Турист публично извинился за слова о чеченцах

16 октября 2022, 12:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уничижительные слова о чеченцах были проявлением ошибочного мнения, заявил на видео посетивший Чечню турист, попросив прощения за свои высказывания. Мужчину заставили извиниться, предположили авторы комментариев к видеоролику.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась и на другие регионы России. Так, 4 сентября мужчина по имени Сергей на видео извинился за уничижительные слова о чеченцах, пояснив, что говорил о конкретных людях, а не обо всем чеченском народе. Ранее, 5 августа, житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится.

Видео с извинением туриста опубликовано сегодня в Instagram*-паблике "ЧП/Грозный № 1", на который подписана 291 тысяча пользователей. "Извинения за видео, в котором оскорбительно высказывался о чеченском народе", - говорится в аннотации к ролику.

Ролик смонтирован из двух частей. В первой части автор видео демонстрирует в кадре вид на Грозный и за кадром уничижительно отзывается о чеченцах. "Они как были чабаны, так, собственно, и остались. Дай Бог, следующие поколения будут более образованные, более осовремененные. Сейчас они вызывают у меня ощущение таких людей, которые спустились с гор, которые в свое время пасли баранов и умеют только воевать, и, соответственно, заниматься животноводством", - говорит он.

Во второй части видео мужчина, чей голос звучал за кадром, говорит, глядя в камеру и заметно волнуясь. "Меня зовут Марков Кирилл. Недавно я путешествовал по Северному Кавказу, в том числе был в республике Чечня. Я выложил на свой YouTube-канал несколько видео, в которых не очень правильно отзываюсь о чеченском народе. Я приношу свои извинения всему чеченскому народу, а также всем зрителям, которые посмотрели эти ролики", - говорит он.

Автор извинений подчеркнул, что "был неправ, высказал неправильное мнение". "Я признаю свою ошибку и, повторюсь, я хочу извиниться перед всеми людьми, жителями Чеченской Республики, также теми, кто смотрел данное видео, за мои высказывания… Да, наши бойцы все сейчас на рубежах, в том числе и чеченские воины, которые издревле славятся как прославленные воины, и перед ними в том числе я также приношу свои извинения за те слова, которые в своем видео я мог ошибочно высказать в адрес Чеченской Республики и чеченского народа", - сказал Кирилл Марков.

К 12.30 мск публикация набрала 22,4 тысячи просмотров, под ней размещено 202 комментария. Авторы многих из них выразили уверенность, что мужчину заставили извиниться на камеру.

"Буквально вчера увидел этот [снятый туристом] ролик, все настроение испортил этот Кирилл, тут же про себя сказал: день-два - извиняться будет. Так и есть", - написал, в частности, zz959019. "Пусть Аллах будет всеми доволен, кто участвовал задержании", - пожелал stomatologiya_eskerkhanova.

"Правильно поймали, приезжать и такие вещи говорить как минимум нетактично", - заметила rashidova_ms. "Ну вот, я говорил, что завтра будет извиняться", - прокомментировал видео turko_08_08.

"То-то же, Кирилл, то-то же..... Держи язык за зубами и извиняться не придётся.. Пришёл в гости, погости и уходи с миром, а не лясы точи", - посоветовала туристу luizaisaevaosmi.

"Это не извинения. Если бы он извинился до того, как его заставили, то понятно", - написал fa_ti_0009. "Вот именно", - согласилась alia_milashka.

На публикацию обратил внимание сегодня читатель "Кавказского узла" с ником chuck.goodwin. "Видеоролик с высказываниями этого самого Кирилла Маркова распространился вчера в чеченском сегменте Ватсап и вызвал возмущение у многих моих знакомых. Видео с извинениями, думаю, пришлись многим из них по вкусу", - написал он в комментарии к материалу "Рубати Мицаева потребовала извинений за угрозы в Турции".

Напомним, жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а материалы о практике публичных извинений размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.