Интернет-комментатор публично извинился за оскорбление Кадырова

29 июля 2021, 12:11

Автор оскорбительного комментария в интернете в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова публично принес ему извинения, объяснив свое поведение тем, что был нетрезв, следует из публикации в чеченских Instagram-пабликах. Часть пользователей соцсетей раскритиковала молодого человека за оскорбление Кадырова, другая часть назвала неуместным его публичное порицание.

Как сообщал "Кавказский узел" пользователи Instagram запустили содержащий упоминание главы Чечни Рамзана Кадырова флешмоб после того, как 17 мая Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира главы Чечни в Instagram. 11 июня ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с извинениями подростка из Кабардино-Балкарии за видеоролик с оскорблениями в адрес Кадырова. 19 июня извинения принес Кадырову за оскорбления подросток со Ставрополья.

Посвященный Рамзану Кадырову флешмоб в соцсетях со словом "шайтан" свидетельствует об общественном неприятии практики публичных извинений, и чем больше людей его поддержит, тем менее вероятно их принуждение к покаянию, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

Публикация с извинениями молодого человека за оскорбление Рамзана Кадырова была размещена 28 июля в Instagram-паблике pro_chechnya, на который подписаны около 435 тысяч пользователей. "Рамзан Ахматович, я искренне сожалею о том, что было сказано мною в интернете. Я не знаю, что произошло со мной в тот день, я выпил и в меня вселился какой-то шайтан. Я искренне прошу извинения у вас", – сказал молодой человек на кадрах видео на русском языке.

"Такого больше не повторится. Я не знаю, что это было. Больше такого не повторится, я знаю, что он добрый, ответственный, который помогает многим мусульманам и братьям из соседних республик. Я искренне прошу извинения. Больше такого не повторится", – повторил молодой человек.

На видео он стоит с опущенными глазами. На кадрах ролика, а также в описании к нему нет информации о том, каким образом и когда молодой человек оскорбил Кадырова. "Этот персонаж заявляет, что был пьян и в него вселился шайтан, когда он писал оскорбления. На наш взгляд, такие уроды сами и являются шайтанами, им не требуется, чтобы кто-то в них вселялся", – сказано в описании к ролику.

Также в описании говорится, что оскорбляющие Кадырова пользователи должны быть наказаны: "Каждый из этих интернет-пользователей, позволяющих себе клевету и оскорбления в социальных сетях, должен быть наказан за свое мерзкое поведение и подвергнут общественному порицанию! А за любую клевету в адрес главы ЧР Рамзана Кадырова чеченцы обязательно накажут любого".

К 12.10 мск 29 июля эта запись на странице Instagram-паблика pro_chechnya набрала 40,5 тысячи просмотров и 948 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала молодого человека за то, что он оскорбил Кадырова.

"Не надо валить на шайтана. Ты есть хуже шайтана", – заявил пользователь mimishka__777.

"Каждый раз мы уверяемся в том, что наш глава самый лучший. Прежде чем писать в его адрес что-то плохое, прочитайте хотя бы половину того, что он сделал для народа, правда времени потребуется", – написал maelstormez.

"Нечего болтать что попало, тогда извиняться не надо будет", – заявил serazhdimurtuzaev.

Этот же ролик с извинениями перед Кадыровым был опубликован в ночь на 29 июля на странице Instagram-паблика chp.chechenya, на который подписаны около 251 тысячи пользователей. К 12.10 мск ролик набрал 19,5 тысячи просмотров и 120 комментариев. Большинство комментаторов также единодушно подвергли критике молодого человека.

Однако некоторые пользователи выступили в его поддержку. "Админ, кто тебе дал право обзывать людей, называя их уродами или шайтанами? Это уже уголовная ответственность, вас также должны наказать за оскорбление личности <…> и так же самоуправство – самовольное, нарушающее установленные нормы и правила, совершение лицом действий, правомерность которых оспаривается другим лицом или организацией. В России, в зависимости от последствий, самоуправство является административным правонарушением или преступлением. Вы уже совершили преступление по отношению к этому человеку, он так же может написать на вас встречное заявление", – подчеркнул пользователь aidaeva.markha.

Напомним, что сами жители Чечни также регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.