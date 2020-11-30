Старейшины вступились за ингушских активистов

30 ноября 2020, 04:26

Ингушские старейшины обратились к Владимиру Путину с просьбой освободить оппозиционных активистов, которых судят по обвинению в организации беспорядков в Магасе в 2019 году.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России предписал рассматривать дело семи лидеров протестов, которых в отличие от рядовых участников митинга, обвиняют в создании экстремистского сообщества, в Ставропольском крае. Защита выступала против изменения подсудности дела. 19 ноября суд на полгода продлил срок содержания под стражей ингушским активистам. Судья отказался рассматривать ходатайства адвокатов на предварительном заседании, защита сочла это процессуальным нарушением.

В создании экстремистского сообщества обвинены член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член ИКНЕ и общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев, член ИКНЕ и бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, член ИКНЕ и глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, член ИКНЕ, председатель движения "Опора России" и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев.

Ингушские старейшины опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению уголовного дела в отношении Ахмеда Барахоева, Бараха Чемурзиева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова, Зарифы Саутиевой, Багаутдина Хаутиева и Ислама Нальгиева, пишет сегодня, 30 ноября, "Коммерсант".

Авторы обращения назвали фигурантов дела "богобоязненными мусульманами и законопослушными гражданами", а их действия - совершенными из соображений "справедливости, законности и правопорядка".

Обращение Совета тейпов Республики Ингушетия к президенту России Владимиру Путину было опубликовано на странице объединения в соцсети Facebook. "Именно требованием законности и правопорядка были движимы люди, когда выходили на митинги и другие акции. А сегодня многие из них находятся под стражей, как "лидеры протестного движения". И десятки следователей больше года пытаются вменить им обвинение по статье "экстремизм", что совершенно лишено здравого смысла. Поэтому действия стороны обвинения часто вызывают обратное восприятие в обществе. Люди перестают верить правосудию, что неизбежно вызывает недоверие и к органам исполнительной власти", - говорится в обращении, под которым стоит 20 подписей.

Верховный суд Ингушетии постановил ликвидировать Совет тейпов ингушского народа за вмешательство в деятельность властей и обнародование гостайны. В августе апелляционный суд в Сочи признал законной ликвидацию совета. По словам Мурада Даскиева, который был исполняющим обязанности главы ликвидированной организации, тейпы, входившие в ее состав, вошли в Совет тейпов Республики Ингушетия.

Обращение к Путину с просьбой освободить активистов опубликовал 28 ноября на "Кавказском узле" и председатель Координационного совета неправительственных организаций Республики Ингушетия, блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

"Жители Ингушетии требовали только уважительного отношения к народу и соблюдения его законных интересов. Торжеством несправедливости в отношении жителей республики стало уголовное преследование почти 60 человек. Среди арестованных двое 70-летних старейшин Ахмед Барахоев и Малсаг Ужахов, а также молодая девушка, деятель культуры Зарифа Саутиева [...] Находящиеся под стражей представители ингушского народа требовали только соблюдать закон и проявлять уважение к жителям республики, предавали гласности разбазаривание бюджетных средств", - пишет Муцольгов.

Он попросил Путина "принять мудрое и взвешенное решение и освободить из-под стражи необоснованно преследуемых в уголовном порядке участников народного протеста, а также его лидеров Ужахова, Барахоева, Мальсагова, Чемурзиева, Хаутиева, Нальгиева и Саутиеву, а начавшийся судебный процесс вернуть из политического в правовое поле".

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками.