Пользователи соцсети раскритиковали мужчин из Чечни за визит к колдунье

21 декабря 2020, 13:00

К тем, кто оказывает оккультные услуги, обычно обращаются женщины, а для чеченских мужчин такие поступки унизительны, указали пользователи Instagram, посмотревшие телесюжет ЧГТРК "Грозный" о клиентах колдуньи.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря ЧГТРК "Грозный" опубликовала телесюжет, в котором двое мужчин раскаялись в том, что обратились за помощью к колдунье в Дагестане. По версии авторов телесюжета, один из мужчин, Сайд-Ахмед Атаев, хотел вернуть жену, с которой разведен, а его знакомый, Халид Шансаев, планировал с помощью колдуньи укрепить брак с женой. К 15.25 мск 19 декабря публикация телеканала в Instagram набрала 145 тысяч просмотров, под ней было размещено 1280 комментариев.

Летом 2019 года власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. В частности, телекомпания "Грозный" регулярно публиковала сюжеты, в которых местные жители раскаивались в занятиях колдовством. В октябре 2019 года охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов, а в феврале и марте 2020 года сыновья задержанных женщин покаялись в телеэфире в том, что не уследили за матерями.

К 13.00 мск 21 декабря публикация ЧГТРК об Атаеве и Шансаеве набрала 168 тысяч просмотров, под ней размещено 1438 комментариев. Авторы многих комментариев, опубликованных на русском языке, выразили удивление тем, что мужчины из Чечни решили обратиться за помощью к колдунье.

"Я думала, что этими делами только женщины занимаются, а оказывается и [мужчины], остановите землю, я сойду", - написала, в частности, mulatka0100. "Я не знала, что мужчины боятся, что жена может уйти", - заметила hanifa_95_d. "Вай, я думала, мужикам до этого дела нет", - прокомментировала видео _linda_2695.

"Любовь страшная сила, но честно говоря, думала, в привороты верят только женщины", - согласилась milana____0595. "Какой кошмар...Я думала, только женщина на такое клюёт. А мужчины, вы что, [...] Аллах такое не простит", - указала michaeva1957.

"Ужас... Я понимаю, у многих женщин пропадают дети, мужья, и они цепляются за все и верят [колдунам]. Но здесь два взрослых мужика, и на такое пойти, ну это вообще нужно честь и достоинство своё потерять", - написала salima__shorova. "Представьте лица жен, которые смотрят этот эфир", - предложил _iman.95.

Пользователь eva.muzaeva в свою очередь адресовала участникам дискуссии свое возмущение. "Здесь столько комментариев с издёвками, злорадствующие... Такие чёрствые души((( Единственное, что уместно было писать о таком постыдном поступке, это «Пусть Аллах наставит этих ребят на истинный путь» и «Пусть будут прокляты те, кто занимается колдовством», а смеяться вы бы могли, включив комедийный фильм, если так жаждете это делать", – написала она.

В обличительных сюжетах ЧГТРК фигурируют преимущественно женщины

Согласно подсчетам "Кавказского узла", с июля 2019 года, когда власти Чечни усилили преследование людей за оказание оккультных услуг, по меньшей мере 22 местные жительницы были объявлены колдуньями и показаны в сюжетах ЧГТРК "Грозный".

Дважды в телесюжетах были показаны мужчины, которые, по версии представителей властей, также занимались колдовством. Так, 21 сентября 2019 года житель Урус-Мартановского района Тагир Мутаев в эфире телекомпании раскаялся и пообещал больше "этим не заниматься".

25 ноября того же года ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о жителе Наурского района Хусаине Гацаеве, который, по версии властей, занимался предсказаниями и продажей амулетов. Гацаев тогда пояснил силовикам, что за помощью нему обращались по разным поводам, но чаще всего это были молодые девушки. "Девушки ко мне приходили, говорили, что в парней влюбились", - рассказал в телесюжете Хусаин Гацаев.

Порицания мужчин, обращавшихся за помощью к колдунам, в этих сюжетах показаны не были.

Напомним, жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканской телекомпании "Грозный". Герои сюжетов, в частности, просят прощения за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и за неподобающее поведение. Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".