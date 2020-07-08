Скриншот видео "Малкан Мадаева из Гудермеса чуть не погубила свою единственную дочь", https://youtu.be/kt_iOuWDWJc

08 июля 2020, 15:10

Жительница Чечни публично раскаялась за обращение к колдунье

Полицейские уличили жительницу Гудермеса Малкан Мадаеву в том, что она воспользовалась услугами колдуньи. Мадаева заявила в эфире государственной телекомпании, что сожалеет об этом. Часть пользователей Instagram поддержала охоту силовиков за колдунами и их клиентами, другие назвали это средневековьем.

Как сообщал "Кавказский узел", с июля 2019 года власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. Государственная телекомпания "Грозный" регулярно выпускает репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством. Так, в конце марта пожилая жительница Гудермеса в эфире республиканского телеканала раскаялась в оказании оккультных услуг, а ее взрослый сын - в том, что не уследил за матерью. Жители Чечни сочли избыточным публичное покаяние родственника гадалки.

Несмотря на усилия властей, в Чечне не ослабевает спрос на услуги колдунов, констатировали как пользователи Instagram, так и сами журналисты республиканского телеканала.

Сотрудники ОВД Гудермесского района обнаружили в доме местной жительницы Малкан Мадаевой предметы, указывающие на занятия черной магией - в частности, фотографии, скрепленные замком, перевязанные веревками, проколотые иглами. После этого в здании отдела полиции Гудермеса прошло разбирательство с участием самой Мадаевой, ее родных, силовиков и духовенства, говорится в репортаже, показанном в ночных новостях ЧГТРК "Грозный" 7 июля.

В репортаже не поясняется, на каком основании силовики проводили обыск в доме Мадаевой и изымали фотографии и другие предметы. "Согласно законодательству нашей страны, к уголовной ответственности за лжецелительство и обращение к магам не привлекают, однако богословы предупреждают об ответственности за шарлатанство и веру в помощь колдунов, которую придется нести перед Богом", - указал журналист государственной телекомпании. Он также заявил, что "ложь колдунов небезопасна для здоровья". По словам автора репортажа, Мадаева обращалась за услугами к "слугам дьявола".

Малкан Мадаева пояснила в эфире телекомпании, что сильно переживала из-за развода дочери и воспользовалась предложением незнакомой женщины, которая заявила, что сможет воссоединить разошедшихся супругов. Специалист Исламского центра Рамзан Раджапов, пришедший в здание полиции в Гудермесе, изучил изъятые у Мадаевой фотографии и заявил, что "это колдовство, сделанное, чтобы убить человека". Другой представитель духовенства обвинил Мадаеву в том, что манипуляции с фотографиями причинили вред ее зятю. "Ты его тут (на фотографии. - Прим. "Кавказского узла") связала, дала сделать все, он теперь испытывает большие проблемы со здоровьем. Не жалко его? Не жаль свою дочь?" - сказал он.

Затем в здании полиции была зачитана сура из Корана. Во время чтения дочь Мадаевой встала с кресла и опустилась на четвереньки, отвернувшись от присутствующих. Автор сюжета заявил, что ей стало плохо, и такая реакция на чтения Корана является последствием действий Малкан Мадаевой. Сама Мадаева заявила, что она раскаивается. "Она вернулась обратно [к мужу]. Это не по причине того, что было сделано. Все в руках Всевышнего. Я раскаиваюсь. Прошу меня простить, больше [подобного] не допущу", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Мадаевой, произнесенные на чеченском языке.

В завершение репортажа, озаглавленного "Малкан Мадаева из Гудермеса чуть не погубила свою единственную дочь", Рамзан Раджапов заявил, что в Чечне "не будут допускаться" колдовские практики.

На сайте МВД Чечни к 15.10 мск 8 июля не появилось информации об обысках у Мадаевой и разбирательстве с ее участием в здании полиции Гудермеса.

Скриншот комментария к репортажу ЧГТРК "Грозный" "Малкан Мадаева из Гудермеса чуть не погубила свою единственную дочь", https://www.instagram.com/p/CCWfy-YF-9L/Многие авторы комментариев к репортажу о Мадаевой, опубликованном в ночь на 8 июля в Instagram-паблике "Грозный ТВ", раскритиковали тех, кто занимается колдовством или прибегает к помощи колдунов. "Наверное, колдуны расслабились, думая, что вы [их] больше не ловите. Да поможет Всевышний вам их найти", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя proffnail.ru. "Кто обращается к ним (колдунам. - Прим. "Кавказского узла") - такие же, как они", - заявила _le_i_la_. "Надо бы выдворять таких из сел", - призвал musaev_tl.

"Жаль, что не привлекают к уголовной ответственности. Надо внести поправки, привлечь их к жесткому наказанию", - предложил 095______rasul______095.

Первая волна гонений на знахарей и экстрасенсов развернулась в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, некоторые из них пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Начатый спустя шесть лет новый виток гонений на колдунов востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман.

Другие комментаторы, напротив, резко негативно отнеслись к охоте на колдунов. "«Санта-Барбара» от ЧГТРК, продолжение нашумевшего сериала", - сыронизировал artur_kelmat_bilto насчет серии репортажей ЧГТРК "Грозный" о колдунах. "Средневековье", - высказалась julia_141710.

Скриншот комментария к репортажу ЧГТРК "Грозный" "Малкан Мадаева из Гудермеса чуть не погубила свою единственную дочь", https://www.instagram.com/p/CCWfy-YF-9L/К 15.10 мск 8 июля публикация в Instagram-паблике "Грозный ТВ" собрала 110 тысяч просмотров и 536 комментариев. У паблика 839 подписчиков.

Напомним, жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телеканала. Люди, в частности, просят прощения за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и за неподобающее поведение. Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Блогеры из чеченской диаспоры в Евросоюзе сообщили о регулярных угрозах", "Публичные извинения не остановили обсуждение смерти жительницы Гудермеса", "Кадыров продемонстрировал идейную терпимость к насилию над женщинами".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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