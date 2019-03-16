Telegram-канал извинился перед мэром Магаса после его угроз

16 марта 2019, 21:12

Редакция анонимного Telegram-канала "338" принесла извинения мэру Магаса Беслану Цечоеву за опубликованные обвинения. Это случилось вскоре после того, как Цечоев пообещал найти автора поста и пригрозил ему "жесткой расплатой" в рамках закона. Это первые анонимные извинения в Telegram, обратили внимание комментаторы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа, чаще всего звучат извинения за оскорбленные чувства кавказских жителей, говорится в материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Автор поста о Беслане Цечоеве опубликовал "бездоказательные обвинения в ярко выраженной негативной и экспрессивной форме", признала 15 марта редакция Telegram-канала "338", который имеет 35 739 подписчиков. С этим автором прекращено сотрудничество, он лишен доступа к ресурсу за систематические нарушения "морально-этической составляющей в материалах" и отсутствие раскаяния. Уволенный автор специализировался на внутренней политике регионов Северного Кавказа, поэтому после его ухода, как сообщил канал, эти темы не будут глубоко затрагиваться.

"Мы глубоко сожалеем о том, что допустили подобное в своем коллективе, нанесли публичное оскорбление человеку, его коллегам, близким и родным. Не отсмотрели эту ситуацию вовремя, не уследили, не зафиксировали. […] Для нас крайне неприятно расставаться с талантливым человеком, автором многих расследований, публиковавшим смелые интересные тексты, благодаря которым многие и полюбили этот канал. Но острота слога не должна переходить в хамство и обман. Ни в реальной жизни, ни под маской интернета. А труд многих людей перечеркиваться ошибками одного, его высокомерием и ощущением безнаказанности. Надеемся, что его пример послужит наукой окружающим и в СМИ, и в социальных сетях", - говорится в сообщении Telegram-канала "338".

Этому сообщению предшествовал пост Беслана Цечоева на странице в Facebook 13 марта, который был впоследствии удален. Telegram-канал Baza утверждает, что сохранил скриншот этого поста, его распространили и многие СМИ. В этом посте мэр Магаса написал, что "аноним 338" не имеет права оскорблять людей, даже если "сидит в Санкт-Петербурге и считает себя сотрудником силовых структур". Он пообещал найти и "покарать" этого человека в рамках закона, следует из скриншота.

Беслан Цечоев подтвердил, что видел извинения редакции Telegram-канала "338". "Telegram-канал "338" на своём канале принёс извинения за аморальные высказывания", - написал он 15 марта на своей странице в Facebook.

Комментаторы новости об извинениях перед ингушским чиновником отмечают, что это первые анонимные извинения в Telegram, а также проводят параллели с заявлением спикера парламента Чечни Магомеда Даудова о мести блогеру Тумсо Абдурахманову.

Как писал "Кавказский узел", онлайн-спор Даудова с Абдурахмановым привел к тому, что 9 марта Даудов объявил блогеру кровную месть из-за слов об Ахмате Кадырове. Жители Чечни указали, что объявление кровной мести за оскорбление не соответствует чеченским традициям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Даудова о кровной мести под предлогом того, что "в правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет". Оппозиционер Алексей Навальный отметил, что слова Магомеда Даудова не соответствуют статусу высокопоставленного чиновника.

"Спикер парламента Чечни Лорд своей странной кровной местью Instagram-блогеру перевозбудил кавказских политиков. Теперь уже мэр Магаса, столицы Ингушетии, объявил месть (не кровную, но многого и не ждали) админам анонимного телеграм-канала", - написал Telegram-канал Baza 13 марта.

"Мэр Магаса поклялся отомстить админам анонимного телеграм-канала. Через 2 дня в канале опубликовали извинения. Первые анонимные извинения в Telegram", - говорится в сообщении этого же канала от 15 марта.

"Мэр Магаса Беслан Цечоев первым выбил анонимное извинение в Телеграм. По правде говоря, автор того поста значительно перебрал с оскорблениями. Кавказской аудиторией подобные оскорбления воспринимаются довольно болезненно и негативно отражаются на имидже силовиков, который и без этого хромает на обе ноги", - говорится в сообщении "Главком РИ" от 15 марта.