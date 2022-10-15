15 октября 2022, 22:55

Рубати Мицаева потребовала извинений за угрозы в адрес дочери

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рубати Мицаева заявила об угрозах, поступивших в Турции ее дочери от имени блогера Хасана Халитова и прибегла к угрозам в ответ, потребовав немедленных извинений. Некоторые пользователи Instagram сочли, что Мицаева таким способом решила напомнить о себе,  у других ее заявление вызвало раздражение. 

"Кавказский узел" писал, что 14 декабря 2021 года в Чечню вернулась бывшая соратница бывшего премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева Рубати Мицаева. Она жила в Германии и 6 октября 2021 года попросила Кадырова позволить ей вернуться на родину. Причинами обращения к главе Чечни она назвала желание жить на родине и быть среди родственников и подчеркнула, что еще год назад перестала быть соратницей Закаева. Кадыров по видеосвязи заверил ее, что и Мицаева, и "другие, кто уехал, могут вернуться в Чечню в любое время".  Политическое влияние Мицаевой невелико, но власти региона получили возможность представить ее возвращение в Чечню как свое достижение, указали тогда аналитики.

Чем  запомнилась Рубати Мицаева во время чеченских войн, почему ее так пышно встречали и каков характер у кавалера ордена "Рыцарь Чести", рассказывается в справке «Кавказского узла» "Рубати Мицаева: "волчица Ичкерии*" пригодилась Кадырову".

Рубати Мицаева потребовала извинений от людей, которые угрожали ей и ее дочериПо ее словам, два человека сказали охраннику, который дежурит у дома ее дочери, передать привет : "от Хасана Халитова" и высказали угрозы в адрес самой Рубати и ее дочери ("что ей и ее матери недолго жить осталось"), заявила Мицаева в видео, опубликованном 14 октября в Instagram*-паблике "ЧП Грозный". 

Мицаева отметила, что  у нее есть видео с камер наблюдения с лицами тех, кто приходил с угрозами. "У вас есть ровно один час, чтобы вернуться к двери моей дочери и попросить у нее прощения. Это во-первых. Во-вторых, я плевала на вас. Моя дочь никакого отношения к политике не имеет и ничего об этом не знает, она просто живет замужем и воспитывает своих детей", - перевел ее слова "Кавказский узел".

Мицаева также поинтересовалась, почему угрозы не были адресованы ей, когда она была в Турции и сама  выступила с угрозами. "Я вам даю ровно час, чтобы пойти и извиниться перед ней, если вы этого не сделаете, я вам обещаю, я сделаю эту Турцию тесной для вас. Поэтому давайте идите и извиняйтесь", - заявила она. В случае, если извинения не поступят, она обещала наслать на них "всю полицию Турции", следует из видео.

Это видео в Instagram*-паблике, на который подписана 291 тысяча человек, набрало к 22.40 мск 34,6 тысячи просмотров и 125 комментариев. 

Часть авторов комментариев на русском языке усомнились в реальности угроз. "Успокойся, ты и твоя дочь никому не интересны. Ради хайпа на то не пойдешь", - написал aar_557777.Другие пользователи поинтересовались результатом ультиматума. "Продолжение когда? Час прошел?", - спросила ayshat_3779. "Тоже хочу знать", - написал djannat_misr.

Некоторые авторы комментариев на чеченском языке, которые перевел  "Кавказский узел", поддержали Мицаеву. "Во многом она права, мужчины не должны разбираться с женщинами, если они мужчины", - перевел слова aliman20011.

Однако другие указали, что удивлены ее выступлением. "Они же никому ничего не сделали. Просто передали салам. В чем их вина?", - спросил _ci.oi.ic.ok_ .

Заявления Мицаевой вызвали раздражения ряда пользователей. "Неужели у вас дома нет мужчин, чтобы остановить этих женщин. Позоритесь на старости лет", - указала madi95_na. "Клянусь, я эту женщину видеть не могу", - добавил hamzat_95_126.

Хасан Халитов в своем YouTube-канале к 22.40 мск 15 октября никак не прокомментировал нападки Мицаевой, последнее видео опубликовано в нем 11 дней назад.

если у этих горит очко»

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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