Слова Умарова в защиту извинений вызвали критику пользователей соцсети

04 октября 2021, 10:47

Практику публичных извинений следует распространить повсеместно, готовность публично покаяться свидетельствует о порядочности человека, заявил вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров. Вынужденные публичные извинения не всегда искренни, возразили пользователи Instagram, упрекнув Умарова в лукавстве.

Как писал "Кавказский узел", новый виток практики публичных извинений произошел этим летом, после того, как пользователи Instagram запустили флешмоб, содержащий упоминание Рамзана Кадырова. Поводом для флешмоба стала угроза Кадырова уничтожить пользователя соцсети за обращенные к главе Чечни слова "ты не человек, ты просто шайтан". 11 июня ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с извинениями подростка из Кабардино-Балкарии за видеоролик с оскорблениями в адрес Кадырова. 19 июня извинения Кадырову принес подросток из Ставропольского края. Флешмоб со словом "шайтан" свидетельствует об общественном неприятии практики публичных извинений, пояснила правозащитница Светлана Ганнушкина.

Практика извинений под видеозапись должна быть распространена повсеместно, заявил журналисту радиостанции «Говорит Москва» вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров. По его словам, особенно важно снимать извинения на видео, если человек зафиксировал свое нарушение на камеру.

"Это прекрасная идея. Неважно, лицемерно он это делает или нет. Если лицемерно, то за свой проступок он уже наказан тем негативом, который принесёт в ходе такого извинения. Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед Богом очистил свою душу, и перед людьми", - привела вечером 3 октября слова Умарова радиостанция на своем сайте.

Джамбулат Умаров заверил, что практику публичных извинений, распространившуюся во многих регионах, инициировала не Чечня. "Боюсь, что эту практику подсмотрели не у Чеченской республики. Это хорошо, что Чеченская республика стала напоминанием такой практики. Но она не несёт пальму первенства в этом вопросе. Это благородное действие приветствуется во всех мировых конфессиях. Почитайте Библию, Коран, Тору. На протяжении всей истории человечества нормальные люди имели здоровое обыкновение извиняться, если человек совершил проступок. Неважно, на камеру они делают это или в индивидуальном порядке. Способность повиниться ярко свидетельствует о наличии у человека нравственного стержня, мужества и целостности. Извиняться - это не только не позор, это признание вины и покаяние, доказательство настоящей человечности", - процитировала Умарова радиостанция.

Видеозапись разговора с журналистом Джамбулат Умаров разместил сегодня ночью на своей странице в Instagram. В разговоре, который велся по громкой связи, журналист попросила Умарова прокомментировать историю с извинениями блогера Руслана Бобиева и аналогичные случаи в Белоруссии.

В конце сентября блогер Руслан Бобиев, приехавший в Москву из Сочи, опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он имитирует половой акт с девушкой на фоне православного храма Василия Блаженного. Эта фотосессия вызвала недовольство верующих. Блогер был задержан полицией и публично извинился за свой поступок. "Я фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь. Я никогда больше так не буду делать", - сказал он.

"Корреспондент радио «Говорит Москва» рассказала мне о том, что извинения на камеру теперь становятся обычным делом не только в России, но и в других странах, в частности, в Беларуси. Я не знаю, у кого они переняли эту практику, но в одном я уверен точно - пальма первенства в этом вопросе не у Чечни", - написал Джамбулат Умаров в пояснении к видеозаписи разговора.

К 10.45 мск публикация Умарова набрала 10,4 тысячи просмотров, под ней размещено 34 комментария. Авторы некоторых из них напомнили о разнице между искренним раскаянием и вынужденным публичным извинением.

"Красиво жонглировать словами вы знаток, но вот разницу в извинениях непосредственно перед «оскорбленным» и на камеру на весь мир, вы слукавили, хотя я другого от вас и не ожидал", - написал, в частности, ihlas111. "Не существует в этом мире человека, который никогда не совершал ошибок, и вы в том числе. Так что люди учатся на ошибках. Если вам предложили лично извиниться на весь мир или с глазу на глаз, то что бы вы, Джамбулат, выбрали?" – поинтересовался этот же пользователь в другом комментарии.

"Есть тонкая грань между искренним пониманием ошибки и раскаянием, и заставить извиниться, в первом случае человек ошибочно оклеветал другого человека, понял свою ошибку, а в другом под страхом извинился, но мнение он не изменил", - указал gorec. "Извиниться можно по-разному, от испуга, от угроз, от шантажа, от трусости и в некоторых случаях от мужества признания ошибки", - написал maga111zzz.

"Такое практикуется только в странах, где пост занимает диктатор, и благородно [извиняться], разумеется, когда это перед тем, кого обидел, а не на трансляции у всей страны", - указал filmi_na_realnix_sobitiyax. "Благородно - перед тем, кого ты обидел", - согласился ket.tab. Джамбулат Умаров, по состоянию на 10.45 мск, не ответил на эти комментарии.

Некоторые пользователи поддержали позицию вице-премьера Чечни. "Для того чтобы болтать, ума и мужества не нужно! А вот для признания вины нужно огромное усилие и мужество!" – написал, в частности, za_kra_ibragim01, на странице которого часть публикаций сопровождена хэштегами "#кадыровнашагордость" и "#мысемьякра".

Напомним, практика публичных извинений, которая активно применяется в Чечне, распространилась и на другие регионы России. Так, 29 марта житель Красноярского края обнародовал видеозапись своего извинения за оскорбительные слова, адресованные участникам совместных учений Росгвардии и чеченского СОБР. Он пояснил, что во время высказывания оскорблений был нетрезв.

3 февраля 2020 года в YouTube-канале "Зелимхан" был опубликован ролик, в котором житель Челябинской области Дмитрий Куприн попросил прощения за свое видео с оскорбительными выпадами в адрес чеченского народа. После этого автор канала "Зелимхан" заявил, что в отношении Куприна "вопрос полностью закрыт".

Сами жители Чечни регулярно приносят извинения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, государственный телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".