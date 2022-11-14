Члены съемочной группы публично извинились за шуточное видео в Дагестане

14 ноября 2022, 18:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция Дагестана опубликовала видео с извинениями бригадира съемочной группы и актеров массовки за шуточное видеообращение от имени вооруженных членов сельского джамаата. В Дагестане не на все темы можно шутить, предупредило МВД.

Как писал "Кавказский узел", принятая в Чечне практика публичных извинений распространилась и в других регионах России. Она укоренилась и в Дагестане: в частности, МВД республики неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки.

Публичные извинения уместны в тех случаях, когда человек не только нарушил закон, но и при этом публично пренебрег общественным мнением, заявило в июне МВД Дагестана. Часть пользователей Telegram выступила против практики публичных извинений, а их оппоненты согласились с мнением ведомства.

Видеоролик, ставший поводом для очередных извинений, МВД Дагестана опубликовало сегодня в своем телеграм-канале. На видео длительностью восемь секунд показаны пять мужчин. Четверо из них держат оружие, похожее на огнестрельное. У одного из них на голове балаклава, еще у одного лицо замотано платком. Пятый мужчина в темных очках стоит в центре и обращается в камеру. "Ассалам алейкум. Вас приветствует джамаат селения Салта [Гунибского района]. Вход на Салтинский водопад запрещен", - говорит он.

"С учётом некоторых событий из прошлого, в нашем регионе не на все темы стоит шутить. Не все могут понять и оценить видео подобного рода. Вход на Салтинский водопад разрешен! В отличие от будоражащих общественность шуток", - пояснило МВД в публикации.

В следующей публикации ведомство сообщило, что член съёмочной группы, бригадир по актёрам массовых сцен "решил лично обратиться" к жителям Дагестана с объяснениями. "Актёры массовых сцен дополнили пояснение своим уточнением. Дагестанцы - люди не только с отличным чувством юмора, но и с большим сердцем! Поняли, простили, но предупредили: больше так не надо", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована двумя видео. В одном из них извинения приносит молодой человек, представившийся Данилом Калинченко, бригадиром по актерам массовых сцен.

"Приехал к вам в Республику Дагестан с кинопроектом [...]. 11 ноября 2022 года мы снимали один из блоков в поселении Салта в Гунибском районе. Мы снимали в районе Салтинского водопада, и мной были наняты актеры массовых сцен. Пять из них, актеров массовых сцен, сняли видео в перерыве между съемками, в шуточной форме, со страйкбольным оружием. Прошу прощения за мое упущение. С актерами массовых сцен я поговорил. Это было снято в шуточной форме, чисто для развлечения туристов и местных жителей", - говорит он на видео.

На кадрах второго видео пять молодых мужчин выстроены вдоль стены кабинета. От имени всех говорит один из них. "Мы снимались в киносериале [...]. Во время перерыва между съемками мы в шуточной форме сняли для себя видеоролик… Сняли просто для себя, в шутку, не собирались какие-то [озвучивать] угрозы… В связи с этим приносим свои извинения перед жителями [села] Салта Гунибского района, а также перед гостями Республики Дагестан", - сказал актер.

"Кавказский узел" не располагает сведениями о том, добровольно ли были озвучены опубликованные извинения.

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