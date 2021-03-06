Стоп-кадр видеоролика со страницы ЧГТРК "Грозный" в Instagram https://www.instagram.com/groznytv/?hl=ru

06 марта 2021, 07:28

Богослов публично отчитал двух жительниц Урус-Мартана за колдовство

Жительницы Урус-Мартана Зулейхам Тайсултанова и Залпа Асхабова были задержаны за занятие оккультизмом. После беседы с богословом Адамом Эльжуркаевым они раскаялись в содеянном, следует из сюжета ЧГТРК "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне с июля 2019 года усилилось преследование жителей за оккультизм. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускает репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством. В ночь на 2 марта телеканал опубликовал на своей странице репортаж о задержании трех жительниц Курчалоя за занятие оккультизмом. После беседы с богословом Адамом Эльжуркаевым женщины признали свою неправоту.

Телекомпания "Грозный" регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством после воспитательной беседы с главным специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

В Урус-Мартане задержаны две жительницы за занятие колдовством, сообщила ЧГТРК "Грозный" в сюжете, опубликованном в ночь на 6 марта на странице телеканала в Instagram. "Магические заклинания, брошюры и различные предметы для колдовства. Часть из них была изъята у Зулейхам Тайсултановой, жительницы Урус-Мартана. Сама женщина отмечает, что ничем подобным никогда не занималась, хотя соседи утверждают обратное", – сказано в сюжете телеканала.

На кадрах ролика показаны две женщины, с ними ведет беседу специалист Центра Исламской медицины Адам Эльжуркаев, в помещении также находится силовик. Перед ними на столе разложены различные предметы. "Вторая часть этого магического арсенала найдена у Залпы Асхабовой. <…> Что удивительно, Залпа также не признается в содеянном", – отметил автор репортажа.

Из описания к видео следует, что женщины были задержаны после того, как  камеры наблюдения зафиксировали, как они выполняли магический ритуал. "Героинь видео задержали. <...> Вину не признают, но раскаиваются, как бы парадоксально все ни выглядело. После долгой проповеди Адама Эльжуркаева женщины даже начали плакать", – отметил журналист ЧГТРК "Грозный". При этом на кадрах репортажа была показана плачущая Зулейхам Тайсултанова.

К 06.30 мск 6 марта эта запись на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписано около 925 тысяч пользователей, набрала около 108 тысяч просмотров и 1018 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала жительниц Урус-Мартана за занятие оккультизмом.

Напомним, что охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 17 января представитель духовенства отчитал за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района и возившего их таксиста.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Пользователи соцсетей высмеяли борьбу с колдунами в Чечне", "Жительница Чечни публично раскаялась в колдовстве", "Муфтият Чечни начал акцию по борьбе с экстрасенсами".

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