД России "Кизилюртовский" о постановке Данияла Болатукаева на профилактический учет по категории "религиозный экстремист" и обязало снять его с учета. Апелляционным определением Верховного суда Дагестана от 09.11.2017 года жалоба МВД по Дагестану на решение суда оставлена без удовлетворения, а решение суда без изменения.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".