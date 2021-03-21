Извинения двух парней за избиение прохожего в Ставрополе вызвали скепсис в соцсетях

21 марта 2021, 15:43

Два молодых человека, задержанных по подозрению в избиении мужчины, гулявшего с ребенком в Ставрополе, на видео извинились за свой поступок. Пользователи соцсетей сочли извинения неискренними и призвали наказать подозреваемых.

По подозрению в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе задержаны 19-летний Карин Амирханов и 21-летний Магомед Кадиев, которые ранее "неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью", сообщила поздно вечером 20 марта пресс-служба управления СКР по Ставрополью.

По версии следствия, 17 марта на улице Ставрополя они спровоцировали конфликт с прохожим и "поочередно ударили кулаком в лицо 41-летнего мужчину, державшего за руку своего 3-летнего сына". "В результате мужчина упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Потерпевший с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Дело расследуется по статье 213 (хулиганство) и статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Следствие планирует просить суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Решение передать материалы проверки из полиции в СКР вызвано "необходимостью обеспечения эффективной уголовно-правовой защиты малолетнего мальчика, ставшего невольным участником опасной для его жизни и здоровья ситуации", сообщило ведомство на своем сайте 18 марта. По предварительным данным, ребенок не получил телесных повреждений, отмечается в этой публикации.

Задержанные публично извинились за свой поступок

Видео с извинениями задержанных размещено сегодня ночью в Facebook в общедоступной группе "Ставропольский Фb". На видео оба молодых человека, стоящие перед видеокамерой в кабинете, поочередно зачитывают текст извинения.

"Я, Амирханов Карин Асабалиевич, чистосердечно приношу свои извинения глубочайшие за драку 17 марта 2021 года на территории микрорайона Перспективного города Ставрополя, за причинение телесных повреждений потерпевшему и психологическую травму его ребенку и семье. Я понимаю, что наш поступок вызвал серьезный резонанс среди жителей Ставрополя. Мы осознаем свою вину и... в общем... обещаем встать на исправительный путь", - запинаясь, монотонно произносит на видео один из задержанных.

Далее на видео голос за кадром говорит "Поехали", после чего текст извинения произносит другой задержанный. "Я, Кадиев Магомед Ахмедович, участвующий в драке 17 марта 2021 года на территории микрорайона Перспективный города Ставрополя, приношу свои глубокие извинения перед потерпевшим и его несовершеннолетним ребенком, и жителями города Ставрополя. Я не хочу, чтобы наш мерзкий поступок отразился на межнациональных отношениях среди жителей Ставрополя и Ставропольского края", - говорит молодой человек.

Пользователи соцсетей раскритиковали молодых людей

К 15.40 мск под публикацией размещено 56 комментариев. Авторы многих из них выразили сомнение в искренности опубликованных извинений. "Никакой вины не осознают", - написал, в частности, Анатолий Гайдамакин. "Зачем это снимают? Известно, что это на камеры", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

"Какое трогательное обращение-прощение. Ну всё... теперь остаётся понять и простить", - сыронизировала Катерина Кульченко. "Пусть свои лживые извинения засунут туда, где их совесть и воспитание", - высказалась Даниэль Аракелян. "Я думаю, что им неприятно извиняться на камеру", - предположил Евгений Макаров.

Аналогичные мнения высказали и пользователи Instagram в комментариях к записи губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, сообщившего на своей странице в соцсети о том, что "оба молодчика уже задержаны". Глава региона опубликовал фото задержанных, пояснив, что их "гонор куда-то подевался".

"Что-то протухли герои", - написал, в частности, evgen026rus. "Ооо, герои, а что головы повесили", - иронически заметил sergey_666_official.

Другие пользователи призвали наказать задержанных. "А теперь по всей строгости, чтобы другим неповадно было", - написала, в частности, sveta1966.st. "Наказать жёстко", - призвал forever_happy_78. "Наказать по всей строгости, согласно статье, чтоб другим было неповадно так себя вести", - написала martovskaya.

Всего под публикацией Владимирова размещено, по состоянию на 15.40 мск, более 2,4 тысячи комментариев.