Выступление Даудова послужило поводом для травли пользовательниц соцсети

21 октября 2021, 05:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После того, как спикер парламента Чечни Магомед Даудов раскритиковал активных пользователей "ТикТок" и "Биго Live", в Instagram появился паблик с угрозами конкретным пользователям этих сервисов.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов подверг резкой критике жителей республики, которые проводят прямые эфире в соцсетях. Даудов назвал допустимым лишь обсуждения "серьезных тем" и призвал родных и представителей местных властей "заняться" пользователями сервисов TikTok и "Биго Live", ведущими пустые разговоры.

После выступления спикера парламента Чечни Магомеда Даудова с осуждением пользователей "ТикТока" и "Биго Live" в Instagram было зарегистрировано сообщество "Стоп Эфир" ("stop_live_095"). Первой публикацией паблика стало обращение Даудова, всего же по данным на 04.00 мск 21 октября в паблике четыре публикации, но уже более девяти тысяч подписчиков.

"Санитары общества Stop_live_95 (Telegram). Очистим чеченский сегмент Instagram, TikTok, Bigolive от нравственных изгоев", - говорится в описании паблика.

Последняя по данным на 04.00 мск 21 октября публикация в сообществе - обращение к девушке с требованием удалить фотографии, "порочащие честь народа". В паблике размещены четыре фотографии, где лицо девушки замазано. "Себя вы непременно узнаете", - утверждают авторы публикации, обращаясь в героине.

"До тех пор, пока вы называете себя чеченцами/чеченками, вы обязаны соблюсти общие правила поведения", - настаивают они, добавляя: "Мы не позволим вам попирать достоинство и честь народа своим поведением!"

При этом админы канала обращаются к родственникам и родителям девушки: "Если вы не повлияете на свое чадо/родственника, это сделать будем вынуждены мы! Зачем нам все доводить до крайностей". Какого рода крайности и как родственники могут повлиять на девушку - не уточняется.

Однако варианты воздействия предлагают комментаторы, которые предложили для начала повлиять на салоны красоты. "Запретите уколы, салоны, которые как инкубаторы выпускают девушек! Которым надувают все и вся! А то ходят как утки!" - предложила shamilana.

"Надо брать за горло и салоны, кто делаем им губы и т.п." - придерживается аналогичного мнения ramzan_080.

"Надо еще позакрывать все косметологии! Которые делают эти губы, скулы и все в этом роде!" - вторит предыдущим комментаторам dreamer.of.beauty.

"Самые опасные враги нашего общества - они", - считает muslim_abas70, не уточняя, кого имеет в виду.

Большинство комментариев под публикацией - а их набралось по данным на 04.00 мск сегодня, 21 октября 235 при 806 лайках - оставлены на чеченском языке. Те комментаторы, которые написали на русском, поддержали концепцию паблика. "Молодцы, так держать", - отметил admin_predct_kra_86.

"Давно бы пора", - считает axmed_shelho.

Само обращение Даудова, которое "дало старт" паблику, набрало по данным на 04.00 мск 21 октября 140 комментариев при более чем 21 тысяче просмотров. Комментаторы также практически единодушны в своей поддержке инициативы спикера чеченского парламента. "Нет сомнений, давно пора", - отметил za_sebya_95.

"Поддерживаю. Давно бы пора из образумить и провести воспитательные беседы", - считает umalt_kharcho.

"Все эти девушки, которые ведут себя вульгарно и ставят что угодно, и в прямом эфире смело разговаривают, они все то ли ихние родственники кто-то работаю в полиции, то ли в правительстве, или сами они где-то на высшем работают. А достается тем, у кого вообще никого и ничего нету, им достается. Жаль, что там не говорили наши высокопоставленные, все равно они их не слушают, пока их самих не остановят. Лучше бы этот тикток не был бы. И без этих сайтов хорошо жили", - развернуто изложил свою позицию пользователь ja_06_24.

"Я думаю, стоит вести красивые психологические разговоры с ними и не выставлять их на всеобщее обозрение. Все-таки молодые и глупые. А так, конечно, очень грустно от того, что ребята уделяют столько времени подобным вещам и не понимают, что это некрасиво", - отметила sara_architect.

Инициативу Даудова оппозиционный Telegram-канал 1ADAT сравнил с борьбой с ветряными мельницами. "Все хотя бы раз в жизни слышали о том, как герой романа Мигеля Сервантеса боролся с ветряными мельницами. Героя звали Дон Кихот. Наш герой - просто Дон. Дон, который также решился бороться с ветряными мельницами, но, в отличие от героя романа Сервантеса, Дон делает это не из благих целей, а ради дешевого популизма", - считают авторы канала.

