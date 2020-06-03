Полицейские назвали публичные извинения мерой поддержания порядка в Дагестане

03 июня 2020, 23:14

Власти Дагестана сняли ограничение на автомобильное передвижение между Махачкалой и Каспийском и внутри самой столицы республики. Видеоролики с публичными извинениями могут образумить людей, которые агрессивно выражают свое недовольство ограничениями, заявили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» сотрудники полиции.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля на въездах в города и районы Дагестана были установлены блокпосты, так как, по словам полиции, принятые ранее меры по недопущению распространения коронавируса не принесли ожидаемых результатов. В Махачкале увеличилось количество постовых, которые отправляли водителей без пропусков домой. Проверки на дорогах городе - вынужденная мера в условиях вспышки коронавируса, указал глава МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов. Из-за проверок в пробки попадают в основном те, кто вынужден работать в период эпидемии, в том числе экстренные службы, возразили пользователи соцсетей.

К 3 июня общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Дагестане достигло 5341, число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 287. Дагестан лидирует в СКФО и по количеству смертельных случаев, и по общему числу заражений, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Наряду со смертями от коронавируса в Дагестане от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерло 820 человек, приводятся 22 мая данные представителя федерального медицинского центра Ирины Трагиры на официальном сайте мэрии Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Многим пациентам в Дагестане ставится диагноз "внебольничная пневмония", так как не у всех больных берут анализы, а Роспотребнадзор долго подтверждает результаты тестов, указала Трагира. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

В Махачкале решено убрать внутренние контрольно-заградительные посты, сообщила пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана со ссылкой на министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова на своем сайте. При этом движение в сторону Махачкалы из районов будет максимально ограничено, отметил министр.

Проблем с пересечением административных границ между Каспийском и Махачкалой не возникнет, так как многие ездят на работу или домой в соседний город, сказал глава Дагестана Владимир Васильев. При этом он указал, что открыть границы между населенными пунктами пока возможности нет. По словам Васильева, многие главы городов и районов переживают, что на их территорию вновь проникнет коронавирус.

«Мы еще не вышли на этот период, когда можно с уверенностью сказать, что мы прошли самый опасный момент. Поэтому оставляем посты на административных территориях наших муниципалитетов», – процитировала Васильева его пресс-служба. Глава республики также отметил, что без острой необходимости пока перемещаться нежелательно.

Подобное решение было принято в связи с «улучшением эпидемиологической обстановки, а также достижением установленных руководством республики показателей», сообщил 2 июня на своей странице в Instagram, насчитывающей 64,9 тысяч подписчиков, мэр Махачкалы Салман Дадаев. «Все контрольно-заградительные пункты внутри города с завтрашнего утра будут сняты, с одновременным усилением ограничительных мер по периметру городов Махачкалы и Каспийска», - написал он, уточнив, что передвижения внутри «Махачкалинско-Каспийской агломерации [...] не ограничены».

Временный пост на кольцевом перекрестке в Редукторном поселке, через который проходит одна из главных дорог в Махачкалу из Каспийска, был снят ровно в 8.00 мск, передает корреспондент «Кавказского узла». Сняли заградительные посты и в других частях города.

Жители Махачкалы нервно восприняли ограничения

Местные жители с возмущением воспринимали ограничения, приходилось разъяснять всю серьезность ситуации, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» махачкалинские полицейские.

С начала ввода режима изоляции участились случаи, когда граждане пытались идти на конфликт с сотрудниками полиции, рассказал источник в МВД Дагестана.

Люди были настроены негативно, сказал сотрудник дорожно-патрульной службы. «Режим самоизоляции люди не соблюдали. Спрашивал, где они живут, они отвечали, что не в Махачкале. А когда уточнял, зачем хотят попасть в город, говорили: "Надо". Таким сложно объяснить, что необходимо оставаться дома», - сказал старший лейтенант полиции.

По мнению силовика, практика обнародования в соцсетях публичных извинений тех, кто идет на конфликт с полицейскими, может в некоторой степени «образумить таких людей». После извинений человек осознает, что поступил неправильно. А для других это будет уроком. Возможно, кто-то поймет, что так поступать нельзя», - считает полицейский.

30 мая МВД Дагестана опубликовало видео, на котором взрослый мужчина просит прощения за резкие высказывания в адрес сотрудников ППС, не пропустивших его с больным ребенком. Публикация ролика является унизительной и недопустимой, потому что мужчина высказывал свое личное мнение, считают пользователи Instagram.Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Сержант полиции, дежуривший у одного из парков в Махачкале, рассказал, что большинство граждан с пониманием отнеслись к запрету посещать парки и аллеи. «Люди высказывают недовольство, но мы стараемся с ними разговаривать, объясняем, ради чего это сделано. Когда они видят такой отношение к ним полицейских, то многие успокаиваются и относятся с пониманием», - сказал сотрудник патрульно-постовой службы. При этом он отметил, что больше всего недовольство высказывают взрослые женщины и «с ними сложнее всего договориться».

С появлением соцсетей многие стали публиковать видеоролики конфликтов с сотрудниками правоохранительных органов. «Есть те, кто хочет показать себя. Некоторые потом извиняются [...] Но если их принуждают к этому, то это ничего не изменит. Правонарушители как были, так они останутся», - считает он.

Сотрудник полиции, дежуривший у другого парка в центре Махачкалы, рассказал, что после введения запрета на посещение мест отдыха у него не возникло ни одной конфликтной ситуации с жителями города. «Все, с кем приходилось разговаривать, с пониманием относятся к тому, что нахождение в парках запрещено. На наши просьбы покинуть парк еще никто не проявлял агрессию. Конфликтов не было, все выполняют требования полицейских», - отметил он.

Люди болезненно воспринимали ограничительные меры на дорогах, рассказал полицейский, несший службу на временном контрольно-заградительном посту. «Примерно половина из тех, кого мы останавливали, начинали спорить и высказывать недовольство. В основном возмущались молодые люди», - отметил он.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает личное мнение тех, кто беседовал с корреспондентом.

Мнения пользователей Instagram относительно публичных извинений за грубое поведение с сотрудниками полиции разделились. Часть из них осудила такое поведение.

"Ты же мужчина, держи свои эмоции под контролем, чтоб не пришлось потом извиняться", - написал пользователь abdurahman1984 в комментарии к видеоролику с извинениями, опубликованному 30 мая на официальном сайте МВД Дагестана, насчитывающем 263 тысячи подписчиков.

"Как их (полицейских) можно проклинать? Это их работа. Им приказывают, и они делают. Иначе могут лишиться работы", - написала aiha3777.

"Они не по своей воле там стоят. Не надо личные интересы ставить выше интересов общественных", - считает dorogu__osilit__idushiy.

Часть пользователей соцсети возмутилась тем, что извиняться приходится за свое мнение.

"И это свобода слова? Когда за каждое личное мнение заставляют извиняться", - написала пользователь под ником cofee_aroma под видеороликом с извинениями, опубликованными в сообществе lifedagestan, насчитывающем 600 тысяч подписчиков.

"Это будет продолжаться до тех пор... Пока мы терпим и извиняемся за правду". - считает isaev_m111.

Практика публичных извинения широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят в эфире ЧГТРК публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и за критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".