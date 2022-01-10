Ингушский чиновник извинился перед тейпом за встречу с Кадыровым

10 января 2022, 16:07

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Благожелательная встреча с Рамзаном Кадыровым на свадьбе потомка проповедника Кишиева вызвала недовольство в Ингушетии. Бывший глава республиканского управления по делам религий Яхья Хадзхиев после критики со стороны однотейповцев раскаялся в том, что поприветствовал главу Чечни.

Как писал "Кавказский узел", культ Кунта-хаджи Кишиева поддерживается властями Чечни. В январе в республике прошли массовые религиозные мероприятия ко Дню памяти Кунта-хаджи Кишиева. Муфтий Салах Межиев и другие паломники из Чечни приурочили к этой дате визит в Мекку.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле".

Житель Ингушетии Яхья Хадзиев, который является одним из участников встречи с главой Чечни на торжестве по случаю женитьбы сына потомка Кунта-хаджи Кишиева, Сайфуддина Ибрагима Кунта, извинился за то, что поприветствовал Рамзана Кадырова. "Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас", - цитирует издание ингушских активистов "Фортанга" перевод слов Яхья Хадзиева на аудиозаписи, попавшей в распоряжение издания.

Хадзиев указал, что критики его действий, в частности, заявили о желании разорвать с ним родственные связи. "Тот, кто хочет порвать со мной родство, должен понять, ради чего он это делает. Я ради Всевышнего прошу у вас прощения. Я признаю свою вину", - подчеркнул он.

Недовольство благожелательным поведением по отношению к Кадырову выразил тейп Хадзиевых. Яхья Хадзиев ранее, при главе Ингушетии Юнус-Беке Евкурове, возглавлял управление по делам религии, говорится в публикации в Instagram-паблике "Фортанга" от 9 января.

Хадзиев возглавил управление при Евкурове не ранее мая 2016 года, официально об этом не объявлялось, указано в публикации дагестанского издания "Черновик" от 5 мая 2016 года. Этот пост Хадзиев занимал и в 2017 году.

Видео встречи с Кадыровым было опубликовано в Instagram "Фортанги" 6 января. В кадре глава Чечни здоровается с группой седобородых мужчин в каракулевых папахах и тюбетейках. Это происходит в просторном помещении с высокими потолками, заполненном людьми. По данным "Фортанги", на видео Кадырова приветствуют, помимо Яхьи Хадзиева, Ахмед Пошев, Магомед Дзауров, Магомед Эсмурзиев, Лом-Али Буружев.

Видео с той же встречи, но снятое с другого ракурса, опубликовал 5 января Instagram-паблик "Чечня онлайн". Кадыров и люди в папахах и тюбетейках оживленно общаются, улыбаются друг другу, фотографируются. Видео озаглавлено как "Ингушская делегация выразила уважение Рамзану Кадырову".

"Кавказский узел" не располагает подтверждением о времени и месте съемки данных видеороликов.

С осуждением в адрес участников встречи выступил, в частности, старейшина Насыр-Корта Магомед-Башир Оздоев. Он высказался по поводу речи, произнесенной на мероприятии Ахмедом Пошаевым. "Ты <...> заявился в Насыр-Корт <...> и делал заявления о том, что мы должны жить в братстве <...> ты и твои друзья преследуете только личные цели <...> ты поступил очень плохо, раз позволил себе такую речь, больше не делай такого, потому что тебе это не оставят. Мы остановим тебя", - приводятся слова Оздоева в публикации Instagram-паблика "Фортанга" от 7 января.

В Ингушетии параллельно официальной системе местного самоуправления действует институт старейшин. Они пользуются авторитетом среди местных жителей и участвуют в политической жизни. Так, в 2020 году ингушские старейшины обращались к Владимиру Путину с просьбой освободить оппозиционных активистов, арестованных по делу о беспорядках в Магасе. Магомед-Башир Оздоев называется старейшиной Насыр-Корта и в сегодняшней публикации на странице общественной организации "Мехк Кхел" в Facebook.

Как ранее писал "Кавказский узел", в августе 2021 года минимум три представителя Ингушетии приняли участие в форуме в честь юбилея первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Читатели ингушских Instagram-пабликов заявили, что участие в официальных мероприятиях в Чечне недопустимо для представителей Ингушетии. Ингушские участники форума представились как муфтий, заместитель муфтия и его помощник, однако председатель Совета тейпов Мурад Даскиев и имам Харон Хамхоев указали, что эти люди не имеют никакого отношения к Духовному управлению мусульман республики. Представитель тейпа Султыговых призвал родственников отречься от своего родственника Магомед-Башира Султыгова, который принял участие в этом форуме.

Напомним, что чечено-ингушские отношения осложнились после того, как осенью 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключил с Рамзаном Кадыровым соглашение по вопросу установления границы между республиками. Преследование лидеров протестов продолжается до сих пор. Материалы о территориальных спорах Чечни с соседями "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет", а информацию о протестах в Ингушетии - в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".