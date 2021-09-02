Спортивные обозреватели сочли пиаром извинения Кулицкого перед Кадыровым

02 сентября 2021, 17:59

Боец Артур Кулицкий прославился эпатажным поведением, а видео с извинениями перед главой Чечни записал ради самопиара, предположили спортивные обозреватели. Слова Кулицкого не выглядят наигранными, а его аккаунт не нуждается в раскрутке, возразили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты в области пиара.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа российский боец вольного стиля Артур Кулицкий, известный как Акаб, записал ролик, в котором раскритиковал "беспредел" в России и "кадыровцев". 1 сентября Кулицкий опубликовал видео с извинениями перед Рамзаном Кадыровым, российскими властями и народом. Он объяснил свои высказывания влиянием YouTube-блогеров и воздействием алкоголя. При этом в еще одном ролике, опубликованном до извинений, Кулицкий предполагает, что его заставят замолчать и даже принудят просить прощения за свои слова. "Скорее всего, я перестану так разговаривать. Меня заставят извиняться, там, или еще что-то. Может, что-то с моей семьей сделают", – говорит Кулицкий.

На видео Кулицкий также критиковал преследование активистов в Белоруссии и войну с Украиной. Имени Рамзана Кадырова или других российских чиновников и политиков он не называл. "Почему эти кадыровцы, эти беспредельщики, за деньги которые готовы на всё? Почему творится этот беспредел на Руси, кто за это ответит?" – говорит он.

Кулицкий прославился эпатажным поведением

Редактор раздела Бокс/ММА на сайте Sport24 Ярослав Степанов не считает, что извинения были принесены под давлением. Видео с критикой кадыровцев еще "не развирусировалось", то есть не получило широкой огласки, указал он. "Возможно, видео еще даже никто не увидел из тех, кто мог оказывать давление", – указал Степанов.

Он предположил, что видео с критикой кадыровцев было сделано в нетрезвом состоянии, а ролик с извинениями – ради пиара. "Проснувшись на следующий день, [Кулицкий] осознал, что бывает в подобных ситуациях", и решил заранее принести извинения, пояснил свою версию Ярослав Степанов.

Критическую речь Кулицкий произнес у церкви, но он вполне мог быть пьяным, считает Степанов. Это "специфика данного персонажа", который в подавляющем большинстве случаев в медийном поле появляется "в неадекватном состоянии", указал он. "Воспринимать слова этого человека всерьез не стоит", – заключил Степанов.

Спортивных достижений у Кулицкого нет, он стал известен благодаря появлению на площадке Hardcore – промоушена кулачных боев без перчаток, который недавно стал организовывать бои и по правилам MMA. YouTube-канал промоушена стремительно набирает обороты и становится очень популярным, отметил Ярослав Степанов.

"Канал, посвященный боям на голых кулаках, насчитывает около двух миллионов подписчиков. Канал ММА – около полумиллиона. Артур стал одной из первых личностей, кто стал популярен, благодаря этому проекту. Выступал не всегда успешно, но творил шоу, которое привлекало людей. Шоу было связано с неадекватным поведением – он мог укусить противника за ухо, выйти на ринг и заявить, что до боя выпил бутылку водки", – рассказал Степанов.

Боец стал популярным не благодаря своим успешным выступлением, а именно из-за поведения, подчеркнул Степанов. Он не представляет какой-то определенный клуб и ассоциируется с промоушеном Hardcore. С представителями "Ахмата" боев у Кулицкого не было, отметил Степанов.

Само прозвище Акаб является эпатажным, указал комментатор ММА на телеканале "Матч ТВ" Вадим Фурсов. Он пояснил, что это английская аббревиатура (ACAB) с жаргона футбольных фанатов, за которой стоит оскорбительная для полицейских фраза. Кулицкого, по мнению Фурсова, вряд ли можно считать профессиональным спортсменом. Согласно данным авторитетного информационного портала Sherdog, занимающегося статистикой боев, проведенных бойцами смешанных единоборств, на профессиональной арене Кулицкий провел лишь один бой, который проиграл, указал Вадим Фурсов.

"Это представитель так называемого "поп-ММА". Этот Акаб дерется на Youtube-шоу. Он выражает свои мысли на жаргоне "ровного пацанчика", – отметил Фурсов.

Бум индустрии поп-ММА пошел год назад, рассказал журналист. Обычные люди или полуспортсмены, не добившиеся высот в спорте, встречаются между собой, что привлекает внимание масс. Периодически в таких поединках участвуют и профессионалы, которым "недостаточно внимания или финансов", уточнил Фурсов. Он отметил, что в поп-ММА "крутятся хорошие деньги". Скорее всего, инцидент с извинениями является пиаром Кулицкого, заключил Фурсов.