Они напомнили, что уже существовало подобное движение под названием "Карфаген", "которое за эту самую нравственность боролось". "И если вы не в курсе, что стало с "Карфагеном", то мы расскажем. "Карфаген" - это уже полная копия романа Сервантеса, когда человек решил что-то делать из благих побуждений. Да, местами неправильно и неумело, с ошибками, но с благими намерениями. И борьба эта привела к тому, что "Карфаген" осознал, что занимается как раз этой самой "борьбой с ветряными мельницами", - говорится в публикации канала, по мнению авторов которого "разврат исходит" как раз от местных властей.

В Чечне в 2017 году действовало интернет-сообщество "Карфаген" с такими же целями и задачами: его участники публиковали в соцсети "ВКонтакте" фотографии чеченок из их аккаунтов в "Инстаграме". Участники группы призывали родных девушек "разобраться" с ними. В сентябре 2017 года представитель Роскомнадзора сообщил, что паблик "Карфаген" внесен в реестр запрещенных ресурсов после обнаружения в нем сотрудниками Генпрокуратуры экстремистских материалов. По мнению экспертов, такие сообщества в соцсетях, как "Карфаген", в своей риторике противоречат и адатам, говорится в справке "Кавказского узла" ""Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

"Никакой борьбы за нравственность со стороны кадыровцев нет и не будет, ведь они не будут бороться сами с собой", - утверждают авторы канала, добавляя, что "все эти люди, с которыми они там якобы будут бороться, являются порождением их системы".

Обращение Даудова опубликовано также на Youtube-канале "ЧП Чечня", где оно набрало по данным на 04.00 мск 21 октября 7612 просмотров и 79 комментариев. Большинство комментариев также на чеченском, те немногие, написанные на русском - в основном в поддержку, но встречаются и скептические.

"Чем разбираться, кто где сидит, вы бы рабочие места создавали", - считает, к примеру, Зара Киломатова, но тут же получается несколько гневных ответов.

Многие комментаторы поддержали Даудова и на Youtube-канале "KavkazPress", где видеоролик набрал 22032 просмотра и 327 комментариев. Здесь также некоторые комментаторы предложили привлечь к ответственности владельцев салонов красоты. "И еще, надо уделить внимание на косметологию, которая искривляет и искажает Аллахом данную красоту. Губы, глаза, уши - все искажают они", - предложил пользователь под ником "Дала тола ёйла Амин я Аллах1". Впрочем, его предложение раскритиковал пользователь тамплиер, которые написал: "Вам тогда в Афганистане нужно жить".

Аналогичное мнение по поводу трендов в индустрии красоты высказал пользователь с ником "М М": "И надо ботоксами, пластикой заняться на правительственном уровне. Запретить, наказать, штрафовать. Тогда будет порядок".

"Более чем уверен, что вы будете подобных отщепенцев ловить и показывать их на всеобщее обозрение, тем самым зарабатывая себе какие-то баллы, а тем временем люди со всего мира будут смеяться над ними. И понятное дело, что этим вы занимаетесь ради популизма, вот увидите результат всего через полгода-год. Иначе, имея столько сил и возможностей, вы бы давным-давно занялись бы этой проблемой, если бы реально болели бы за наш народ", - считает "Тот самый".

В 2010 году по Грозному прокатилась волна физического и психологического насилия за появление на улице с непокрытой головой или в "нескромной" одежде. В том числе женщин обстреливали из пейнтбольных ружей, говорится в материале "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне" на "Кавказском узле".

При этом высказаться определенно о том, как одеваться женщинам, власти Чечни не смогли. В 2016 году, когда женщин в Чечне переодевали из платков и косынок в хиджабы, местные жительницы жаловались на запутавшую их череду противоречивых требований. "С этими хиджабами происходит непонятно что. То нас заставляют их носить, то придираются к тем, кто их носит, то отменяют, теперь вот решили снова ввести. Хиджаб не является частью нашего национального костюма – наши девушки всегда носили большие головные платки, некоторые – просто косынки. Мою знакомую несколько лет назад задержали в Грозном силовики за то, что на ней был хиджаб, и она закрыла часть подбородка. Ее обозвали "ваххабиткой", "шайтаном" и едва не забрали куда-то", –описала тогда ситуацию девушка по имени Зарема.