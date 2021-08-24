Правозащитники прокомментировали присвоение аэропорту Грозного имени Ахмата Кадырова

24 августа 2021, 06:10

Присвоение аэропорту Грозного имени Ахмата Кадырова продолжило курс на "ахматизацию" республики, негласно одобряемую Кремлем, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. К 70-летию со дня рождения Ахмата Кадырова власти приурочили также открытие центра "Грозный молл", мечети в Алдах и раздачу квартир в Надтеречном районе. Рамзан Кадыров педалирует заслуги отца, продолжая его линию по связям с Кремлем, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа отмечалось 70-летие со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова. В Чечне к этой дате приурочены открытие школы, начало строительства электростанции, вело- и автопробег и другие акции. Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова.

Ахмат Кадыров в 1993 году стал заместителем муфтия Чечни, а с декабря 1994 года участвовал в военных действиях чеченских ополченцев против федеральных войск. В сентябре 1999 года он объявил о готовности поддержать антитеррористическую операцию федеральных войск. 12 июня 2000 года Владимир Путин подписал указ о назначении Ахмата Кадырова главой временной администрации Чеченской Республики. Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном, говорится в биографии Ахмата Кадырова, опубликованной на "Кавказском узле".

По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, акции в честь 70-летия Ахмата Кадырова не являются агитацией за Рамзана Кадырова в качестве кандидата на пост главы Чечни. Выборы и присвоение грозненскому аэропорту имени Ахмата Кадырова он назвал стечением обстоятельств, но при этом отметил, что исход выборов очевиден - Кадыров выиграет.

Кадыров педалирует заслуги отца, продолжая его линию по связям с Кремлем, отметил эксперт. «Преемственность курса демонстрируется ежедневно. Имена Рамзана Кадырова и Ахмата Кадырова связываются абсолютно», - сказал Кутаев 23 августа корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Кутаева, Кремль пытается поменять ценности чеченской молодежи и общества в целом. «Идет подмена ценностей. По программе Кремля меняются ценности молодежи и чеченского общества. Кремль внушает чеченцам ложные ориентиры. Не пройдет много времени, как кремлевские ставленники будут называть улицы врагами чеченского народа. Государство проводит программы, чтобы лишить чеченцев своей идентичности, пытается сломить стержень генома», - сказал он.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина отнеслась к присвоению аэропорту имени Кадырова-старшего с юмором.

«Очень хорошо, что аэропорт не назвали именем Рамзана Кадырова. Вот тогда был бы прямой посыл, за кого голосовать», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, к данным процессам накануне выборов стоит относиться «исключительно юморно», поскольку «юмор – защита от данных процессов».

Ганнушкина считает, что акции, прошедшие по случаю празднования 70-летия Ахмата Кадырова, проходят с одобрения Кремля, что является поддержкой политики Кадырова. «Москве нужен такой Кадыров», - сказала Ганнушкина.

Эксперт движения «Голос»* Василий Вайсенберг не считает агитацией присвоение аэропорту имени Ахмата Кадырова.

«С мой точки зрения назвать это агитацией нельзя. Сама по себе агитация – сложная с точки зрения регулирования. Прямой агитации нет: никто не призывает голосовать за определенного кандидата, не выпячиваются ни достоинства, ни недостатки кандидата», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что "другое дело было бы, если бы Путин сказал: идем голосовать за Кадырова".

Именем Ахмата Кадырова названы: проспект в Грозном, улица в Москве и главный спорткомплекс столицы Чечни (бывший "Динамо"), а также мечеть в Грозном, являющаяся, по данным властей республики, крупнейшей в Европе. С 2014 года в Чечне действует бойцовский клуб "Ахмат" для боксеров и спортсменов смешанных единоборств. В июне 2017 года в честь первого пророссийского президента Чеченской Республики футбольный клуб "Терек" был переименован в "Ахмат".

К 70-летию со дня рождения Ахмата Кадырова приурочили выдачу квартир жителям Грозного и Надтеречного района. В Грозном семьи получили 120 квартир в новых многоэтажках, в Надтеречном районе - 150 квартир, пишет "Грозный ТВ".

Накануне в мэрии Грозного прошла церемония выдачи ключей от квартир 70 семьям, пишет "Грозный-Информ".

По словам жителя поселка Горагорский Надтеречного района Султана, 70 семей получили благоустроенное жилье в селе Знаменском. Корреспонденту "Кавказского узла" Султан рассказал, что был одним из инициатора митингов, которые проходили в Грозном с требованием решить проблему с жильем жилья посельчан. «Наш поселок, где жили в основном нефтяники, был построен на возвышенности. Как потом оказалось, в оползневой зоне. Вопрос о переселении возник еще когда был Советский Союз. Ну, а потом началась перестройка, все в стране стало рушится, и наши проблемы никто решать не собирался. Оползни уносили сначала сараи, огороды, а потом и дома. Люди едва успевали вынести самое необходимое. Куда мы только не писали в течении двадцати с лишним лет о своих проблемах и митинги приходилось устраивать. И только когда была принята федеральная программа по ветхому жилью, взялись решить и нашу жилищную проблему. В селе Знаменском были построены 70 домов для жителей Горагорска, а сданы они были аккурат в день, когда проходили мероприятия, посвященные 70-летию Ахмата Хаджи Кадырова»,- рассказывает он.

К этому же дню было приурочено открытие мечети в грозненском поселке Алды, а также торгового центра "Грозный Молл", который был построен на том месте, где ранее находился президентский дворец, взорванный 15 февраля 1996 года.

Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года в г.Караганда (Казахстан), в 1957 году семья Кадырова переехала в Чечено-Ингушетию (село Центорой, Курчалоевский район). В годы СССР работал на разных должностях, в 1980 г. был направлен на учебу в Бухарское медресе Мир-Араб, окончил его. С 1993 года Ахмат Кадыров стал заместителем муфтия Чечни, с декабря 1994 года участвовал в военных действиях чеченских ополченцев против федеральных войск. В сентябре 1999 года объявил о готовности поддержать антитеррористическую операцию федеральных войск. 12 июня 2000 года Владимир Путин подписал указ о назначении Ахмата Кадырова главой временной администрации Чеченской Республики. Отец нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном. Под центральной трибуной стадиона, на котором проходил концерт в честь Дня Победы, сработало мощное взрывное устройство, говорится в справке с биографией Ахмата Кадырова на "Кавказском узле".

Многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. В регионе множество объектов названы в честь Ахмата Кадырова. О том, как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".