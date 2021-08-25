Жители Ингушетии раскритиковали участников форума в честь Ахмата Кадырова

25 августа 2021, 17:31

Участие в официальных мероприятиях в Чечне недопустимо для представителей Ингушетии, заявили читатели ингушских Instagram-пабликов. Представитель тейпа Султыговых призвал родственников отречься от участника чеченского форума Магомед-Башира Султыгова. Как писал "Кавказский узел", чечено-ингушские отношения осложнились после того, как осенью 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключил с Рамзаном Кадыровым соглашение по вопросу установления границы между республиками. Преследование лидеров протестов продолжается до сих пор. Материалы о территориальных спорах Чечни с соседями "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет", а информацию о протестах в Ингушетии - в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Сегодня в Instagram-паблике "Дагестан. Ингушетия. Чечня" было опубликовано видео, снятое в едущем по улице в Грозном автомобиле. В машине едут два пассажира и водитель. Автор видео поясняет, что они едут "на форум в честь дня рождения Кадырова Ахмата-хаджи" и представляет себя и своих спутников как муфтия, помощника муфтия и заместителя муфтия. Какой именно это муфтият, не уточняется. 23 августа отмечалось 70-летие со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова. В Чечне к этой дате приурочены открытие школы, начало строительства электростанции, вело- и автопробег и другие акции. Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова. К 70-летию со дня рождения Ахмата Кадырова власти приурочили также открытие центра "Грозный молл", мечети в Алдах и раздачу квартир в Надтеречном районе. Рамзан Кадыров педалирует заслуги отца, продолжая его линию по связям с Кремлем, указали аналитики. Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном, говорится в биографии Ахмата Кадырова, опубликованной на "Кавказском узле". Полномочия этой делегации вызвали сомнения у читателей паблика, позиционирующих себя как жителей Ингушетии. "Самопровозглашенный междусобойчик, так сказать", - отметил zamsak777. "Заммуфтия за водилу - что, не могли такие чины себе водителя организовать?" - удивился baga_505_. "Видать никто не подписался (то есть не согласился ехать. - Прим. "Кавказского узла") на такое дело", - предположила milka__________m. Комментаторы раскритиковали людей с видео за визит в Чечню, поспорив при этом, влияет ли это на репутацию республики. "Неужели Ингушетия ложится под Кадырова?" - написал muhammad_gurabadaiman. "Это не Ингушетия это три <...> самозванца" - возразил timur_geroev77.

К 17.30 мск 25 августа эта публикация в группе magas.grozny.mahachkala собрала 332 "лайка" и 112 комментариев. У паблика 232 тысячи подписчиков.

Духовный центр мусульман Ингушетии был ликвидирован решением Верховного суда Ингушетии еще 16 сентября 2019 года. Муфтии при этом избираются. В августе 2020 года на этот пост был избран Иса Хамхоев. Это не тот человек, что представлен в качестве муфтия на видео. В апреле суд назначил Хамхоеву штраф за проведение выборов муфтия без уведомления властей. Защита настаивала, что уведомление не требовалось, поскольку на мероприятии присутствовало менее ста человек. А 27 мая суд оштрафовал Хамхоева в третий раз, признав его проповедь незаконной миссионерской деятельностью. Штрафы, наложенные судами на муфтия, стали частью политики властей, которые пытаются уничтожить все независимые общественные институты в Ингушетии, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Представитель тейпа Иса Султыгов из поселка Яндаре записал аудиосообщение, в котором призвал однофамильцев отречься от Магомед-Башира Султыгова за поездку в Грозный. "Долго ли вы собираетесь оставлять это так? Если вы отрекаетесь - отрекитесь. В противном случае мы сами примем это решение. Если вы не собираетесь «отрезать» его из тейпа, то мы (Султыговы из поселка Яндаре) не собираемся иметь с вами чего-либо общего. Не приезжайте к нам, а мы не будем приезжать к вам", - процитировал вечером 24 августа Ису Султыгова Instagram-паблик ингушских активистов fortangaorg.

Многие читатели паблика согласились с Исой Султыговым. "Такие вещи нельзя прощать. От лица ингушей ездят, <...> лишь бы подлизаться", - написал g1alg1a____777. Его комментарий стал одним из самых популярных, он собрал 101 "лайк". "Да все знают, что они не от лица ингушей <...> ездят", - возразил idrishaniev. "Что вы так реагируете? Он не от вашего лица поехал, а от своего. Он же не виноват, что вас не пригласили. Его во всех регионах знают и приглашают на конференции", - написала, в свою очередь, muradova767. "У них национальность - ингуши, и когда приезжают, говорят: к нам приезжали ингуши", - пояснил g1alg1a____777.

"Тут дело не столько в поездке, а в том, что они объявили себя муфтиятом", - указал администратор паблика fortangaorg. "Сами себе присвоили должности муфтия, заммуфтия - ездят и позорят Ингушетию", - заявил sbekbotov, комментарий которого собрал 54 "лайка".

Пользователь _sport.777_ не увидел ничего плохого в посещении форума. "Вы что несете? Ахмат Кадыров вам что сделал? Он никогда не был против ингушей. Он был достойный человек!" - написал он. "Да против Ахмата Кадырова тут никто ничего не имеет", - ответил ему timur0695ing.

В ситуацию должны вмешаться старейшины, считает caucasian.history. "Старейшины каждого рода <...> должны остановить всех, кто нарушает нормы единства народа, из своего тейпа, а если те не подчиняются, объявить их вне закона!" - написал он, собрав 36 "лайков". "Эти поездки от лица ингушского общества и вся деятельность этих псевдопредставителей не прекратятся одним только отречением от тейпа. Нужны комплексные меры <...>. Эти люди знают, на что идут", - заявил credo_sss, собрав 33 "лайка".

К 17.30 мск 25 августа эта публикация в группе fortangaorg собрала 925 "лайков" и 244 комментария. У паблика 100 тысяч подписчиков.

Отметим, что ранее пользователи соцсетей раскритиковали январскую поездку представителей тейпа Тимурзиевых-Султыговых в Грозный. 28 декабря 2020 года в столице Чечни произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой был тяжело ранен. Убили и обоих нападавших, уроженцев Ингушетии братьев Тимурзиевых. Близкие погибшего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родственники раненого полицейского, тейп Эрсно, заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. Поездка в Грозный совершалась для церемонии примирения. Пользователи соцсетей сочли, что представители тейпа пошли на поводу у властей Чечни.