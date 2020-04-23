Публичные извинения участников конфликта в Чечне вызвали критику пользователей соцсети

23 апреля 2020, 16:03

Участники бытового конфликта в Чечне попросили прощения за публикацию видеозаписи своего спора. Пользователи Instagram сочли их поведение опрометчивым и неэтичным.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни регулярно подвергаются порицанию и приносят публичные извинения в том числе за критику властей, неподобающее поведение и сообщения в соцсетях и мессенджерах. Так, 14 апреля в эфире ЧГТРК "Грозный" глава Урус-Мартановского района отчитал мать девяти детей Зару Тепсуркаеву за то, что она обратилась к главе республики за помощью. Тепсуркаева публично покаялась в том, что обратилась к Рамзану Кадырову.

Жители Чечни приносят извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье". О практике принуждения к извинениям, которая с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Видеоролик, озаглавленный "Конфликт между родственниками", опубликован 22 апреля, в частности, в Instagram-паблике kadyrov_news95, насчитывающем 134 тысячи подписчиков. В первом части ролика показаны несколько человек, включая пожилого мужчину и женщин, которые через металлическую сетку, разделяющую два земельных участка, переругиваются с соседями. В ходе перепалки молодой парень перепрыгивает через ограждение и произносит, в частности, слова "Я не боюсь тапчахь (пистолета), кроме Всевышнего, никого не боюсь!", передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Оппоненты молодого человека отвечают обещаниями вспахать землю на участке, а затем в словесный спор вступают пожилые люди. Во второй части ролика тот же молодой человек объясняет, что говорил о пистолете. "Когда я упомянул пистолет (тапчахь), некоторые предположили, что упоминался падишах (паччахь). Падишах [Рамзан Кадыров] там не упоминался", - подчеркнул молодой человек, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Немолодой участник конфликта, стоя рядом с четырьмя молодыми людьми, попросил на видео прощения. "Когда между ребятами возникли разногласия по поводу того, вспашем или не вспашем участок, я оказался среди этих спорщиков. Ничего не случилось, [мы] пришли к согласию. Это дети моего двоюродного брата, мы не можем ссориться между собой... У соотечественников, нашего падишаха (главы Чечни) Рамзана Ахматовича, мы просим прощения", - сказал мужчина, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Пользователи Instagram сочли неэтичной публикацию видеозаписи бытового конфликта

Публикация в сообществе kadyrov_news95 набрала к 16.00 мск 23 апреля 39,7 тысячи просмотров, под ней размещено 227 комментариев.

Авторы многих из них подвергли критике поведение как участников перепалки, так и того, кто снимал видео. "Зачем [это] снимать? Тем более если родственники?" - написал, в частности, aaaaabbb306, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Сначала ссорятся, потом мирятся, почему бы не вести себя нормально, чтобы потом не нужно было извиняться?" – задался вопросом ganibal_lektor666. "Как можно бытовуху выкладывать в сеть, не стыдно? Разберитесь между собой, зачем позориться на весь мир?" – написала zoya_t_2017.

"Куда старики смотрят, которые должны сдерживать молодёжь, потом стоят оправдываются", - прокомментировала видео zalinabarkinhoeva06006. "Стыдно, конечно, за всех нас, кто себя так ведет, надо мирно все решать, с родными не надо ссориться из-за куска земли", - упрекнул участников конфликта alimgireevatoibike.

"Зачем это снимали? Зачем снимать и закидывать сюда? Какая от этого польза? Ты не должен бояться ни ружья, ни главу [республики]. Пусть Аллах1 подарит нам страх перед ним", - написал nohchall.a, слова которого перевел с чеченского языка "Кавказский узел".

Героя видео обеспокоило, что его поведение может быть трактовано как отсутствие страха перед Рамзаном Кадыровым, предположили некоторые местные жители. "Действительно, слова «тапчахь» и «паччахь» можно здесь спутать. Очевидно, и сам спорщик это понял, потому что тут же бросился объясняться, а потом еще и старший в этой семье или роду к этому подключился, как мы видим. Их напугала именно возможная интерпретация этого высказывания", - предположил, в частности, сотрудник общественной организации Лечи.

Схожее мнение высказала жительница Чечни Роза. "То, что люди извиняются за слова, которые могли быть восприняты как отсутствие страха перед «падишахом», весьма показательно... Пока кто-то не преподнес слова участника этого конфликта в другом ключе, им пришлось срочно объясняться и приносить слова извинения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 24 сентября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в республике нарушителям чеченских обычаев. После этого меньше чем за 10 дней в интернете появилось пять видео с публичными извинениями за поведение на свадьбах в Чечне.

Кадыров зарабатывает очки на традиционализме чеченцев, действительно осуждающих такое поведение, пояснил тогда президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Другие опрошенные "Кавказским узлом" эксперты, напротив, указали, что люди, вынужденные извиняться за поведение на свадьбах, не нарушали никаких положений ислама, а претензии Рамзана Кадырова к ним – часть его "политического поведения".

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".