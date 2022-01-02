Магомед Даудов пожаловался на шантаж девушек от его имени

02 января 2022, 21:32

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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что "обратился в специальные службы" по поводу людей, которые пишут пользователям Instagram от его имени. Некоторые комментаторы указали, что ждут публичных извинений от мошенников.

О том, что в Instagram действует мошенник, который с фейковых страниц занимается противоправной деятельностью, Магомед Даудов сообщил сегодня на своей странице в этой соцсети. «Он пишет пользователям социальной сети, старается войти в доверие, выпрашивает фотографии у доверчивых девушек, а затем шантажирует своих жертв на деньги. Известно о случаях давления и вымогательства крупных сумм денег через виртуальные платёжные системы», - написал Даудов.

Он отметил, что «обратился в специальные службы для принятия соответствующих мер». В посте Даудов привел фото страницы, с которой, по его данным, действует мошенник – там значится 12,6 тысячи подписчиков в то время, как у самого спикера более 2,6 миллиона фолловеров.

Пост Даудова за 19 часов собрал 3230 отметок «нравится» и 368 комментариев. Большинство комментаторов требуют найти и наказать человека, о котором написал чеченский спикер. «Каждый ответит за свои бесчестные поступки!!!» - пишет, в частности, posledhy. «Сомнений нет, что Вы найдёте его, не таких находили!» - отмечает legion_revansh. «Нужно поймать и наказать», - высказывается admalla5. «Найти и по всей строгости в рамках закона наказать нужно», - подчеркивает xas_sik.

Также некоторые пользователи соцсети высказывают мнение, что этому человеку предстоит извиняться за свой поступок. «А когда он попадётся, будет говорить, что черти попутали, извиняться будет», - предполагает trai.ner2727. «С нетерпением жду его с извинениями на ЧГТРК Грозный», - пишет medi_didi_na95_777.

Жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Практика принуждения к извинениям с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова распространилась и за пределами республики. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Стоит отметить, что, как писал "Кавказский узел", ранее Магомед Даудов подверг резкой критике жителей республики, которые проводят прямые эфиры в соцсетях. 20 октября он назвал допустимым лишь обсуждения "серьезных тем" и призвал родных и представителей местных властей "заняться" пользователями сервисов TikTok и "Биго Live", ведущими пустые разговоры. После этого в Instagram появился паблик с угрозами конкретным пользователям этих сервисов, и в двух публикациях показывается, как Даудов приходит в эфир к девушкам-блогерам, после чего они прерывают трансляцию. Травля блогеров, которая развернулась в одном из чеченских Instagram-пабликов с подачи спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, вызвана стремлением властей к тотальному контролю над всеми сферами жизни, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.