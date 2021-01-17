Визиты к колдунье обернулись публичным порицанием для жителей Чечни

17 января 2021, 14:58

Представитель духовенства отчитал в телесюжете за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района и возившего их таксиста. Некоторые пользователи Instagram сочли публичное порицание таксиста излишним.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 19 декабря 2020 года ЧГТРК "Грозный" показала телесюжет, в котором двое мужчин раскаялись в том, что обратились за помощью к колдунье в Дагестане. По версии авторов телесюжета, один из мужчин хотел вернуть жену, а его знакомый планировал с помощью колдуньи укрепить свой брак. К тем, кто оказывает оккультные услуги, обычно обращаются женщины, а для чеченских мужчин такие поступки унизительны, указали пользователи Instagram, посмотревшие телесюжет.

Власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги, летом 2019 года. В частности, телекомпания "Грозный" регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством после воспитательной беседы с главным специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

"Очередное расследование" чеченских силовиков и духовенства выявило "целую группу" мужчин из села Белгатой Шалинского района, ездивших "в соседний регион" к целительнице Галине, сообщила ЧГТРК "Грозный" в сюжете, опубликованном сегодня ночью на странице телеканала в Instagram.

На кадрах показаны шесть немолодых мужчин, объявленных клиентами колдуньи, и таксист Дишни Хуцаев. "Ради материальной выгоды Дишни Хуцаев возил клиентов к шарлатанке неоднократно, это дело стало уже своего рода бизнесом. Однако правоохранители, духовенство смогли вовремя остановить мужчину", - рассказали авторы телесюжета.

По их версии, жители Белгатоя обращались к колдунье из-за проблем со здоровьем, однако ни одному из них женщина не помогла. Однако значительная часть сюжета посвящена Дишни Хуцаеву, которого отчитывает Адам Эльжуркаев. "Как выяснилось, он полностью осознавал, что лекарша из соседнего региона - мошенница. Но, несмотря на это, мужчина неоднократно возил к ней людей ради собственной выгоды", - говорится в аннотации к видео.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", — пояснил адвокат.

К 14.55 мск публикация ЧГТРК "Грозный" набрала более 89 тысяч просмотров, под ней размещено 292 комментария. Авторы некоторых из них сочли необоснованным публичное порицание Дишни Хуцаева.

"Он просто таксовал, как и сотни мужчин, и не виноват, что люди ездили к этой женщине", - написал, в частности, v762nv_95. "Как это не виноват? Он возил людей к колдунье, зная, куда он их везет, и ты ещё утверждаешь, что он не виноват?" – отреагировала в ответ amushka_2020_.

Однако другие пользователи также высказались в пользу таксиста. "Он же туда не детей возил, а взрослых, сознательных людей!! У каждого своя жизнь, свои проблемы, каждый решает их как может! Пусть каждый сам решает, ехать ему или нет, а вот моей жизнью, чтоб управляли какие-то посторонние мне государственные дяди - категорически неправильно, если человек не нарушил закон, и точка. Таксиста наняли - он повёз!" – написал ninita394.

"Таксист делает своё дело. Он в чем виноват?" – удивился sungurov0105. "Не этот таксист, так другой повёз бы их", - согласился l.nna3969. "Кем они себя возомнили. Он работает таксистом, а это клиенты", - возмущенно написала zaremazarema65.

Напомним, первая волна гонений на знахарей и экстрасенсов развернулась в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, некоторые из них пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Новый виток гонений на колдунов в Чечне, начатый спустя шесть лет, востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман.

При этом жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканской телекомпании "Грозный". Герои сюжетов, в частности, просят прощения за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и за неподобающее поведение. Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".