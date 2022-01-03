Жители Чечни отметили массовыми мероприятиями день памяти Кунта-хаджи Кишиева

03 января 2022, 16:54

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В Чечне прошли массовые религиозные мероприятия ко Дню памяти Кунта-хаджи Кишиева. Муфтий Салах Межиев и другие паломники из Чечни приурочили к этой дате визит в Мекку.

Как писал "Кавказский узел", с 2009 года 3 января в Чечне отмечается День памяти Кунта-хаджи Кишиева. В этот день в республике совершаются религиозные обряды и паломничество к могиле матери Кишиева в селении Эртан. В 2021 году в этот день в Веденском районе селу Первомайское, основанному в середине XIX века Кунта-хаджи Кишиевым, было торжественно возвращено историческое название Хажи-Эвла.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле". В число последователей вирда Кунта-хаджи входят Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

В Чечне сегодня проходят массовые религиозные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и почитания Кунта-хаджи Кишиева, сообщает ИА "Чечня Сегодня".

"В городах и районах республики к 158-летию со дня ссылки шейха читают священный Коран, мавлид (собрание мусульман, приуроченное к важным событиям) и зикр (молитва с повторением имени Всевышего)", - говорится в публикации агентства.

В январе 1864 года Кишиев был арестован и заключен царской администрацией в тюрьму, а затем отправлен в ссылку в Новгородскую губернию вместе с группой своих сподвижников. Тогда же в Шали царские войска расстреляли шествие мюридов шейха, требовавших его освобождения.

Рамзан Кадыров сделал сегодня обращение в связи с Днем почитания Кунта-хаджи Кишиева. "Кунта-Хаджи был очень миролюбивым человеком. Он не брал в руки оружие и не призывал никого к насилию. Наоборот, все его проповеди были направлены на обеспечение мира, единства, согласия. Несмотря на исключительно миротворческую и созидательную деятельность, Кунта-Хаджи был арестован и отправлен в ссылку царскими властями. Это преступление невозможно объяснить ничем иным, как желанием ввергнуть народ в кровопролитие", - заявил, в частности, глава Чечни.

Он подчеркнул, что репрессии против верующих были "чудовищной политической ошибкой царских властей". "Вместо того чтобы поддержать человека, который призывал людей к терпению и пониманию, они отправили его в ссылку. Таким шагом они озлобили людей", - привело слова Кадырова ИА "Грозный-информ".

Муфтий Чечни Салах Межиев и другие паломники из Чечни посетили Мекку ко Дню почитания Кунта-хаджи Кишиева, сообщила 2 января ЧГТРК "Грозный", опубликовав репортаж об этом на своей странице в Instagram. "Сейчас мюриды чеченского устаза находятся в паломничестве в Мекке. Там они совершили зиярат на гору Джабаль ас-Саур, на ее вершине находится пещера, в которой во время своей хиджры Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) провел трое суток вместе со своим ближайшим сподвижником Абу-Бакром", - говорится в публикации.

На репортаж ЧГТРК "Грозный" обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником mika. "Больше всего в этом видео поражают слова муфтия Чечни Межиева, о живом Кунта-хаджи, который находится "в других землях", и что участники религиозных обрядов в его честь возносили мольбы о его скором возвращении на Родину", - написал он в комментарии к материалу о Магомеде Даудове.

Напомним, в январе 2020 года блогер Тумсо Абдурахманов раскритиковал Салаха Межиева за слова о том, что Кунта-хаджи Кишиев продолжает проповедовать ислам в мире. "Человек жил два или полтора века назад, - а он (Межиев) говорит, что этот человек жив по сегодняшний день", - подчеркнул Абдурахманов. Он процитировал в своем ролике видео выступления Межиева, который неоднократно подчеркнул, что Кишиев "и сегодня перемещается по земле", "перемещается по миру".

Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики тогда предположили, что чеченские богословы вводят людей в заблуждение. Утверждения о бессмертии и сверхъестественных способностях Кишиева укладываются в суфийскую доктрину, хотя и вступают в противоречие с ортодоксальным исламом, возразили исламоведы.

Публичная критика религиозных воззрений последователей суфизма в Чечне, высказанная Тумсо Абдурахмановым, неуместна, такая дискуссия должна подниматься лишь внутри джамаатов, пояснил "Кавказскому узлу" кавказовед Ахмет Ярлыкапов. Сам Тумсо счел возникшую после его слов дискуссию полезной для жителей Чечни, где критика всячески подавляется.



Отметим, что в июле в Чечне проводятся также массовые мероприятия в честь дня рождения Кунта-хаджи Кишиева. Идеи Кунта-хаджи помогли жителям Кавказа не отказаться от веры в годы репрессий и атеистической пропаганды, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.