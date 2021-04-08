Три жительницы Чечни публично извинились за колдовство

08 апреля 2021, 10:11

Две женщины из села Ведено и жительница Урус-Мартана после беседы с богословом Адамом Эльжуркаевым раскаялись в занятиях оккультизмом, сообщил республиканский телеканал.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни с июля 2019 года усилили преследование жителей за оккультизм. В ночь на 6 марта телеканал опубликовал на своей странице видеосюжет о двух жительницах Урус-Мартана, которые публично покаялись за занятие колдовством.

Телекомпания "Грозный" регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством после воспитательной беседы с главным специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

В селе Ведено и Урус-Мартане задержаны местные жительницы занимавшиеся оккультизмом, сообщила ЧГТРК "Грозный" в сюжете, опубликованном в ночь на 8 апреля на странице телеканала в Instagram.

Запись сопровождена видеороликом, на который показаны две женщины, врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, двое силовиков и еще несколько мужчин. "Когда у Иман болел живот она обращалась в Марьям. Женщина обманывала клиентку, говоря что поможет", – говорится в сюжете телеканала.

При этом на кадрах показано как Эльжуркаев отчитывает женщин. "Не только к Марьям обращалась женщина, Иман переводила деньги двум разным шарлатанкам из других регионов, они обещали ей крепкую семейную жизнь", – сказано в сюжете. Далее на кадрах видео демонстрируются различные предметы, свидетельствующие об оккультизме: исписанные листы бумаги, связанные ниткой спички и прочее.

Далее в телесюжете речь идет еще об одной жительнице ведено, которая была задержана за колдовство. Братья Мерхет нашли различные предметы, свидетельствующие о том, что она практикует оккультизм, когда работали во дворе, следует из видео.

Также в сюжете упомянут третий случай занятия оккультизмом в Чечне. Речь идет о жительнице Урус-Мартана, следует из видео. "Аизла Тасаева тоже считает, что у нее есть сверхспособсности, она пыталась записками удержать мужа", – пояснил журналист ЧГТРК "Грозный". При этом на кадрах видео был показан листок, исписанный магическими заклинаниями.

Публичному порицанию также подверглись и клиентки задержанных жительниц, которые не раз обращались за различными услугами, сказано в описании к видео. "В итоге задержанных привели на беседу со специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. После этой встречи они заявили, что признают ошибку, и извинились", – уточняется в публикации.

Эта запись на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписаны около 928 тысяч пользователей, к 10.10 мск 8 апреля набрала около 107 тысяч просмотров и 461 комментарий. Часть их авторов потребовала наказания как для задержанных жительниц Чечни, так и тех, кто обращается к ним. Другая часть сочла неуместным публичное порицание за колдовство. "Как вы надоели со своими колдунами! Вам что больше нечем заняться или больше нечего показывать?" – задалась вопросом neznakomka______000.

"Вот смотришь и думаешь: те, которые их отчитывают, сами они святые? И зачем позорить своих женщин так! Ведь без показухи можно. Такое впечатление, что в Чечне одни колдуны. А военным больше нечем заняться", – возмутилась chuchana4.

Напомним, что охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 17 января представитель духовенства отчитал за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района и возившего их таксиста.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".