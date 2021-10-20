Даудов пригрозил активным пользователям соцсетей

20 октября 2021, 22:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спикер парламента Чечни подверг резкой критике жителей республики, которые проводят прямые эфиры в соцсетях. Даудов назвал допустимыми в соцсетях лишь обсуждение «серьёзных тем» и призвал родных и представителей местных властей «заняться» пользователями сервисов "ТикТок" и "Биго Live", ведущими «пустые разговоры».

"Кавказский узел" сообщал, что в Чечне местное телевидение регулярно выпускает репортажи с порицанием и извинениями жителей за различные поступки, в том числе за публикации в соцсетях и мессенджерах, а Рамзан Кадыров и его соратники озвучивают угрозы в адрес авторов негативных материалов о регионе и тех, кто, по их мнению, нарушает нормы чеченской морали. Практику публичных извинений следует распространить повсеместно, готовность публично покаяться свидетельствует о порядочности человека, заявил 3 октября вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров. Вынужденные публичные извинения не всегда искренни, возразили пользователи Instagram, упрекнув Умарова в лукавстве.

«Есть такие страницы - "ТикТок", "Биго". […] Парни с метровой бородой сидят в каких-то непонятных эфирах, где им пишут не пойми что. Разве это не стыд? Даже представить сложно, что чеченцы могут себя так вести. Вы что в этом Тик-Токе творите? Вам заняться нечем? Спортзалов нет? Пойдите в спортзал. Займитесь спортом, тогда не придётся бросать бутылки, если какой-то спортсмен подойдёт. Мечетей нет? Пойдите в мечеть, проведите время себе во благо, если у вас его так много», - заявил Магомед Даудов во время эфира со своей страницы в Instagram. Запись эфира опубликована сегодня в Instagram-паблике «eldit_net», перевод слов Даудова сделан «Кавказским узлом».

По словам Даудова, «уже люди других наций удивляются» и «стыдят» чеченцев, которые проводят время в прямых эфирах. «У вас много времени? Да даже если много времени, такое недопустимо, и мы за это возьмёмся», - сказал Даудов.

Он также раскритиковал девушек, которые общаются в эфирах с мужчинами. «Девушки, вы чего вообще? Когда это такое вообще было, что чеченская девушка выходила на связь с парнями, чтобы их смотрели и писали им непонятно что. Вы что за люди вообще? . […] Наш глава, если узнаёт, что мы об этом узнали и не приняли никаких мер, он нам этого не простит. Министерство по делам молодёжи, займитесь этим, главы районов, но в первую очередь родители», - призвал Даудов. Если разговоры родителей не помогут, надо обращаться к имамам, связываться с участковыми, указал он и добавил: «Хорошо, что видно ваши лица».

«Одно дело, когда там обсуждают какие-то серьёзные темы: науку, спорт, но когда ведутся пустые разговоры непонятно о чем и пишут в комментариях непристойные вещи, то это недопустимо. С ними надо поговорить, возможно, они думают, что это нормально, возможно с ними никто не беседовал на эту тему. У нас ведь очень хорошая молодёжь, им один раз объяснишь, и они понимают, благодарят за наставление. Поэтому надо поговорить для начала, а потом уже если не поймут с первого раза, то предпринять меры. Нас не так много, мы не можем подобные вещи допускать», - подчеркнул Даудов.

За 11 часов эта публикация собрала почти 32 тысячи просмотров и 327 комментариев, в большинстве своем поддерживающих слова Даудова. Некоторые из комментаторов предложили запретить соцсети и наказывать тех, кто сидит в видеочатах.

«Давно пора этим заняться ...порой стыдно бывает за них, в Инстаграме не лучше ведут себя некоторые представители нашей нации», - пишет madina_turlueva. «Сейчас у родителей времени нет - воспитывать и оберегать своих подростков, все сидят в телефонах, за рулём все в телефонах, весь этот разврат - всем в доступе! Валлахъи надо было вообще запретить все соцсети!» - считает grozny_prizrak_95_07. «Всем сбрить бороды, кто там сидит в этих видео чатах», - предлагает tairzid. «Надо имена фамилии выставлять ‼️пусть все узнают этих героев ‼» - указывает brend_z___.

Отметим, власти Чечни следят за поведением выходцев из республики и в других российских регионах. Силовики неоднократно вывозили из Москвы в Грозный чеченцев, объявленных ими наркоманами или правонарушителями. Так, в августе 2020 года публично раскаялись и были отправлены на общественные работы около сотни уроженцев республики, которых силовики заставили вернуться из российской столицы на родину. Местные жители указали, что вину этих людей никто не доказывал - молодых людей унизили, а на их родных оказали давление вместо того, чтобы наказать нарушителей по закону.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" - на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".