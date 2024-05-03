Омбудсмен Армении потребовала расследовать жесткие задержания участников протестов

03 мая 2024, 09:23

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Участники акций протеста против делимитации границы пожаловались на чрезмерное применение силы полицейскими при задержаниях, сообщила омбудсмен Армении Анаит Манасян и потребовала расследовать эти инциденты.

Как писал "Кавказский узел", подкрепления силовиков были стянуты 2 мая в приграничное село Киранц Тавушской области, силовики задержали 31 участника акции протеста против делимитации границы. Во время задержания полиция неоправданно применяла силу и спецсредства, пожаловались жители села.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей.

Омбудсмен Армении Анаит Манасян назвала недопустимым применение полицейскими "несоразмерной силы" в отношении участников протеста против делимитации границы. Она пояснила, что с 22 апреля по 2 мая представители аппарата омбудсмена встретились в полицейских участках со 170 задержанными, и те рассказали о применении полицейскими несоразмерной силы при задержаниях, сообщило 2 мая издание Armenia Today.

По словам Манасян, в отдельных случаях полицейские не предъявляли участникам акций никаких требований, хотя в качеств основания для задержаний было названо именно невыполнение законных требований сотрудника полиции.

Кроме того, по ее словам, в некоторых случаях полицейские не называли основания и причины задержания и не уведомляли задержанных об их праве на телефонный звонок после задержания.

Также аппарат омбудсмена получил ряд жалоб о том, что машины участников акций безосновательно остаются длительное время на штрафстоянке полиции. По всем этим случаям омбудсмен обратилась "к соответствующим органам, в том числе с требованием о проведении подробного и всестороннего расследования", говорится в публикации.

Напомним, 30 апреля по обвинению в неподчинении полицейским были задержаны в Ереване 64 сторонника оппозиционного движения "Национально-демократический полюс". Ранее, 27 апреля, силовики в Тавушской области попытались задержать оператора информационного сайта Newday Джанибека Хачатряна, применив к нему силу. Союз журналистов Армении потребовал расследовать действия силовиков.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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