"Кулицкий участвует в "кулачных боях", то есть без перчаток, голыми руками. Товарищ отличается эпатажным поведением, контрастными заявлениями, он наиболее яркий представитель индустрии поп-ММА, то я не исключаю, что инцидент с извинениями и наездами – часть имиджа и работы. Человек лишний раз оказался в медийном поле и напомнил о себе, а вся индустрия поп-ММА на том и построена, что кто-то кого-то на что-то спровоцировал, вызвал, послал, ограничений нет. На этом делаются целые серии и выпуски", – рассказал Фурсов.

Видео с извинениями перед Кадыровым публикуются довольно часто. 17 мая глава Чечни пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира главы Чечни в Instagram. 19 мая государственная телекомпания "Грозный" обнародовала видео с извинениями отца и других родственников комментатора, которым оказался 15-летний уроженец Дагестана. Интернет-пользователи ответили на это "шайтан-флешмобом", что привело в итоге к волне извинений перед Кадыровым. В конце июля перед Кадыровым извинился минимум четвертый интернет-пользователь. Как и Артур Кулицкий, он объяснил свое поведение тем, что был нетрезв.

Эксперты указали на слабые места версии о самопиаре

Пиарщица в области единоборств с 15-летним стажем, бывшая пиарщица Лиги М-1, бойцов Федора и Александра Емельяненко Наталья Буланова категорически исключила версию о том, что Кулицкий записал видео с извинениями ради самопиара.

"Чтобы сделать такой пиар, нужно очень сильно подготовиться. Человек должен быть актером, убедительно сыграть, чтобы ему поверили. 99% того, что мы видим – это не пиар, это вещи, происходящие сами по себе. В ММА-бизнесе были попытки сделать нечто подобное, но, я извиняюсь за выражение, это был лютый колхоз. Было видно, что наиграно, и ничего не получалось. Все произошедшее – это само собой [происходит]. А вот уже дальше грамотный пиарщик может воспользоваться моментом и на волне интереса как-то пропиариться или повернуть в лучшую дискуссию", – сказала Буланова корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает Кулицкого "абсолютно искренним". "Я не встречала еще пиарщиков в боях, чтобы кто-то что-то похожее предложил", – подчеркнула Буланова. Она добавила, что Instagram-страница Кулицкого "не на слуху", СМИ на этого бойца обращают мало внимания, а интервью у него берутся крайне редко.

Однако основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm, директор коммуникационной группы "Премиком" Александр Лихтман не исключил, что извинения могут быть пиаром Кулицкого. "Я бы сказал, 50/50. Возможно, надавили. Возможно, пиар. Нет однозначного ответа. Аккаунт [в Instagram] хороший, не накрученный, и аудитория смежная с Кадыровым. Вполне возможно, что могли и прижать", – сказал Лихтман.

Он также указал на косвенные признаки, говорящие против версии о самопиаре. "Комментарии под видео [с извинениями] отключены, нет хэштегов", – сказал Лихтман. На страницу бойца в Instagram подписаны 170 тысяч пользователей – это говорит о том, что Кулицкий не нуждается в рекламе, хотя число подписчиков у него куда меньше, чем у топовых блогеров, указал Александр Лихтман.

(Дополнение "Кавказского узла" от 13.10 мск 03.09.2021: Версию о самопиаре выдвинул и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Версия о пиаре первой приходит в голову, человек занимается самопиаром, это случай, когда человек применил трюк, чтобы его не забыли, он попытался как-то напомнить о себе. При этом ему плевать на моральную сторону дела - людей обругал, извинился, это ведь тоже чего-то стоит", - считает Кутаев.

Тем не менее, по его словам, "за Кадыровым замечено, что он тщательно следит за бойцами ММА, а также за другими спортсменами". Кадыров пытается быть ближе к ним, спрочем, ему нравятся все медийные люди, блогеры, восходящие эстрадные звезды, сказал Кутаев, предположив, что таким образом Кадыров пытается добиться того, чтобы человек ассоциировался с ним.

"Кадыров собирает спортсменов со всего мира, отслеживает их, устраивает бои, имеет промоушен. Он не скрывает своего увлечения и не стесняется", - заявил Кутаев 3 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

Слова про "беспредельщиков-кадыровцев" и "беспредел на Руси" звучали и ранее, отметил Кутаев. "Обычно где-то на Урале, в Сибири. Это всплеск эмоций. Но ведь это быстро заканчивается", - сказал он.

По его мнению, ситуация с Кулицким никак не повлияет на выборы, "поскольку исход понятен - победит Кадыров". "Инцидент повлияет только на имя спортсмена", - предположил Кутаев).

О практике публичных извинений критиков властей Чечни рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и "Хронике публичных извинений на Кавказе". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".