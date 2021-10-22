Аналитики объяснили преследование стримеров властями Чечни

22 октября 2021, 00:30

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Травля блогеров, которая развернулась в одном из чеченских Instagram-пабликов с подачи спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, вызвана стремлением властей к тотальному контролю над всеми сферами жизни, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Администраторы паблика выложили два новых видео с "воспитанием" девушек и пообещали, что спрос с мужчин "будет больше".

Как писал "Кавказский узел", 20 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов подверг резкой критике жителей республики, которые проводят прямые эфиры в соцсетях. Даудов назвал допустимым лишь обсуждения "серьезных тем" и призвал родных и представителей местных властей "заняться" пользователями сервисов TikTok и "Биго Live", ведущими пустые разговоры. После того как спикер парламента Чечни Магомед Даудов раскритиковал активных пользователей "ТикТок" и "Биго Live", в Instagram появился паблик с угрозами конкретным пользователям этих сервисов.

Призывы Даудова и угрозы отслеживать поведение в соцсетях идут от неполноценности власти, заявил политолог Магомед Хамидов. "Власть, чувствует свою, мягко говоря, несостоятельность и испытывает комплекс собственной неполноценности. И это, кстати, касается не только Чечни, но и в целом по России такая ситуация. Мы видим ведь, как российские власти пытаются контролировать интернет или даже закрыть что-то", - отметил он.

По мнению Хамидова, эти попытки контроля будут продолжаться. "До тех пор пока она (власть) в силе, такого рода "воспитание общества" будет продолжаться. Противостоять этому давлению власти сложно. Пока она сама не изживёт себя", - полагает политолог. .

По его словам, конечно, власть, в первую очередь, беспокоит критика в ее адрес. "Но она ещё подаёт себя как блюститель нравственности. Поэтому обращают внимание и на такие мелкие вещи и требуют удалить фотографию девушки и тому подобное", - отметил Хамидов.

Он указал, что желание контролировать идёт исключительно от власть имущих. "В самом обществе таких запросов нет. Общество, в отличие от власти, трезво оценивает ситуацию в соцсетях", - заключил Хамидов.

Власть настроена на тотальный контроль в обществе, отметил правозащитник Оюб Титиев. "Не знаю, что конкретно тревожит Даудова, но причина призыва к усилению контроля за соцсетями может быть любая. Это и из-за критики власти. И из-за постов о моде, о парфюмерии и прочее. Потому что властители считают себя и законодателями мод, и законодателями всего что угодно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщества в пабликах с целью отслеживания нежелательного контента создаются властью, отметил Титиев. "Давно уже власти говорили, что они создадут отдел, который будет за всеми выступлениями в социальных сетях и СМИ. Скорее всего и сейчас они сами создали эту группу ("Стоп ЭФИР"), как и другие похожие", - пояснил он.

Возможность прямых эфиров дают множество платформ, отметил специалист по соцсетям, директор пиар-агентства 2L Александр Лихтман. "Платформ миллион: и Snapchat, и Instagram, и Tiktok, и YouTube, и Vimeo и Microsoft Stream, и Twitch... И Facebook с "Одноклассниками" даже. В Telegram можно делать стримы в чатах и на каналах. Стримить можно даже на Amazon live, Dacast, в Twitter", - рассказал он.

У каждого из ресурсов свои правила сохранения и удаления стримов. "Насколько я знаю, в некоторых платформах лайвы удаляются автоматически, типа Instagram, в некоторых можно их сохранять или не сохранять. Наверняка, в некоторых можно самоудаляющиеся записи делать. Но это я не изучал", - пояснил Лихтман.

За последние сутки в Instagram-паблике "Стоп эфир" (Stop_live_095) появилось пять публикаций. На двух из них Даудов приходит в эфир к девушкам-блогерам. В частности, когда одна из девушек ведет эфир, весело смеется, в чате появляется надпись с аккаунта lord_095. "Я не ушел", - написал он. "Дабавьте" (орфография сохранена - прим. "Кавказского узла"), - говорилось в следующем сообщении. После того, как Даудов вышел в эфир, он произнес несколько слов на чеченском и девушка прервала трансляцию.

Публикация набрала на 22:00 мск в паблике, насчитывающем 11,9 тысяч подписчиков, 24,9 тысячи просмотров и 187 комментариев, большинство из них на чеченском языке.

"Это, конечно, хорошо, но незаконно, у каждого своя личная жизнь - это Россия, законы надо соблюдать российские, а ненадуманные", - прокомментировала видео roza_04_04. В ответ она получила оскорбления от других комментаторов.

В одной из публикаций выложено видеообращение Даудова к подписчикам паблика. В описании к ролику говорится: "Благодаря именно вам и вашей деятельности много людей поняло свои ошибки, удаляют свои материалы, порочащие честь и достоинство, а некоторые вообще отказываются от дальнейшего проведения эфиров в целом! Благодарим всех кто отнесся с пониманием и идет навстречу, не из-за боязни а из-за уважения в первую очередь к себе, к своим родным, народу, традициям и обычаям! Наша борьба направлена против определенной группы людей и не имеет разделения по половому признаку, с мужчин спрос будет выше!".

Эта публикация набрала на 22:00 мск 14 013 просмотров и 136 комментариев. Комментаторы, многие из которых выступают под демонстративно прокадыровскими никами, поддержали Даудова.

В другой публикации, сделанной от имени администратора сообщества, говорится, что ряд пользователей выступает против размещения фотографий и других данных тех, кто себя ведет "недостойно". "Мы не собираемся и не ставим цель "возглавлять" беспредел и распространять фото и видео материалы про таких людей. Потому будем вынуждены использовать метод публикаций таких личностей как "крайний метод", до которых не дошли наши призывы, проигнорировали советы и просьбы!" - указано в публикации. Эта публикация набрала к 22:00 мск 686 отметок "нравится" и 45 комментариев.

С высказанной позицией согласились не все авторы комментариев на русском языке, часть из них предложила, напротив, выкладывать все материалы, чтобы тем, кто себя ведет недостойно, было стыдно. Другие вынесли на рассмотрение аккаунты девушек, которые, по их мнению, ведут себя неправильно.

В 2010 году по Грозному прокатилась волна физического и психологического насилия за появление на улице с непокрытой головой или в "нескромной" одежде. В том числе женщин обстреливали из пейнтбольных ружей, говорится в материале "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне" на "Кавказском узле".

При этом высказаться определенно о том, как одеваться женщинам, власти Чечни не смогли. В 2016 году, когда женщин в Чечне переодевали из платков и косынок в хиджабы, местные жительницы жаловались на запутавшую их череду противоречивых требований. "С этими хиджабами происходит непонятно что. То нас заставляют их носить, то придираются к тем, кто их носит, то отменяют, теперь вот решили снова ввести. Хиджаб не является частью нашего национального костюма – наши девушки всегда носили большие головные платки, некоторые – просто косынки. Мою знакомую несколько лет назад задержали в Грозном силовики за то, что на ней был хиджаб, и она закрыла часть подбородка. Ее обозвали "ваххабиткой", "шайтаном" и едва не забрали куда-то", – писала тогда ситуацию девушка по имени Зарема.